GST छूट के बाद इन कारों की कीमत में हुई कटौती

GST छूट के बाद ऑटो सेक्टर में खुशहाली देखने को मिल रही है। ज्यादातर कार कंपनियां ग्राहकों के लिए अपनी कारों की कीमतों में कटौती कर रही हैं। इस लेख में टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कारों और उनके दाम में होने वाली कटौती के बारे में जानकारी दी गई है।

GST छूट को ऑटो सेक्टर के लिए वरदान की तरह माना जा रहा है। नए स्लैब स्ट्रक्चर के चलते ज्यादातर कार कंपनियों ने कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। बीता अगस्त बिक्री के मामले में औसत दर्जे का रहा है, लेकिन कुछ कारों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। अब इन कारों की कीमतों में छूट की भी घोषणा कर दी गई है। 22 सितंबर को नए GST स्लैब के बाद इन कारों की डिमांड और भी बढ़ेगी। तो आइये देखें टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कार ों की लिस्ट और उनके दाम में होने वाली कटौती। टाटा नेक्सन पांचवे पायदान पर रही है। अगस्त में इसके

14,004 यूनिट बेचे गए हैं। GST छूट के बाद इसकी कीमत में सबसे ज्यादा 1.55 लाख तक की कटौती की गई है। 14,552 यूनिट के साथ मारुति वैगनआर अगस्त में चौथी बेस्ट सेलिंग का रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसकी कीमत में 50-64 हजार रुपये की कटौती की जाएगी। हुंडई क्रेटा अगस्त में 15,924 यूनिट के साथ तीसरे पायदान पर रही है। इस मिड-साइज एसयूवी की कीमत में 72,145 रुपये तक की कटौती का ऐलान किया गया है। मारुति डिजायर दूसरी बेस्ट सेलिंग कार बनी है। इसके 16,509 यूनिट बेचे गए हैं। इस सेडान की कीमत में 58-84 हजार रुपये तक की कटौती संभावित है। मारुति अर्टिगा 18,445 यूनिट के साथ बेस्ट सेलिंग कार बनी है। इस एमपीवी की कीमत में 36-42 हजार रुपये तक की कटौती होने की उम्मीद है। मारुति सुजुकी की कारों की कीमतों में बताई गई कटौती मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है





