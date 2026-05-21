Gripping News: Train Crowds, Ticket Shortage in Patna Ahead of Summer Holidays

The summer holidays and the start of the wedding season have led to an increase in the number of passengers traveling by train from Patna to major cities. The demand for confirmed tickets has skyrocketed, making it difficult to get them, especially for trains to major tourist destinations and major cities. The situation is particularly bad for trains from Patna to Delhi, Mumbai, Kolkata, Haridwar, Jammu, Darjeeling, Shimla, and South India. Patna Junction, Rajendra Nagar Terminal, and Dhanpur Station are some of the major stations from where many important trains are departing, and their seats are almost full. The situation is even worse for third AC, second AC, and sleeper coaches, with long waiting times. Many trains have waiting times of 100 to 250 or more. The situation is so bad that even immediate tickets are difficult to get. The railway administration has started preparations to control the crowd and provide relief to passengers, including the operation of special trains and the addition of additional coaches. The officials are also continuously monitoring the situation.

गर्मी की छुट्टियों और शादी-विवाह के कारण पटना से चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ बढ़ गई है। कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है, वेटिंग पटना से प्रमुख शहरों की ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मुश्किल। गर्मी की छुट्टियों और शादी-विवाह के मौसम की शुरुआत के साथ ही रेलवे ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ अचानक बढ़ गई है। खासकर पटना से देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों और महानगरों की ओर जाने वाली ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हरिद्वार, जम्मू, दार्जिलिंग, शिमला और दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों का भारी दबाव देखा जा रहा है। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और दानापुर स्टेशन से चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में अगले कई दिनों तक सीटें फुल हो चुकी हैं। स्थिति यह है कि थर्ड एसी, सेकंड एसी ही नहीं, स्लीपर कोच में भी लंबी वेटिंग चल रही है। कई ट्रेनों में वेटिंग 100 से 250 के पार पहुंच गई है। तत्काल टिकट के लिए भी यात्रियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने के बाद परिवारों का पर्यटन स्थलों की ओर रुख बढ़ा है। बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों की यात्रा की योजना बना रहे हैं।इसके अलावा दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में काम करने वाले लोग भी छुट्टियों में घर लौट रहे हैं, जिससे ट्रेनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। पटना से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी, संपूर्ण क्रांति, श्रमजीवी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में सीटें लगभग फुल हैं। वहीं हावड़ा, पुरी और मुंबई रूट की ट्रेनों में भी भारी भीड़ है।पटना से जम्मू जाने वाली हिमगिरी एक्सप्रेस में अगले 15 दिनों से तक वेटिंग है। मुबंई जाने वाली ट्रेनों में सौ से अधिक वेटिंग है। यात्रियों का कहना है कि कई दिनों पहले प्रयास करने के बावजूद कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी में लोग प्रीमियम तत्काल या निजी बसों का सहारा ले रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कुछ रूटों पर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन और अतिरिक्त कोच लगाने की तैयारी शुरू की है। अधिकारियों का कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को राहत देने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।भोजपुर के बिहिया स्टेशन पर हादसा, ससुराल से लौट रहे युवक की ट्रेन से कटकर मौत, 1 साल पहले हुई थी शाद.

गर्मी की छुट्टियों और शादी-विवाह के कारण पटना से चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ बढ़ गई है। कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है, वेटिंग पटना से प्रमुख शहरों की ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मुश्किल। गर्मी की छुट्टियों और शादी-विवाह के मौसम की शुरुआत के साथ ही रेलवे ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ अचानक बढ़ गई है। खासकर पटना से देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों और महानगरों की ओर जाने वाली ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हरिद्वार, जम्मू, दार्जिलिंग, शिमला और दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों का भारी दबाव देखा जा रहा है। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और दानापुर स्टेशन से चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में अगले कई दिनों तक सीटें फुल हो चुकी हैं। स्थिति यह है कि थर्ड एसी, सेकंड एसी ही नहीं, स्लीपर कोच में भी लंबी वेटिंग चल रही है। कई ट्रेनों में वेटिंग 100 से 250 के पार पहुंच गई है। तत्काल टिकट के लिए भी यात्रियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने के बाद परिवारों का पर्यटन स्थलों की ओर रुख बढ़ा है। बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों की यात्रा की योजना बना रहे हैं।इसके अलावा दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में काम करने वाले लोग भी छुट्टियों में घर लौट रहे हैं, जिससे ट्रेनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। पटना से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी, संपूर्ण क्रांति, श्रमजीवी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में सीटें लगभग फुल हैं। वहीं हावड़ा, पुरी और मुंबई रूट की ट्रेनों में भी भारी भीड़ है।पटना से जम्मू जाने वाली हिमगिरी एक्सप्रेस में अगले 15 दिनों से तक वेटिंग है। मुबंई जाने वाली ट्रेनों में सौ से अधिक वेटिंग है। यात्रियों का कहना है कि कई दिनों पहले प्रयास करने के बावजूद कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी में लोग प्रीमियम तत्काल या निजी बसों का सहारा ले रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कुछ रूटों पर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन और अतिरिक्त कोच लगाने की तैयारी शुरू की है। अधिकारियों का कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को राहत देने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।भोजपुर के बिहिया स्टेशन पर हादसा, ससुराल से लौट रहे युवक की ट्रेन से कटकर मौत, 1 साल पहले हुई थी शाद





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