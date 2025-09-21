GST 2.0: 22 सितंबर से लागू होगा नया जीएसटी, जानिए क्या होगा सस्ता और क्या महंगा

22 सितंबर को नया जीएसटी लागू होने वाला है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव होगा। कई चीजें सस्ती होंगी, जबकि कुछ महंगी। यहां पूरी सूची देखें।

कल 22 सितंबर को नया जीएसटी लागू होने वाला है, जिससे कई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव आएगा। यह सरलीकरण देश में कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने का लक्ष्य रखता है। वर्तमान में चार-स्तरीय कर ढांचा (5%, 12%, 18% और 28%) अक्सर वर्गीकरण को लेकर भ्रम और विवाद पैदा करता है। नई जीएसटी प्रणाली ( जीएसटी 2.

0) के तहत अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर अब केवल दो दरें लागू होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई।\आगामी जीएसटी बदलावों के तहत, कुछ वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। इनमें यूएचटी (अल्ट्रा हाई टेंपरेचर) दूध, पहले से पैक पनीर और पनीर, सभी भारतीय रोटी (चपाती, रोटी, पराठा, खाखरा, पिज्जा ब्रेड), कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के लिए 33 दवाएं और थेरेपी (एग्लूसेडेस बीटा, इमग्लुसेरेज, एप्टाकग अल्फा, डारटममुमैब, ओनासेमोजिन एबेपारवोवेक, रिसडिपलम, अन्य), इरेज़र, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, चाक, चारकोल, नोटबुक, ग्राफ बुक, मानचित्र, एटलस, ग्लोब, मक्खन, बिस्कुट, नमकीन, जैम, केचप, जूस, सूखे मेवे, घी, आइसक्रीम, पेस्ट्री और सॉसेज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, टॉयलेटरीज़ जैसे साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस क्रीम और शेविंग क्रीम भी सस्ते होंगे। रसोई के उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एसी, टीवी, वाशिंग मशीन, डिशवॉशर पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। डायग्नोस्टिक किट और ग्लूकोमीटर जैसे चिकित्सा उपकरणों पर भी जीएसटी 5% कर दिया गया है। आवास के लिए सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। बाल कटवाने, सैलून सेवाएं, योगा सेंटर, जिम और हेल्थ क्लब पर भी कम जीएसटी लगेगा।\हालांकि, कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दरें बढ़ाई जाएंगी। 'पाप' कर के तहत सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, चबाने वाले तंबाकू, पुनर्गठित तंबाकू उत्पाद, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर 40% कर लगेगा। 1,200 सीसी (पेट्रोल) या 1,500 सीसी (डीजल) और 4 मीटर से अधिक लंबी एसयूवी/एमपीवी पर अब 40% कर लगेगा (पहले 28% + 22% सेस)। 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलों पर भी जीएसटी 40% होगा (पहले 28% + 3% सेस)। कोका-कोला, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, फैंटा और अन्य कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर अब 40% जीएसटी लगेगा (पहले 28%)। एसी/प्रीमियम आउटलेट में रेस्तरां का भोजन, प्रीमियम स्मार्टफोन और आयातित गैजेट्स, फ्रिज, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर जैसे उपभोक्ता सामान (28% से कम किया गया है, लेकिन अभी भी बुनियादी वस्तुओं की तुलना में अधिक), प्रीमियम सैलून और स्पा में सौंदर्य और श्रृंगार सेवाएं भी महंगी होंगी। यह बदलाव उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा, इसलिए सभी को इन बदलावों के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है





