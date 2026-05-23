Gurinder Singh becomes second fastest sprinter in Asia, breaks national record in 100m final

Gurinder Singh, a sprinter from Odisha, broke the national record in the 100m final at the Federation Cup in Ranchi, India. He finished the race in 10.09 seconds, breaking the previous record of 10.15 seconds set by Animesh Kumar.

भारत के गुरिंदरवीर सिंह एशिया के दूसरे तेज धावक बन गए हैं।100 मीटर दौड़ में गुरिंदरवीर-अनिमेष ने दो बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के बाद गुरिंदरवीर ने फाइनल में 10.09 सेकेंड का समय निकाला।9.59 सेकेंड के साथ उसेन बोल्ट हैं विश्व रिकॉर्ड धारी। भारत के गुरिंदरवीर सिंह एशिया के दूसरे तेज धावक बन गए हैं। रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता (फेडरेशन कप) के दूसरे दिन गरिंदरवीर ने 100 मीटर दौड़ के फाइनल में भारतीय एथलीटों के लिहाज से 10.

09 सेकेंड का अविश्वासनीय समय निकालकर न सिर्फ अनिमेष कुजूर का 10.15 सेकेंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया, बल्कि एशिया के सबसे तेज धावक फुकुतो कोमुरो के एशियाई रिकार्ड 10.08 को तोड़ने से मामूली अंतर से चूक गए। अब तक 100 मीटर दौड़ में भारत की सनसनी रही अनिमेष से इस दौड़ की फिनिशिंग लाइन पर गुरिंदरवीर कम से कम दो फीट आगे थे, यह इस छोटी दौड़ में काफी अंतर था। भारत में एथलेटिक्स की इस सुनहरी उपलब्धि से एक दिन पहले ही 100 मीटर की सेमीफाइनल हीट में ही गुरिंदरवीर और अनिमेष ने दो बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़कर फेडरेशन कप को चर्चा का विषय बना दिया था। तब गुरिंदवीर ने अनिमेष कुजूर के 10 माह पहले बनाए गए 10.18 सेकेंड के राष्ट्रीय रिकार्ड को 10.17 सेकेंड के साथ तोड़ दिया था। हालांकि, इसके पांच मिनट बाद ही अनिमेष ने 10.15 सेकेंड का समय निकालते हुए अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को फिर से बरकरार रखा था और इस प्रदर्शन के साथ इस साल ग्लासगो में होने वाले कामनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई भी कर लिया था। हालांकि फाइनल का दिन पूरी तरह से रिलायंस फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले गुरिदंरवीर का रहा। ओडिशा का प्रतिनिधित्व करने वाले अनिमेष इस दौड़ में 10.20 सेकेंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि रिलायंस फाउंडेशन के ही प्रणव गुरव 10.29 सेकेंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इस प्रदर्शन के साथ गुरिंदरविर ने भी अनिमेष के साथ ग्लासगो कामनवेल्थ के लिए एएफआइ के 10.16 सेंकेंड के मानक को पार कर लिया है।नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में एक और बड़ी उपलब्धि सामने आई। विशाल टीके ने 44.98 सेकेंड में यह दौड़ पूरी करके 45 सेकेंड से कम समय में ऐसा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। हालांकि इससे पहले भी 400 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 45.12 सेकेंड के साथ तमिलनाडु के विशाल टीके के ही नाम था





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