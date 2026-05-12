Google डाउन होने की हालत के बीच क्या है सच? नेटिजन्स ने भी शेयर कराई बाकी की खबरें

भारत में Google डाउन होने की खबर है। यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस सर्च इंजन को एक्सेस नहीं कर पाने की शिकायतों की बाढ़ आ गई है। आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म Downdetector पर भी 10:23 बजे तक 3,300 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं। सर्च में आ रही समस्या से जुड़ी हुई शिकायतों की संख्या 57% रही, जबकि कंटेंट ठीक से लोड नहीं होने की समस्या में 28% की संख्या रही। 11% यूजर्स ने वेबसाइट में ही दिक्कतें बताई हैं। इस बीच नेटिजन्स ने भी Google एक्सेस करने की कोशिश करते वक्त आए एरर मैसेज को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। क्या सर्च डायग्गज काम कर रहा है? जानकारी के अभाव में इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज भारत में Google डाउन होने की खबर है। यूजर्स सोशल मीडिया पर इस सर्च इंजन को एक्सेस नहीं कर पाने की शिकायतों की बाढ़ आ गई है। आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म Downdetector पर भी 10:23 बजे तक 3,300 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं। सर्च में आ रही समस्या से जुड़ी हुई शिकायतों की संख्या 57% रही, जबकि कंटेंट ठीक से लोड नहीं होने की समस्या 28% शिकायतों में शामिल थी। 11% यूजर्स ने वेबसाइट में ही दिक्कतें बताई हैं। सर्च दिग्गज काम कर रहा है या नहीं?

नेटिजन्स ने भी Google एक्सेस करने की कोशिश करते वक्त आए एरर मैसेज को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। कुछ बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अभाव में इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है





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