GBU-76/B: अमेरिका का नया सुपर बंकर बस्टर बम

अमेरिकी वायुसेना ने पुष्टि की है कि GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) बंकर बस्टर बम का उत्तराधिकारी GBU-76/B नाम दिया गया है। यह बम पुराने GBU-57 MOP के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और इसमें ड-ऑफ स्ट्राइक क्षमताओं के लिए एक रॉकेट बूस्टर लगाया गया होगा।
अमेरिकी वायुसेना ने पुष्टि की है कि GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) बंकर बस्टर बम जिसे जून 2025 में ईरान के कम से कम दो न्यूक्लियर सुविधा केन्द्रों पर गिराया गया था उसके उत्तराधिकारी नये बंकर बस्टर बम को आधिकारिक तौर पर GBU-76/B नाम दिया गया है। अमेरिका वायुसेना ने जून 2025 में 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' के तहत ईरान के दो परमाणु ठिकानों पर 14 एमओपी बंकर बस्टर बम गिराए थे। अमेरिका ने पहली बार इन बमों का इस्तेमाल किया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नया GBU-76/B पुराने GBU-57 MOP के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और इसमें ड-ऑफ स्ट्राइक क्षमताओं के लिए एक रॉकेट बूस्टर लगाया गया होगा। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक यह 2.
2 मीटर के Circular Error Probable (CEP) के दायरे में सटीक हमले कर सकता है। यानि इसे हमला करने के लिए जीपीएस की भी जरूरत नहीं होगी। एक जून 2026 को प्रकाशित एक कॉन्ट्रैक्टिंग नोटिस में अमेरिकी वायुसेना की तरफ से बताया गया है कि NGP को आधिकारिक तौर पर GBU-76/B नाम दिया गया है। GBU-76/B अमेरिका का अगली पीढ़ी का सबसे खतरनाक सुपर बंकर बस्टर पारंपरिक बम है। इसे जमीन के बहुत गहरे मलबे, पहाड़ों और कंक्रीट को चीरकर दुश्मन के भूमिगत ठिकानों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिकी वायु सेना ने 1 जून 2026 को अपने 'नेक्स्ट-जेन पेनेट्रेटर' (NGP) प्रोग्राम के तहत आधिकारिक तौर पर इसे यह नाम दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो और नतांज पर पहली बार लड़ाकू विमानों से 14 GBU-57 MOP बम गिराए थे। हालांकि इस हमले ने तबाही मचाई लेकिन इससे यह भी पता चला कि चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश अब इतने गहरे और मजबूत भूमिगत बंकर बना रहे हैं जिन्हें मौजूदा MOP बम भी पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते। दुश्मनों की ऐसे अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिकी वायु सेना के लिए नये और ज्यादा शक्तिशाली बम की जरूरत महसूस हुई। पुराना GBU-57 बम केवल गुरुत्वाकर्षण के भरोसे नीचे गिरता था। इसके विपरीत रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार GBU-76/B में रॉकेट बूस्टर तकनीक जोड़ी जा सकती है। इससे गिरते समय इसकी रफ्तार दोगुनी हो जाएगी जिससे यह जमीन के और ज्यादा गहरे हिस्से को भेद सकेगा। इस नए बम का सिर्फ वॉरहेड यानि विस्फोटक हिस्सा ही करीब 22,000 पाउंड यानि 10,000 किलोग्राम है जिससे इसकी तबाही मचाने की क्षमता पुराने बम के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसमें बेहद आधुनिक और स्मार्ट फ्यूज लगे होंगे। यह तकनीक बम को यह समझ देती है कि वह कंक्रीट की कितनी परतों या मंजिलों को पार कर चुका है और वह ठीक उसी गहराई पर जाकर फटता है जहां दुश्मन का मुख्य कमांड सेंटर या परमाणु लैब होती है
GBU-76/B अमेरिकी वायुसेना सुपर बंकर बस्टर बम ईरान परमाणु ठिकाने
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