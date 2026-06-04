GBU-76/B: अमेरिका का नया सुपर बंकर बस्टर बम

अमेरिकी वायुसेना ने पुष्टि की है कि GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) बंकर बस्टर बम का उत्तराधिकारी GBU-76/B नाम दिया गया है। यह बम पुराने GBU-57 MOP के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और इसमें ड-ऑफ स्ट्राइक क्षमताओं के लिए एक रॉकेट बूस्टर लगाया गया होगा।

अमेरिकी वायुसेना ने पुष्टि की है कि GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) बंकर बस्टर बम जिसे जून 2025 में ईरान के कम से कम दो न्यूक्लियर सुविधा केन्द्रों पर गिराया गया था उसके उत्तराधिकारी नये बंकर बस्टर बम को आधिकारिक तौर पर GBU-76/B नाम दिया गया है। अमेरिका वायुसेना ने जून 2025 में 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' के तहत ईरान के दो परमाणु ठिकानों पर 14 एमओपी बंकर बस्टर बम गिराए थे। अमेरिका ने पहली बार इन बमों का इस्तेमाल किया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नया GBU-76/B पुराने GBU-57 MOP के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और इसमें ड-ऑफ स्ट्राइक क्षमताओं के लिए एक रॉकेट बूस्टर लगाया गया होगा। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक यह 2.

2 मीटर के Circular Error Probable (CEP) के दायरे में सटीक हमले कर सकता है। यानि इसे हमला करने के लिए जीपीएस की भी जरूरत नहीं होगी। एक जून 2026 को प्रकाशित एक कॉन्ट्रैक्टिंग नोटिस में अमेरिकी वायुसेना की तरफ से बताया गया है कि NGP को आधिकारिक तौर पर GBU-76/B नाम दिया गया है। GBU-76/B अमेरिका का अगली पीढ़ी का सबसे खतरनाक सुपर बंकर बस्टर पारंपरिक बम है। इसे जमीन के बहुत गहरे मलबे, पहाड़ों और कंक्रीट को चीरकर दुश्मन के भूमिगत ठिकानों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिकी वायु सेना ने 1 जून 2026 को अपने 'नेक्स्ट-जेन पेनेट्रेटर' (NGP) प्रोग्राम के तहत आधिकारिक तौर पर इसे यह नाम दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो और नतांज पर पहली बार लड़ाकू विमानों से 14 GBU-57 MOP बम गिराए थे। हालांकि इस हमले ने तबाही मचाई लेकिन इससे यह भी पता चला कि चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश अब इतने गहरे और मजबूत भूमिगत बंकर बना रहे हैं जिन्हें मौजूदा MOP बम भी पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते। दुश्मनों की ऐसे अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिकी वायु सेना के लिए नये और ज्यादा शक्तिशाली बम की जरूरत महसूस हुई। पुराना GBU-57 बम केवल गुरुत्वाकर्षण के भरोसे नीचे गिरता था। इसके विपरीत रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार GBU-76/B में रॉकेट बूस्टर तकनीक जोड़ी जा सकती है। इससे गिरते समय इसकी रफ्तार दोगुनी हो जाएगी जिससे यह जमीन के और ज्यादा गहरे हिस्से को भेद सकेगा। इस नए बम का सिर्फ वॉरहेड यानि विस्फोटक हिस्सा ही करीब 22,000 पाउंड यानि 10,000 किलोग्राम है जिससे इसकी तबाही मचाने की क्षमता पुराने बम के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसमें बेहद आधुनिक और स्मार्ट फ्यूज लगे होंगे। यह तकनीक बम को यह समझ देती है कि वह कंक्रीट की कितनी परतों या मंजिलों को पार कर चुका है और वह ठीक उसी गहराई पर जाकर फटता है जहां दुश्मन का मुख्य कमांड सेंटर या परमाणु लैब होती है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

GBU-76/B अमेरिकी वायुसेना सुपर बंकर बस्टर बम ईरान परमाणु ठिकाने

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

बॉक्स ऑफिस: मंगलवार को पांच फिल्में खस्ताहाल, 'धुरंधर 2' ने 76 दिन में रचा इतिहासमंगलवार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आठ फिल्मों में से पांच को गिरावट का सामना करना पड़ा। रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने 76 दिन पूरे कर लिए हैं और अब OTT पर रिलीज हो रही है। मोहनलाल की 'दृश्यम 3' 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। अन्य फिल्मों का प्रदर्शन कमजोर रहा।

Read more »

पिथौरागढ़ ट्यूलिप गार्डन परियोजना अटकी, 76 लाख रुपये चार साल से पड़े बेकार - pithoragarh tulip garden project stalled funds unusedपिथौरागढ़ में प्रस्तावित ट्यूलिप गार्डन परियोजना चार साल से ठंडे बस्ते में है, जिससे पर्यटन विकास का सपना अधूरा है। वन विभाग ने इसे गैर-वानिकी कार्य बताकर 76 लाख रुपये की स्वीकृत धनराशि का उपयोग नहीं किया, जिससे स्थानीय लोग उद्यान विभाग को फंड हस्तांतरित करने की मांग कर रहे...

Read more »

फ‍िल्‍ममेकर Pahlaj Nihalani का 76 साल की उम्र में निधन, हार्ट अटैक ने ली पूर्व CBFC अध्‍यक्ष की जानजाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर और CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। FWICE के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने पहलाज निहलानी के निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था।

Read more »

पहलाज निहलानी का 76 साल की उम्र में निधन: शोला और शबनम, आंखें जैसी बेहतरीन फिल्में बनाईं, गोविंदा को मानते थे इनसिक्योरDirector Producer Pehlaz Nihlani Passed away at 75, known for shola aur shbnam and ankhein

Read more »

Pahlaj Nihalani: फिल्म निर्माता और CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का निधन, 76 की आयु में ली अंतिम सांसफिल्म निर्माता और CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का निधन, 76 की आयु में ली अंतिम सांस

Read more »

जब 28 दिन तक एडम‍िट रहे पहलाज निहलानी, हुईं खून की उल्टियां, म‍िलने पहुंचा बस एक एक्टरफिल्म निर्माता और CBFC के पूर्व प्रमुख पहलाज निहलानी का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है. वह लिवर से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे और मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती थे, जहां गुरुवार को उन्होंने अंतिम सांस ली.

Read more »