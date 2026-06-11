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How to Clean Expensive Furniture at Home

Home Decor News

How to Clean Expensive Furniture at Home
Expensive FurnitureHome HackNatural Polish
📆11-06-2026 10:45:00
📰NBT Hindi News
47 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 51%

Shivani has shared an easy home hack to keep the shine and polish of expensive furniture intact without spending extra money. She suggests using a natural and safe polish made from white chalk and any natural oil.

लकड़ी का महंगा फर्नीचर साफ करने का सही तरीका क्या है?

शिवानी ने बताई आसान जुगाड़, शाही चमक रहेगी बरकरारघर में रखा कीमती लकड़ी का फर्नीचर देखने में जितना शानदार लगता है, इसकी देखभाल करना उतना ही मुश्किल होता है। हालांकि यूट्यूबर शिवानी ने एक आसान घरेलू जुगाड़ बताया है। जिससे बिना जेब ढीली किए आपके महंगे फर्नीचर की शाही चमक और पॉलिश हमेशा बिल्कुल नए जैसी बनी रहेगी।घर में रखा लकड़ी का कीमती और महंगा फर्नीचर न केवल घर की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि आपके शाही अंदाज को भी दिखाता है। लेकिन समय के साथ धूल-मिट्टी, उंगलियों के निशान और नमी की वजह से इसकी चमक फीकी पड़ने लगती है। कई बार लोग इसे साफ करने के लिए बाजार के महंगे और केमिकल वाले लिक्विड ले आते हैं, जिससे फर्नीचर की ओरिजिनल पॉलिश खराब होने का डर रहता है। अगर आपके घर का सोफा, डाइनिंग टेबल, दीवान या अलमारी भी अपनी चमक खो चुकी है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूट्यूबर शिवानी ने एक ऐसा आसान और घरेलू जुगाड़ बताया है, जिससे बिना एक भी रुपया अतिरिक्त खर्च किए आपके महंगे फर्नीचर की शाही चमक हमेशा बरकरार रहेगी

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NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

Expensive Furniture Home Hack Natural Polish Shivani White Chalk

 

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