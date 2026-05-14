High Court Order for Eviction of Slum Dwellers in Delhi's Race Course Road Area

The High Court order for the eviction of slum dwellers in the Race Course Road area of Delhi has caused distress among the residents. The residents have been given 15 days to vacate the shanties. Many are discussing the possibility of shifting. The residents are being provided with houses in Savada Gevaria, but they are concerned about the distance and the lack of facilities in the new location.

नई दिल्ली: रेस कोर्स रोड पर स्थित भाई राम कैंप , मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप की झुग्गियों को हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां के लोग परेशान हैं। लोगों को झुग्गी खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। ऐसे में हर कोई शिफ्टिंग की चर्चा कर रहा है। इन लोगों को सावदा घेवरा में मकान दिए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि दूसरी जगह जाने में हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पास में जगह मिलनी चाहिए। सावदा घेवरा यहां से 40 किलोमीटर दूर है। हमारा रोज़गार यहीं है। अगर हम इतनी दूर बसते हैं तो हमारा रोजगार छिन जाएगा।भाई राम कैंप में चार पीढ़ियों से रह रही आशा रानी का कहना है कि अब हाईकोर्ट का आदेश है तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन आसपास जगह दी जाती तो बेहतर रहता। बीआर कैंप में रह रही रमा ने कहा कि यहां लोगों की कमाई महीने में 10 से 15 हजार ही है। कई लोग यहां की कोठियों में नली और घर के काम करते हैं।रोजगार का खतरा अधिकतर लोग रेस क्लब में घास काटने और घोड़ों की देखभाल में लगे हैं। उनके रोजगार आसपास ही हैं। अगर वह सावदा घेवरा शिफ्ट होते हैं, तो वहां से यहां आने में उनकी आधी तनख्वाह खर्च हो जाएगी। ऐसे में गुजारा कैसे होगा। वहीं के गंगाराम ने बताया कि जो मकान आवंटित किए हैं, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। वहां शाम 7 बजे के बाद अपराधी सक्रिय हो जाते हैं। स्कूल और हॉस्पिटल की सुविधा भी अच्छी नहीं है।770 परिवारों को ही मकान हुए हैं आवंटित। लोगों का कहना है कि तीन कैंपों में करीब 5 हजार परिवार रहते हैं। इन्हें ही सावदा घेवरा में घर अलॉट हुए हैं। मोहम्मद शब्बीर ने बताया कि मैं 1982 से यहां रह रहा हूं लेकिन मुझे वहां पर घर नहीं मिला है.

नई दिल्ली: रेस कोर्स रोड पर स्थित भाई राम कैंप , मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप की झुग्गियों को हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां के लोग परेशान हैं। लोगों को झुग्गी खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। ऐसे में हर कोई शिफ्टिंग की चर्चा कर रहा है। इन लोगों को सावदा घेवरा में मकान दिए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि दूसरी जगह जाने में हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पास में जगह मिलनी चाहिए। सावदा घेवरा यहां से 40 किलोमीटर दूर है। हमारा रोज़गार यहीं है। अगर हम इतनी दूर बसते हैं तो हमारा रोजगार छिन जाएगा।भाई राम कैंप में चार पीढ़ियों से रह रही आशा रानी का कहना है कि अब हाईकोर्ट का आदेश है तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन आसपास जगह दी जाती तो बेहतर रहता। बीआर कैंप में रह रही रमा ने कहा कि यहां लोगों की कमाई महीने में 10 से 15 हजार ही है। कई लोग यहां की कोठियों में नली और घर के काम करते हैं।रोजगार का खतरा अधिकतर लोग रेस क्लब में घास काटने और घोड़ों की देखभाल में लगे हैं। उनके रोजगार आसपास ही हैं। अगर वह सावदा घेवरा शिफ्ट होते हैं, तो वहां से यहां आने में उनकी आधी तनख्वाह खर्च हो जाएगी। ऐसे में गुजारा कैसे होगा। वहीं के गंगाराम ने बताया कि जो मकान आवंटित किए हैं, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। वहां शाम 7 बजे के बाद अपराधी सक्रिय हो जाते हैं। स्कूल और हॉस्पिटल की सुविधा भी अच्छी नहीं है।770 परिवारों को ही मकान हुए हैं आवंटित। लोगों का कहना है कि तीन कैंपों में करीब 5 हजार परिवार रहते हैं। इन्हें ही सावदा घेवरा में घर अलॉट हुए हैं। मोहम्मद शब्बीर ने बताया कि मैं 1982 से यहां रह रहा हूं लेकिन मुझे वहां पर घर नहीं मिला है





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