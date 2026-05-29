Honor Win Turbo लॉन्च: 10,000mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग के साथ आया नया स्मार्टफोन

Honor ने चीन में अपना नया स्मार्टफोन Honor Win Turbo लॉन्च किया है, जिसमें 10,000mAh की बड़ी बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग, MediaTek Dimensity 8500 Racing Edition चिपसेट और 50MP कैमरा दिया गया है।

Honor ने अपनी Win सीरीज का नया स्मार्टफोन Honor Win Turbo चीन में लॉन्च कर दिया है। यह फोन खासतौर पर दमदार बैटरी और तेज चार्जिंग के लिए जाना जाएगा। इसमें 10,000mAh की विशाल बैटरी दी गई है, जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही, 27W रिवर्स चार्जिंग का भी फीचर मिलता है, जिससे आप दूसरे डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी सिंगल चार्ज पर 17.

3 घंटे तक लगातार नेविगेशन और 14.2 घंटे तक गेमिंग का समय दे सकती है। Honor Win Turbo में 6.79 इंच का 1.5K AMOLED Oasis आई प्रोटेक्शन डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 8000 निट्स तक है। यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 3840Hz PWM डिमिंग के साथ आता है, जो आंखों की सुरक्षा के लिए बेहतर है। स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो 94.62 परसेंट है। फोन में MediaTek Dimensity 8500 Racing Edition चिपसेट दिया गया है, जिसे 16GB तक LPDDR5x रैम और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। ग्राफिक्स के लिए Mali-G720 MC8 GPU मौजूद है। कमजोर नेटवर्क वाले स्थानों जैसे लिफ्ट, अंडरग्राउंड कार पार्किंग और हाई-स्पीड रेल स्टेशनों पर स्थिर कनेक्टिविटी के लिए C1+ RF एन्हांसमेंट चिप शामिल की गई है। कैमरा सेटअप की बात करें तो, फोन में डुअल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा OIS और f/1.88 अपर्चर के साथ है। दूसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का वाइड-एंगल है। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। थर्मल मैनेजमेंट के लिए 40,000 वर्ग मिलीमीटर का लिक्विड कूलिंग एरिया है। कनेक्टिविटी में 5G, ब्लूटूथ 6.0, GPS, NFC, OTG और USB टाइप-C पोर्ट शामिल हैं। सेंसर्स में एक्सीलेरोमीटर, जायरोस्कोप, ग्रेविटी सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। फोन में डुअल स्पीकर्स और डुअल माइक्रोफोन हैं। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP66+IP68+IP69+IP69K सर्टिफिकेशन मिला है। इसके अलावा SGS गोल्ड स्टैंडर्ड फाइव-स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंस, शॉक रेजिस्टेंस और क्रश रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन भी है। फोन की कीमत 12GB+256GB मॉडल के लिए CNY 3,299 (लगभग 46,000 रुपये), 12GB+512GB के लिए CNY 3,599 (लगभग 50,000 रुपये) और 16GB+512GB के लिए CNY 4,199 (लगभग 60,000 रुपये) है। यह ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर में उपलब्ध है। फोन का डायमेंशन 162.1×76.3×7.98mm और वजन 216 ग्राम है। यह Android 16 पर आधारित MagicOS 10 पर रन करता है





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Honor Win Turbo 10 000Mah बैटरी 80W फास्ट चार्जिंग Mediatek Dimensity 8500 50MP कैमरा

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