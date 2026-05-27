Hero Super Splendor XTEC 2.0 लॉन्च: 86,500 रुपये में मिलेगा बेस्ट माइलेज और प्रीमियम फीचर्स

हीरो मोटोकॉर्प ने सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 को 86,500 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। यह 125 सीसी बाइक 5 रंगों में उपलब्ध है और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिजिटल डैशबोर्ड, यूएसबी चार्जिंग, हजार्ड लाइट्स और फ्रंट डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स हैं। i3S और APFI तकनीक के साथ यह 72 kmpl का माइलेज देती है।

हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी सबसे भरोसेमंद 125 सीसी मोटरसाइकल सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक का अपडेटेड 2.0 मॉडल भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। यह बाइक बोल्ड डिजाइन, मॉडर्न टेक्नॉलजी और अडवांस्ड फीचर्स के साथ शानदार माइलेज का बेहतरीन कॉम्बो है। नई सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.

0 की शुरुआती कीमत 86,500 रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह ग्लॉसी ब्लैक, कैंडी ब्लेजिंग रेड, मैट एक्सिस ग्रे, मैट नेक्सस ब्लू और मैट चेस्टनट ब्राउन जैसे पांच आकर्षक कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है। इसके डायनैमिक डुअल टोन बॉडी ग्राफिक्स, सिग्नेचर XTEC 2.0 बैजिंग, प्रीमियम 3डी एंबलम, स्टाइलिश स्टीच्ड डुअल टेक्सचर्ड सीट और रीम टेप्स इसे रोड पर शानदार लुक देते हैं। हीरो ने इस मॉडल में कई कॉस्मेटिक अपडेट किए हैं जो इसे पुराने मॉडल से ज्यादा शार्प और आकर्षक बनाते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में यह बाइक पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आती है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है। राइडर कॉल अलर्ट, एसएमएस नोटिफिकेशन और फोन बैटरी स्टेटस जैसी जानकारी सीधे डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। साइलेंट स्टार्ट के लिए इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर (ISG) और हैंडल-माउंटेड इंजन किल स्विच जैसी सुविधाएं भी हैं। सेफ्टी के लिए पहली बार हजार्ड लाइट्स का फीचर दिया गया है जो आपात स्थिति में विजिबिलिटी बढ़ाता है। फ्रंट डिस्क ब्रेक बेहतर ब्रेकिंग प्रदान करता है। लंबी यात्राओं के लिए चौड़ी और आरामदायक सीट के साथ रिलैक्स्ड राइडिंग पोस्चर दिया गया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 124.7 सीसी का सिंगल-सिलिंडर इंजन है जो 10.7 बीएचपी की पावर और 10.6 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। i3S टेक्नॉलजी (आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम) और अडवांस प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन (APFI) के साथ यह बेस्ट-इन-क्लास 72 kmpl का माइलेज देती है। कम्यूटर मोटरसाइकल सेगमेंट में हीरो स्प्लेंडर प्लस की बादशाहत के बीच नई सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प है। इसके अलावा हीरो के पास 125 सीसी सेगमेंट में ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125आर जैसे मॉडल भी हैं। यह बाइक युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हो रही है क्योंकि इसमें लुक, फीचर्स और माइलेज का शानदार कॉम्बिनेशन है। हीरो मोटोकॉर्प का यह नया मॉडल निश्चित रूप से भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाएगा





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हीरो मोटोकॉर्प सुपर स्प्लेंडर XTEC 2.0 बाइक लॉन्च 125 सीसी माइलेज

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