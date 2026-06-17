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G7 शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ: 'वो बेहद प्रभावशाली हैं'

अंतरराष्ट्रीय राजनीति News

G7 शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ: 'वो बेहद प्रभावशाली हैं'
G7 शिखर सम्मेलनडोनाल्ड ट्रंपनरेंद्र मोदी
📆17-06-2026 14:14:00
📰News Nation
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जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना की। ट्रंप ने मोदी को शांत, संयमित और प्रभावशाली बताया। यह प्रशंसा भारत-अमेरिका के बढ़ते रणनीतिक संबंधों का संकेत मानी जा रही है।

फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वर्किंग लंच में अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बेहद शांत, संयमित और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि वे स्वयं मोदी जैसे नहीं हैं। इस बयान ने वहां मौजूद अन्य नेताओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी और अंतरराष्ट्रीय राजनीति क गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। ट्रंप, जो अपने बेबाक और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, ने एक अलग ही तरीके से मोदी के संतुलित और शांत नेतृत्व की प्रशंसा की, जो अपने आप में अनोखा है। यह घटना जी-7 सम्मेलन के व्यस्त एजेंडे के बीच हुई, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी थी। ट्रंप का यह सार्वजनिक समर्थन भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रणनीतिक संबंधों का एक और प्रमाण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बढ़ते सहयोग का संकेत है, खासकर रक्षा, व्यापार, तकनीक और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति मजबूत की है, और यह टिप्पणी उस बदलती वैश्विक भूमिका को रेखांकित करती है। ट्रंप की प्रशंसा के पीछे एक गहरा संदेश छिपा हो सकता है, जो भारत के साथ गठबंधन को और मजबूत करने की इच्छा दर्शाता है। इस घटना ने न सिर्फ सम्मेलन में शामिल नेताओं का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि वैश्विक मीडिया में भी सुर्खियां बटोरीं। अब सभी की नजरें दोनों नेताओं के बीच होने वाली औपचारिक बैठक पर हैं, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रंप द्वारा इस प्रकार की खुली तारीफ को भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। इसके अलावा, यह टिप्पणी उस समय आई है जब अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध नए आयाम छू रहे हैं, और दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को गहरा कर रहे हैं। फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान यह घटना न सिर्फ राजनयिक हलकों में बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस प्रकार की सार्वजनिक प्रशंसा से यह स्पष्ट होता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक ट्रंप भारत और उसके नेतृत्व की क्षमता को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इससे भविष्य में दोनों देशों के बीच और अधिक सहयोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस घटना ने यह भी सिद्ध किया कि प्रधानमंत्री मोदी का शांत और संतुलित नेतृत्व शैली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितना प्रभावशाली है। ट्रंप का यह बयान भारतीय राजनीति और कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि यह केवल एक सामान्य तारीफ नहीं बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और उसकी विश्वसनीयता को मान्यता देने वाला एक बयान है। अब जब दोनों नेता औपचारिक बैठक के लिए तैयार हैं, तो उम्मीद की जाती है कि इस बैठक में ठोस परिणाम सामने आएंगे, जो न सिर्फ दोनों देशों बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होंगे। फिलहाल ट्रंप की इस अप्रत्याशित तारीफ ने सभी का ध्यान खींचा है और यह देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद क्या कदम उठाए जाते हैं। भारत के प्रति ट्रंप के इस स्नेह और प्रशंसा से यह साफ है कि आने वाले समय में भारत-अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे। इसके साथ ही, यह भी संकेत है कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी आवाज को मजबूती से उठा रहा है और उसे विश्व के बड़े नेताओं से सम्मान मिल रहा है। यह पूरी घटना न सिर्फ राजनयिक रूप से बल्कि सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दो महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों के बीच गहरे संबंधों को दर्शाती है.

फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वर्किंग लंच में अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बेहद शांत, संयमित और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि वे स्वयं मोदी जैसे नहीं हैं। इस बयान ने वहां मौजूद अन्य नेताओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। ट्रंप, जो अपने बेबाक और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, ने एक अलग ही तरीके से मोदी के संतुलित और शांत नेतृत्व की प्रशंसा की, जो अपने आप में अनोखा है। यह घटना जी-7 सम्मेलन के व्यस्त एजेंडे के बीच हुई, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी थी। ट्रंप का यह सार्वजनिक समर्थन भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रणनीतिक संबंधों का एक और प्रमाण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बढ़ते सहयोग का संकेत है, खासकर रक्षा, व्यापार, तकनीक और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति मजबूत की है, और यह टिप्पणी उस बदलती वैश्विक भूमिका को रेखांकित करती है। ट्रंप की प्रशंसा के पीछे एक गहरा संदेश छिपा हो सकता है, जो भारत के साथ गठबंधन को और मजबूत करने की इच्छा दर्शाता है। इस घटना ने न सिर्फ सम्मेलन में शामिल नेताओं का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि वैश्विक मीडिया में भी सुर्खियां बटोरीं। अब सभी की नजरें दोनों नेताओं के बीच होने वाली औपचारिक बैठक पर हैं, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रंप द्वारा इस प्रकार की खुली तारीफ को भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। इसके अलावा, यह टिप्पणी उस समय आई है जब अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध नए आयाम छू रहे हैं, और दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को गहरा कर रहे हैं। फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान यह घटना न सिर्फ राजनयिक हलकों में बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस प्रकार की सार्वजनिक प्रशंसा से यह स्पष्ट होता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक ट्रंप भारत और उसके नेतृत्व की क्षमता को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इससे भविष्य में दोनों देशों के बीच और अधिक सहयोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस घटना ने यह भी सिद्ध किया कि प्रधानमंत्री मोदी का शांत और संतुलित नेतृत्व शैली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितना प्रभावशाली है। ट्रंप का यह बयान भारतीय राजनीति और कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि यह केवल एक सामान्य तारीफ नहीं बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और उसकी विश्वसनीयता को मान्यता देने वाला एक बयान है। अब जब दोनों नेता औपचारिक बैठक के लिए तैयार हैं, तो उम्मीद की जाती है कि इस बैठक में ठोस परिणाम सामने आएंगे, जो न सिर्फ दोनों देशों बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होंगे। फिलहाल ट्रंप की इस अप्रत्याशित तारीफ ने सभी का ध्यान खींचा है और यह देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद क्या कदम उठाए जाते हैं। भारत के प्रति ट्रंप के इस स्नेह और प्रशंसा से यह साफ है कि आने वाले समय में भारत-अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे। इसके साथ ही, यह भी संकेत है कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी आवाज को मजबूती से उठा रहा है और उसे विश्व के बड़े नेताओं से सम्मान मिल रहा है। यह पूरी घटना न सिर्फ राजनयिक रूप से बल्कि सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दो महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों के बीच गहरे संबंधों को दर्शाती है

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G7 शिखर सम्मेलन डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी भारत-अमेरिका संबंध प्रशंसा

 

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