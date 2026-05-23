Gorakhpur's May Heatwave Intensifies, Heatwave Continues with No Relief in Sight

Gorakhpur, one of the hottest cities in May, is facing severe heatwave conditions as temperatures continue to rise and signage of rainfall is lacking in the near future.

गोरखपुर में May की भीषण गर्मी चरम पर है और दिन-रात उमस से राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले तीन-चार दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है। गर्मी पूर्वक मई में पहुंच गई है, नमी व धूप का मेल बनाकर गर्मी बर्दाश्त करने की परीक्षा ले रही है। दिन तो तो दिन, रात में भी उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। बेहाल लोगों को अब बारिश के लिए उम्मीद है। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय व मौसम विभाग फिलहाल वर्षा की संभावना से इन्कार कर रहे हैं। गर्मी झेलने के लिए तैयार रहने के लिए उन्हें आगाह किया जा रहा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान में करीब ढाई डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकार्ड होने के चलते रात ने लोगों को चैन नहीं लेने दिया। मौसम विज्ञानी और मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिन तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। हालांकि तेज पुरुवा हवा चलने से बीच-बीच में हल्की राहत महसूस होगी, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। ऐसे में लोगों की नजरें अब आसमान में उमड़ते बादलों पर टिकी हैं.

गोरखपुर में May की भीषण गर्मी चरम पर है और दिन-रात उमस से राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले तीन-चार दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है। गर्मी पूर्वक मई में पहुंच गई है, नमी व धूप का मेल बनाकर गर्मी बर्दाश्त करने की परीक्षा ले रही है। दिन तो तो दिन, रात में भी उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। बेहाल लोगों को अब बारिश के लिए उम्मीद है। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय व मौसम विभाग फिलहाल वर्षा की संभावना से इन्कार कर रहे हैं। गर्मी झेलने के लिए तैयार रहने के लिए उन्हें आगाह किया जा रहा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान में करीब ढाई डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकार्ड होने के चलते रात ने लोगों को चैन नहीं लेने दिया। मौसम विज्ञानी और मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिन तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। हालांकि तेज पुरुवा हवा चलने से बीच-बीच में हल्की राहत महसूस होगी, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। ऐसे में लोगों की नजरें अब आसमान में उमड़ते बादलों पर टिकी हैं





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Gorakhpur May Heatwave Meteorological Forecasting Unprecedented Temperatures Relief

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