GUJARAT TITSAN HAS CHANGED THEIR SUPPORT TEAM PRANK JOKE ON SRH BEFORE IPL 2026 MATCH

The Gujarat Titans team in IPL 2026 has made a prank or a prank played on the SRH team before the match. They changed their support team jerseys to a lavender color, with the aim of raising awareness about the disease and supporting those affected by cancer.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में मंगलवार (12 मई) को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ अहम मुकाबले में गुजरात टाइटन्स (GT) की बदली हुई जर्सी ने फैन्स का ध्यान खींचा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कप्तान शुभमन गिल समेत पूरी जीटी टीम खास लैवेंडर रंग की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरी। सोशल मीडिया पर फैन्स पूछने लगे कि आखिर गुजरात टाइटन्स ने अपनी जर्सी का रंग क्यों बदला। गुजरात टाइटन्स ने यह खास लैवेंडर जर्सी कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाने और इस बीमारी से जूझ रहे लोगों के समर्थन में पहनी थी। उनके मकसद सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं, बल्कि एक मजबूत सामाजिक संदेश देना भी था। गुजरात टाइटन्स की इस पहल की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में मंगलवार (12 मई) को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ अहम मुकाबले में गुजरात टाइटन्स (GT) की बदली हुई जर्सी ने फैन्स का ध्यान खींचा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कप्तान शुभमन गिल समेत पूरी जीटी टीम खास लैवेंडर रंग की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरी। सोशल मीडिया पर फैन्स पूछने लगे कि आखिर गुजरात टाइटन्स ने अपनी जर्सी का रंग क्यों बदला। गुजरात टाइटन्स ने यह खास लैवेंडर जर्सी कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाने और इस बीमारी से जूझ रहे लोगों के समर्थन में पहनी थी। उनके मकसद सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं, बल्कि एक मजबूत सामाजिक संदेश देना भी था। गुजरात टाइटन्स की इस पहल की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है





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