Gandhi Ji Death Anniversary Protests in Bhopal: SCPS Protest, Accused in Hindu-Muslim Fight

A Hindu-Muslim dispute that took place at a hotel in the Gandhi Nagar locality escalated into a larger issue with the victim survivor raising voice protests on the second anniversary of Gandhi's death. Protesters stormed the police commissioner office.

डिजिटल डेस्क, भोपाल। गोविंदपुरा इलाके में हिंदू युवती के साथ होटल में मिले मुस्लिम युवक के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में मंगलवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से मुलाकात कर मामले में तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि युवक के साथ मारपीट के दौरान कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां और नारेबाजी की, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर गोविंदपुरा थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीडियो में युवक के साथ धक्का-मुक्की और अभद्र व्यवहार होते दिखाई दे रहा है। पुलिस वीडियो के जरिए आरोपितों की पहचान करने में जुटी हुई है। इधर मामले में युवती का बयान भी सामने आया है। पुलिस पूछताछ में युवती ने बताया कि वह पिछले करीब पांच वर्षों से आरिफ खान के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है और युवक के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। एसीपी गोविंदपुरा अदिति भावसार ने बताया कि जिस युवक के साथ मारपीट की बात सामने आई है, उसकी ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। धार्मिक टिप्पणी और नारेबाजी करने वालों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है, इसलिए फिलहाल अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। ताजुल मस्जिद पर देर रात जुटी भीड़, चार दिन का अल्टीमेटम मामले ने मंगलवार रात और ज्यादा संवेदनशील रूप ले लिया, जब ताजुल मस्जिद, पीरगेट पर विशेष समुदाय के सैकड़ों लोग जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोपितों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। स्थिति को देखते हुए पीरगेट, हमीदिया अस्पताल, रॉयल मार्केट और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जगह-जगह बैरिकेडिंग कर पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चार दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो शहरभर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

डिजिटल डेस्क, भोपाल। गोविंदपुरा इलाके में हिंदू युवती के साथ होटल में मिले मुस्लिम युवक के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में मंगलवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से मुलाकात कर मामले में तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि युवक के साथ मारपीट के दौरान कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां और नारेबाजी की, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर गोविंदपुरा थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीडियो में युवक के साथ धक्का-मुक्की और अभद्र व्यवहार होते दिखाई दे रहा है। पुलिस वीडियो के जरिए आरोपितों की पहचान करने में जुटी हुई है। इधर मामले में युवती का बयान भी सामने आया है। पुलिस पूछताछ में युवती ने बताया कि वह पिछले करीब पांच वर्षों से आरिफ खान के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है और युवक के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। एसीपी गोविंदपुरा अदिति भावसार ने बताया कि जिस युवक के साथ मारपीट की बात सामने आई है, उसकी ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। धार्मिक टिप्पणी और नारेबाजी करने वालों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है, इसलिए फिलहाल अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। ताजुल मस्जिद पर देर रात जुटी भीड़, चार दिन का अल्टीमेटम मामले ने मंगलवार रात और ज्यादा संवेदनशील रूप ले लिया, जब ताजुल मस्जिद, पीरगेट पर विशेष समुदाय के सैकड़ों लोग जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोपितों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। स्थिति को देखते हुए पीरगेट, हमीदिया अस्पताल, रॉयल मार्केट और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जगह-जगह बैरिकेडिंग कर पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चार दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो शहरभर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा





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