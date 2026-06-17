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G7 शिखर सम्मेलन से पहले नेताओं की मजेदार और रहस्यमय बातचीतें सामने आईं

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G7 शिखर सम्मेलन से पहले नेताओं की मजेदार और रहस्यमय बातचीतें सामने आईं
G7 शिखर सम्मेलनजॉर्जिया मेलोनीडोनाल्ड ट्रम्प
📆17-06-2026 04:50:00
📰Dainik Bhaskar
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फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन से पहले विश्व के वरिष्ठ नेताओं की कई अनौपचारिक बातचीतें रिकॉर्ड हुई हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच हुए मजाकiane टिप्पणियों के साथ-साथ ट्रम्प की ग्रीनलैंड और उनकी घड़ी से जुड़ी बातें सबसे ज्यादा चर्चा में आईं। जर्मनी के चांसलर मर्त्ज ने ट्रम्प को फुटबॉल जर्सी भेंट की, जबकि मैक्रों ने सभी को साइकिल दी। मोदी और मेलोनी ने इंस्टाग्राम पर फेमस होने का जिक्र किया। यूक्रेन युद्ध और चीन-अमेरिका समझौते पर भी मुख्य नेताओं ने चर्चा की।

जे7 शिखर सम्मेलन से पहले विश्व नेताओं के बीच हल्के-फुल्के मजाक भरे कुर्बतियां सामने आईं। फ्रांस में चल रहे इस सम्मेलन के दौरान नेताओं की कई अनौपचारिक बातचीतें माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो गईं। इन बातचीतों में सिगरेट, कॉफी, फुटबॉल और तोहफों जैसे विषयों पर हास्यास्पद टिप्पणियां देखने को मिलीं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि उन्होंने आज तीन कप कॉफी पी है, जिस पर यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा उर्सला वॉन डेर लेयेन चौंक कर पूछीं कि क्या इसमें सुबह उठने के बाद की कॉफी शामिल है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्त्ज ने कहा कि उन्होंने सिगरेट भी पी। मेलोनी ने इनकार करते हुए कहा कि एक महीने से सिगरेट नहीं पी है। इस बात पर जमीन के अन्य नेता उनकी बधाई दी। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पूछा कि क्या उन्होंने निकोटिन पैच लगाया है। निकोटिन पैच सिगरेट छोड़ने में मददगार होता है। G7 नेताओं ने फुटबॉल और विश्व कप पर चर्चा भी की। फ्रांस की टीम के समर्थन के लिए मैक्रों ने कहा अलेज ले ब्लू, फ्रांस आगे बढ़ो। स्टार्मर ने केप वर्डे की टीम की प्रशंसा की। ट्रम्प ने UFC मुकाबले का जिक्र किया। यूरोपीय परिषद के चीफ एंटोनियो कोस्टा से ट्रम्प की बातचीत में ट्रम्प ने बार-बार ग्रीनलैਂड का जिक्र किया, जिससे पूरी बातचीत गूंगी रह गई। ट्रम्प पहले भी ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने अपनी घड़ी खो दी थी, जिस पर ट्रम्प ने मजाक में कहा कि अगर छोड़ दी है तो उसे उन्हें दे दो। ग्रुप फोटो के दौरान मैक्रों ने सभी G7 नेताओं को व्यक्तिगत साइकिल तोहफा दिया। ट्रम्प को साइकिल मिलने पर सभी हैरान रह गए क्योंकि ट्रम्प गोल्फ सिवान्य शारीरिक गतिविधियों में रुचि नहीं दिखाते। जर्मनी के चांसलर मर्त्ज ने ट्रम्प को जर्मनी की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की जर्सी भेंटी जिस पर ट्रम्प का नाम और 47 नंबर लिखा था। ट्रम्प ने मुस्कुराते हुए उस जर्सी को कैमरों के सामने दिखाया। मेलोनी और मोदी ने अपनी बातचीत में इंस्टाग्राम पर फेमस होने का जिक्र किया। पिछले महीने मोदी रोम में मेलोनी को मेलोडी पुरस्कार दिखा चुके थे। दो महीने में यह दोनों की दूसरी मुलाकात थी। मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बातचीत में मैक्रों ने जेलेंस्की से पूछा कि क्या ट्रम्प के साथ अलग से कोई बैठक तय है। जेलेंस्की ने बताया कि वह अगले दिन ब्रसेल्स जा रहे हैं, तब मैक्रों ने कहा कि वह इसकी व्यवस्था कर देगा। कार्नी ने ट्रम्प को चीन के साथ हुए समझौते के बारे में जानकारी दी.

