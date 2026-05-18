Himalayan Municipal Elections: BJP-Congress Battle in Semi-Final, BJP-Supported Candidates Leading in Himachal Pradesh Urban Elections

The Himachal Pradesh municipal elections, considered a semi-final of the political power struggle, have seen BJP-supported candidates slightly ahead of their Congress counterparts. The results of the 47 BJP-supported candidates in the 47 urban councils, where the party symbol was not used, were declared on Sunday. In the 25 municipal councils and 22 panchayats, the results of the elections held under the party symbol were declared on Sunday. The results of the 4 municipal councils, including Dharamshala, Palampur, Mandi, and Solan, were declared on May 31. The results of the 20 municipal councils where the BJP-supported candidates won, 17 municipal councils where the Congress-supported candidates won, 5 municipal councils where the situation is still unclear, and 5 municipal councils where the independent candidates won. The election results have created a new wave of politics in the state. The results have shown that the BJP-supported candidates have a slight advantage in many places, and there have been triangular battles in many places. The situation of the municipal council and municipal panchayat will become clear when the BJP and Congress-supported candidates become the chairman and vice-chairman.
हिमाचल निकाय चुनाव: सत्ता के सेमीफाइनल में भाजपा-कांग्रेस में कौन रहा आगे, किसका क्या है दावा?
हिमाचल प्रदेश में शहरी निकायों के चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसमें भाजपा समर्थित प्रत्याशी कांग्रेस से थोड़ा आगे दिख रहे हैं। कुल 47भाजपा समर्थित प्रत्याशी कांग्रेस से मामूली बढ़त पर। हिमाचल प्रदेश में शहरी निकायों के चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। हालांकि भाजपा समर्थित प्रत्याशियों का पलड़ा कुछ भारी नजर आ रहा है और कई स्थानों पर त्रिकोणीय मुकाबले भी हुए हैं। नगर परिषद और नगर पंचायत की स्थिति तब स्पष्ट होगी जब भाजपा और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना पाएंगे। हिमाचल में पार्टी चुनाव चिह्न पर हुए चार नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन के चुनाव परिणाम 31 मई को घोषित किए जाएंगे। 47 शहरी निकायों में 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायत के चुनाव, जो पार्टी चुनाव चिह्न पर नहीं हुए के परिणाम रविवार को ही घोषित कर दिए गए हैं। 20 नगर निकायों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि 17 में कांग्रेस, पांच में निर्दलीय और पांच में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इनमें निर्दलीय की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वर्ष 2021 में हुए शहरी निकाय चुनाव में तत्कालीन भाजपा सरकार ने अधिकतर नगर पंचायत और नगर परिषदों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने में सफलता प्राप्त की थी। हालांकि, कांग्रेस के सत्तासीन होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव के चलते कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन गए थे। इन परिणामों ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कई निकायों में मुकाबला बराबरी पर छूटा, जिससे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में जोड़तोड़ और राजनीतिक समीकरण महत्वपूर्ण हो गए हैं। नगर परिषद देहरा और ज्वालामुखी में कांग्रेस ने जीत हासिल कर भाजपा को बड़ा झटका दिया। मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र देहरा में भाजपा का वर्षों पुराना दबदबा इस बार टूटता नजर आया। लगातार अध्यक्ष पद पर कब्जा करती आ रही भाजपा केवल दो वार्डों तक सिमट गई। नाहन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल नाहन नगर परिषद के 13 वार्डों में से भाजपा समर्थित प्रत्याशी सात सीटों पर विजयी दिलाने में कामयाब रहे। शिमला जिले के शहरी निकायों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों का प्रदर्शन मजबूत रहा। नगर पंचायत जुब्बल में कांग्रेस समर्थित छह उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि भाजपा केवल एक सीट जीत सकी। चौपाल में कांग्रेस समर्थित पांच प्रत्याशी विजयी रहे। नेरवा में निर्दलीयों का दबदबा रहा, रामपुर नगर परिषद में भाजपा और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी चार-चार सीटों पर विजयी रहे, जबकि एक सीट अन्य के खाते में गई। ठियोग नगर परिषद में भी भाजपा और कांग्रेस को तीन-तीन सीटें मिलीं और एक सीट अन्य के खाते में गई। पूरे प्रदेश में भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भाजपा से आगे रहे हैं। 30 शहरी निकायों में कांग्रेस को बढ़त मिली है, जबकि कुछ अन्य जगहों पर निर्दलीयों का समर्थन भी कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। हिमराल ने इस जीत को सरकार की नीतियों और विकास कार्यों का परिणाम बताया। उनका कहना है कि जनता ने विकास और जनहित के मुद्दों पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस का साथ दिया है। 25 नगर परिषदों में से 18 में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बहुमत हासिल किया है। 22 नगर पंचायतों में से 12 में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे। बिलासपुर, कांगड़ा, महासू, सोलन, ऊना और सुंदरनगर में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस मंत्रियों एवं विधायकों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी भाजपा ने जीत हासिल की। हिमाचल निकाय चुनाव रिजल्ट: डिप्टी CM के गृह क्षेत्र में BJP की जीत, नूरपुर व देहरा में कांग्रेस को बहुमत
