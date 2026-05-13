How to Make Crispy Karela: A Tasty and Healthy Alternative to Karela

Crispy Karela is a delicious and healthy alternative to Karela, known for its bitter taste. This recipe uses besan, chana dal, dry spices, and a little water to create a crispy and flavorful Karela. It can be served as a snack or a side dish with dal or rice.

How to Make Crispy Karela : करेला अपनी कड़वाहट के लिए बदनाम है लेकिन अगर आपने इसे सही तरीके से बना लिया तो आपको इससे टेस्टी डिश और कोई नहीं लगेगी.

ये फीकी दाल-सब्जी का जायका तो बढ़ाता ही है साथ ही सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. करेला को अक्सर लोग इसके स्वाद के कारण खाने से कतराते हैं. और पढ़ेंलेकिन यहां हम आपको क्रिस्पी करेला की एक ऐसी डिश बताएंगे जो न केवल इसकी कड़वाहट को कम करती है बल्कि इसे एक बेहतरीन स्नैक या साइड डिश में बदल देती है.

बेसन और मसालों के मेल से बना यह कुरकुरा करेला आपके बोरिंग खाने में भी जान फूंक देगा





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Crispy Karela Karela Besan Chana Dal Dry Spices Healthy Alternative

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