Hyundai Venue: दो लाख रुपये डाउन पेमेंट के बाद कितनी होगी EMI, जानें पूरी जानकारी

Hyundai Venue को खरीदने का मन बना रहे हैं? दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट के बाद हर महीने कितनी EMI देनी होगी? गाड़ी की कीमत, लोन और ब्याज दर से जुड़ी सभी जानकारी यहाँ देखें। Maruti Brezza, Kia Sonet और अन्य प्रतिस्पर्धियों के साथ मुकाबला भी जाने।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माता Hyundai ने हाल ही में नई पीढ़ी की Hyundai Venue को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पेश किया है। यदि आप भी इस एसयूवी को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट के बाद हर महीने कितनी ईएमआई देकर इसे घर ला सकते हैं, इस बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। Hyundai Venue की कीमत : Hyundai Venue को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पेश करती है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को 8 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर पेश किया जाता है। दिल्ली में इसे खरीदने पर

ऑन-रोड कीमत लगभग 8.98 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 8 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत के अलावा, लगभग 56 हजार रुपये आरटीओ और बीमा के लगभग 42 हजार रुपये शामिल हैं। दो लाख रुपये डाउन पेमेंट के बाद ईएमआई: यदि आप इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन वाले बेस वेरिएंट को खरीदते हैं, तो बैंक एक्स-शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस करेगा। ऐसे में, दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद, आपको लगभग 6.98 लाख रुपये की राशि बैंक से फाइनेंस करवानी होगी। बैंक यदि आपको नौ प्रतिशत ब्याज दर पर सात साल के लिए 6.98 लाख रुपये देता है, तो आपको हर महीने केवल 11,232 रुपये की ईएमआई अगले सात साल तक देनी होगी। कार कितनी महंगी पड़ेगी: अगर आप नौ प्रतिशत ब्याज दर पर सात साल के लिए 6.98 लाख रुपये का कार लोन बैंक से लेते हैं, तो आपको सात साल तक 11,232 रुपये की ईएमआई हर महीने देनी होगी। ऐसे में, सात साल में आप Hyundai Venue के लिए लगभग 2.45 लाख रुपये ब्याज के रूप में चुकाएंगे। इसके बाद, कार की कुल कीमत, जिसमें एक्स-शोरूम, ऑन-रोड और ब्याज शामिल हैं, लगभग 11.43 लाख रुपये होगी। किनसे होगा मुकाबला: Hyundai Venue को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पेश किया जाता है। इसका सीधा मुकाबला Maruti Brezza, Kia Sonet, Kia Syros, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO जैसी एसयूवी से होता है। यह सेगमेंट भारतीय बाजार में काफी लोकप्रिय है और इसमें कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। Venue, अपनी प्रतिस्पर्धी कीमत और सुविधाओं के साथ, इस सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरी है। यह अपने आधुनिक डिजाइन, शक्तिशाली इंजन और आरामदायक इंटीरियर के लिए जानी जाती है। गाड़ी खरीदने से पहले, ग्राहकों को अपनी वित्तीय स्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार एक उपयुक्त विकल्प चुनने के लिए विभिन्न मॉडलों की तुलना करनी चाहिए। विभिन्न बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों और लोन योजनाओं पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, बीमा और आरटीओ शुल्क की जानकारी होना भी आवश्यक है ताकि कुल लागत का अनुमान लगाया जा सके। Venue के विभिन्न वेरिएंट्स और उनकी विशेषताओं को समझना भी जरूरी है, जिससे ग्राहक अपनी ज़रूरतों के अनुसार सही विकल्प चुन सकें। Hyundai Venue भारतीय बाजार में एक मजबूत उपस्थिति रखती है, और यह अपनी उत्कृष्ट विशेषताओं और किफायती कीमत के कारण ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हो रही है। इस एसयूवी की शानदार डिज़ाइन और उन्नत तकनीक इसे अन्य प्रतिस्पर्धियों से अलग करती है





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