Gorakhpur's Electricity Supply to be Disrupted in Several Areas on Thursday

Several areas in Gorakhpur will experience power outages on Thursday due to line construction, transformer installation, and maintenance work at various substations. The affected areas include Rampur, Bhakta, BJP office, Mherwa Bairi, Chanakyapuri, Mother Vaishno Puram, Veer Bahadur Puram, and Bhairapur. Additionally, some substations will be closed for repairs, affecting power supply to other areas.
गोरखपुर के कई इलाकों में गुरुवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विभिन्न उपकेंद्रों से जुड़े फीडरों में लाइन निर्माण, ट्रांसफार्मर लगाने और रखरखाव कार्य, लाइन शिफ्टिंग के कारण आपूर्ति बाधित। मोहद्दीपुर के अधिशासी अभियंता सतीश कुमार जायसवाल ने कहा कि सहारा एस्टेट से जुड़े दिव्यनगर फीडर व खोराबार उपकेंद्र से जुड़े सिंघड़िया में लाइन निर्माण और सहारा एस्टेट उपकेंद्र से जुड़े चाणक्यपुरी में 250 केवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर गुरुवार को लगाया जाएगा। इस कारण सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक रामपुर, भक्ता, बीजेपी कार्यालय, महेरवा की बारी, चाणक्यपुरी, मां वैष्णो पुरम, वीरबहादुर पुरम और भैरोपुर की आपूर्ति ठप रहेगी। बक्शीपुर के एसडीओ पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि सुधार कार्यों के कारण बक्शीपुर, कोतवाली, दीवान बाजार, मान चौराहा और निजामपुर फीडर सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक बंद रहेंगे। शाहपुर के एसडीओ वीके जायसवाल ने बताया कि दिवाकर गली में जर्जर तार बदलने अनुरक्षण कार्यों के कारण विष्णु मंदरि फीडर सुबह 10:30 बजे से दोपहर दो बजे तक बंद रहेगा। गोरखपुर में रुस्तमपुर उपकेंद्र पूरी रात रहा बंद, उपभोक्ताओं ने किया हंगामा; शराब पीकर सोया था कर्मचारी। विद्युत माध्यमिक कार्यखंड के अधिशासी अभियंता सुजीत गुप्ता ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण व लाइन शिफ्टिंग कार्य के कारण राप्तीनगर उपकेंद्र से जुड़ा दूरदर्शन, फेज तीन, मोती पोखरा, बशारतपुर व पत्रकारपुरम फीडर, शाहपुर उपकेंद्र से जुड़ा खरैया फीडर, भटहट उपकेंद्र से जुड़ा भटहट फीडर सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक बंद रहेगा। पादरी बाजार, शाहपुर, खुटहन, सहजनवा तहसील, अंकुर उद्योग, खजनी उपकेंद्र सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक बंद रहेगा। राप्तीनगर के एसडीओ राघवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि सड़क संबंधी कार्य व लाइन शिफ्टिंग के कारण राप्तीनगर न्यू उपकेंद्र से जुड़ा करीमनगर फीडर सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक बंद रहेगा.