जे7 शिखर सम्मेलन से पहले विश्व नेताओं के बीच हल्के-फुल्के मजाक भरे कुर्बतियां सामने आईं। फ्रांस में चल रहे इस सम्मेलन के दौरान नेताओं की कई अनौपचारिक बातचीतें माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो गईं। इन बातचीतों में सिगरेट, कॉफी, फुटबॉल और तोहफों जैसे विषयों पर हास्यास्पद टिप्पणियां देखने को मिलीं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि उन्होंने आज तीन कप कॉफी पी है, जिस पर यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा उर्सला वॉन डेर लेयेन चौंक कर पूछीं कि क्या इसमें सुबह उठने के बाद की कॉफी शामिल है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्त्ज ने कहा कि उन्होंने सिगरेट भी पी। मेलोनी ने इनकार करते हुए कहा कि एक महीने से सिगरेट नहीं पी है। इस बात पर जमीन के अन्य नेता उनकी बधाई दी। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पूछा कि क्या उन्होंने निकोटिन पैच लगाया है। निकोटिन पैच सिगरेट छोड़ने में मददगार होता है। G7 नेताओं ने फुटबॉल और विश्व कप पर चर्चा भी की। फ्रांस की टीम के समर्थन के लिए मैक्रों ने कहा अलेज ले ब्लू, फ्रांस आगे बढ़ो। स्टार्मर ने केप वर्डे की टीम की प्रशंसा की। ट्रम्प ने UFC मुकाबले का जिक्र किया। यूरोपीय परिषद के चीफ एंटोनियो कोस्टा से ट्रम्प की बातचीत में ट्रम्प ने बार-बार ग्रीनलैਂड का जिक्र किया, जिससे पूरी बातचीत गूंगी रह गई। ट्रम्प पहले भी ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने अपनी घड़ी खो दी थी, जिस पर ट्रम्प ने मजाक में कहा कि अगर छोड़ दी है तो उसे उन्हें दे दो। ग्रुप फोटो के दौरान मैक्रों ने सभी G7 नेताओं को व्यक्तिगत साइकिल तोहफा दिया। ट्रम्प को साइकिल मिलने पर सभी हैरान रह गए क्योंकि ट्रम्प गोल्फ सिवान्य शारीरिक गतिविधियों में रुचि नहीं दिखाते। जर्मनी के चांसलर मर्त्ज ने ट्रम्प को जर्मनी की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की जर्सी भेंटी जिस पर ट्रम्प का नाम और 47 नंबर लिखा था। ट्रम्प ने मुस्कुराते हुए उस जर्सी को कैमरों के सामने दिखाया। मेलोनी और मोदी ने अपनी बातचीत में इंस्टाग्राम पर फेमस होने का जिक्र किया। पिछले महीने मोदी रोम में मेलोनी को मेलोडी पुरस्कार दिखा चुके थे। दो महीने में यह दोनों की दूसरी मुलाकात थी। मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बातचीत में मैक्रों ने जेलेंस्की से पूछा कि क्या ट्रम्प के साथ अलग से कोई बैठक तय है। जेलेंस्की ने बताया कि वह अगले दिन ब्रसेल्स जा रहे हैं, तब मैक्रों ने कहा कि वह इसकी व्यवस्था कर देगा। कार्नी ने ट्रम्प को चीन के साथ हुए समझौते के बारे में जानकारी दी

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G7 शिखर सम्मेलन जॉर्जिया मेलोनी डोनाल्ड ट्रम्प ईमैनुएल मैक्रों ग्रीनलैंड नारेंद्र मोदी

 

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