Garuda Purana: Signals before death, ceremonial reading after death to bring peace

The Garuda Purana, one of the 18 Mahapuranas in Hinduism, discusses the journey of the soul after death, life, karma, and how death does not come suddenly but rather with signs. The ceremonial reading of the Garuda Purana after the death of a person is believed to bring peace and provide closure. Some common signs before death, as per Garuda Purana, include seeing one's own shadow disappearing, recurring dreams of deceased relatives, feeling someone watching you, fear, restlessness, or presence of ghosts, and the disappearance of finger lines. The rituals mentioned in the book also aid in invoking peace.

Garuda Puran: Greeting of Death According to Garuda Purana नेत्रों के अनुसार, मृत्यु अचानक नहीं आती है, बल्कि पहले कुछ संकेत दिखाई देते हैं. तो आइए जानते हैं कि मृत्यु आने से पहले कौन से संकेत दिखाई देने लगते हैं.

हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का एक खास महत्व माना जाता है. इसमें जीवन, कर्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है. इस ग्रंथ के अनुसार, मृत्यु अचानक नहीं आती, बल्कि उसके आने से पहले कुछ संकेत दिखाई देते हैं. कैसे मिलता है मोक्ष?

गरुण पुराण में छिपा इस शब्द का सही मतलबगरुड़ पुराण में छिपा है मौत से ठीक 5 मिनट पहले का वो खौफनाक सच! के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को अपनी ही परछाई दिखाई देना बंद हो जाए, तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि यह जीवन के अंत के करीब होने का इशारा है.

जीवन के अंत के करीब आने पर कुछ और संकेतों में धकेलें लगती हैं जैसे बार-बार अपने मृत रिश्तेदार सपनों में दिखने लगें जैसे वे बात कर रहे हों या बुला रहे हों. इससे इसे भी मृत्यु के करीब आने का संकेत माना जाता है. कहा जाता है कि जब मृत्यु करीब होती है, तो व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई उसे लेने आया है.

कई बार रात में डर, बेचैनी या नकारात्मक ऊर्जा का एहसास भी होता है, जिसे यमदूतों की मौजूदगी माना जाता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु से ठीक 5 मिनट पहले व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्म साफ-साफ याद आने लगते हैं. अगर बार-बार पुरानी बातें याद आने लगें, तो इसे भी अंत के करीब होने का संकेत माना जाता है.

एक कम सुना गया संकेत यह भी है कि मृत्यु के करीब आने पर हाथ की रेखाएं हल्की पड़ने लगती हैं या कभी-कभी गायब भी हो जाती हैं. गरुड़ पुराण में हमें किताब में बताया गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद घर में इसका पाठ करना चाहिए. ऐसा करने से क्या फर्क पड़ता है





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