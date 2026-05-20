Husband Kills His Wife In Front Of Their Child, Holds Son as He Kills Her

A husband in Ranchi brutally killed his 22-year-old wife and held his 2-year-old child while he did it. The news was brought to light on July 31, 2021, when the husband moved on and went to the village of Chatwal, where he stabbed his wife to death and made an attempt to kill his child as well.

रांची में एक पति ने कार खरीदने के लिए मायके से तीन लाख रुपये न मिलने पर अपनी 22 वर्षीय पत्नी सुहाना परवीन की अपने ढाई साल के बेटे के सामने गला रेतकर हत्या कर यात्रा मार्ग के चटवल गांव में मंगलवार को कार खरीदने के लिए ससुराल से तीन लाख रुपया नहीं मिलने पर एक पति ने अपनी पत्नी 22 वर्षीय सुहाना परवीन की ससुराल में ही घुसकर नृशंस तरीके से गला रेतकर हत्या कर अंदर से घर को बंद कर अपने ढाई साल के बेटे के साथ वहीं खड़ा रहा। हत्या के आरोपी पति जावेद अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना सुबह करीब नौ बजे की है.

रांची में एक पति ने कार खरीदने के लिए मायके से तीन लाख रुपये न मिलने पर अपनी 22 वर्षीय पत्नी सुहाना परवीन की अपने ढाई साल के बेटे के सामने गला रेतकर हत्या कर यात्रा मार्ग के चटवल गांव में मंगलवार को कार खरीदने के लिए ससुराल से तीन लाख रुपया नहीं मिलने पर एक पति ने अपनी पत्नी 22 वर्षीय सुहाना परवीन की ससुराल में ही घुसकर नृशंस तरीके से गला रेतकर हत्या कर अंदर से घर को बंद कर अपने ढाई साल के बेटे के साथ वहीं खड़ा रहा। हत्या के आरोपी पति जावेद अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना सुबह करीब नौ बजे की है





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