Hero Super Splendor XTEC 2.0 लॉन्च: कम कीमत में मिलेंगे कई नए फीचर्स, माइलेज 72 kmpl

Hero MotoCorp ने Super Splendor XTEC 2.0 लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 86,500 रुपये है। इसमें डिजिटल क्लस्टर, ब्लूटूथ, USB चार्जिंग और हैजार्ड लाइट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। माइलेज 72 kmpl का दावा किया गया है।

Hero MotoCorp ने भारत में अपनी लोकप्रिय 125cc कम्यूटर मोटरसाइकिल Super Splendor का नया वेरिएंट XTEC 2.0 लॉन्च कर दिया है। यह बाइक पिछले XTEC मॉडल की तुलना में नए फीचर्स और स्टाइलिंग अपडेट के साथ आई है। नई Super Splendor XTEC 2.

0 की एक्स-शोरूम कीमत 86,500 रुपये रखी गई है, जो मौजूदा XTEC फ्रंट डिस्क वेरिएंट (88,044 रुपये) से सस्ती है। कंपनी का दावा है कि इस बाइक का माइलेज बढ़कर 72 kmpl हो गया है, जो पुराने मॉडल के 68 kmpl से अधिक है। यह सुधार एडवांस्ड प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन (APFI) और i3S आइडल स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी में किए गए सुधारों के कारण संभव हुआ है। डिजाइन की बात करें तो नई Super Splendor XTEC 2.0 में ड्यूल-टोन ग्राफिक्स, XTEC 2.0 बैजिंग, 3D एम्बेलिशमेंट, रिम टेप और स्टिच्ड ड्यूल-टेक्सचर सीट जैसे कॉस्मेटिक अपडेट दिए गए हैं। यह बाइक पांच कलर ऑप्शंस - Glossy Black, Candy Blazing Red, Matte Axis Grey, Matte Nexus Blue और Matte Chestnut Brown में उपलब्ध होगी। फीचर्स की बात करें तो बाइक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और USB Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा, इस बार बाइक में हैजार्ड लाइट्स भी जोड़ी गई हैं, जो Super Splendor सीरीज में पहली बार देखने को मिली हैं। यह फीचर शहर और हाईवे राइडिंग के दौरान काफी उपयोगी माना जा रहा है। पावरट्रेन की बात करें तो नई Super Splendor XTEC 2.0 में 124.7cc सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 7,500 rpm पर 10.55 bhp की पावर और 6,000 rpm पर 10.6 Nm टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि बाइक में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी ने माइलेज बढ़ाने के लिए APFI और i3S सिस्टम में सुधार किए हैं। यह बाइक Hero की 125cc लाइनअप में Glamour, Glamour X और Xtreme 125R के साथ शामिल होगी। कंपनी का लक्ष्य इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना है, क्योंकि 125cc सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा तेज है। नई Super Splendor XTEC 2.0 की लॉन्चिंग से Hero को अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी, खासकर उन ग्राहकों के बीच जो किफायती कीमत पर अच्छे फीचर्स वाली बाइक चाहते हैं





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Hero Motocorp Super Splendor XTEC 2.0 बाइक लॉन्च 125Cc मोटरसाइकिल माइलेज

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