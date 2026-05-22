How to file Income Tax Return

Income Tax Return: आपको इसे लेकर लास्ट डेट का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए pendapatan income के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस शुरू हो गई है। आयकर विभाग ने और आईटीआर-4 के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स और एक्सेल यूटिलिटीज जारी कर दिए हैं। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। अगर आपको एएसआईएस यानी Annual Information Statement की जानकारी नहीं मिल पाई है, तो उसी पोर्टल पर फीडबैक दर्ज करें। इससे आपका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और भविष्य में नोटिस आने की संभावना कम होगी।

Income Tax Return : आखिरी तारीख पास आते-आते पोर्टल पर लोड काफी बढ़ जाता है, जिससे आपको आईटीआर भरने में असुविधा भी हो सकती है। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लास्ट डेट का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए। घर बैठे ऑनलाइन भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज और जानकारी अपने पास तैयार रहनी चाहिए। आईटीआर फाइल करने से पहले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए फॉर्म और एक्सेल यूटिलिटीज डाउनलोड कर लें। यह आप ही इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। अगर AIS में कोई गलत जानकारी दिख रही है, तो उसी पोर्टल पर फीडबैक दर्ज करें। इससे आपका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और भविष्य में नोटिस आने की संभावना कम होगी.

Income Tax Return: आखिरी तारीख पास आते-आते पोर्टल पर लोड काफी बढ़ जाता है, जिससे आपको आईटीआर भरने में असुविधा भी हो सकती है। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लास्ट डेट का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए। घर बैठे ऑनलाइन भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज और जानकारी अपने पास तैयार रहनी चाहिए। आईटीआर फाइल करने से पहले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए फॉर्म और एक्सेल यूटिलिटीज डाउनलोड कर लें। यह आप ही इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। अगर AIS में कोई गलत जानकारी दिख रही है, तो उसी पोर्टल पर फीडबैक दर्ज करें। इससे आपका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और भविष्य में नोटिस आने की संभावना कम होगी





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