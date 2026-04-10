H-1B वीज़ा की जाँच: अमेरिकी सरकार ने कंपनियों की जाँच कड़ी की, भारतीयों पर असर

अमेरिकी सरकार ने H-1B वीज़ा पर विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने वाली कंपनियों की जाँच कड़ी कर दी है। इस कदम से भारतीयों सहित विदेशी कर्मचारियों पर असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि यह वीज़ा कार्यक्रम अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशी प्रतिभाओं को लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

H-1B वीज़ा की जाँच : अमेरिका में H-1B वीज़ा सबसे लोकप्रिय वर्क वीज़ा है, जिसके माध्यम से हर साल 85 हजार विदेशी श्रमिकों को नौकरी करने का अवसर मिलता है। इनमें से 65 हजार वे लोग हैं जो विदेश से आते हैं, जबकि 20 हजार छात्र हैं जिन्होंने अमेरिका से पढ़ाई की है और अब उन्हें यहाँ नौकरी करनी है। यह वीज़ा कार्यक्रम अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से H-1B वीज़ा के खिलाफ मुहिम चल रही है। इसी कड़ी में, अब सरकार ने उन कंपनियों की जाँच कड़ी कर दी है जो H-1B वीज़ा पर

विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करती हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी श्रम विभाग H-1B कार्यक्रम का उपयोग करने वाली कंपनियों की जाँच कर रहा है। जाँच के लिए अचानक कंपनियों का दौरा किया जा रहा है और कंपनी के अधिकारियों से उलझाने वाले तकनीकी प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। विभाग ने पिछले साल प्रोजेक्ट फायरवॉल लॉन्च किया था, जिसके बाद से H-1B वीज़ा पर नियुक्ति करने वाली कंपनियों की जाँच में 48% की वृद्धि हुई है। प्रोजेक्ट फायरवॉल इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि H-1B वीज़ा कार्यक्रम के कारण अमेरिकी श्रमिकों के अधिकारों का हनन न हो। विभाग कंपनियों की जाँच के लिए AI का उपयोग भी कर रहा है ताकि कोई त्रुटि खोजी जा सके। इमिग्रेशन वकील केविन एंड्रयूज ने कहा कि जाँच अधिकारी अब केवल नशीले पदार्थों और अपराधियों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे अत्यधिक तकनीकी उल्लंघन की तलाश कर रहे हैं। एक अन्य इमिग्रेशन वकील नंदिनी नायर ने बताया कि कई कंपनियाँ ऐसी हैं जो जैसे ही किसी विदेशी श्रमिक के लिए H-1B प्रायोजन करती हैं, तुरंत उनकी जाँच शुरू हो जाती है। उन्होंने बताया कि जाँच अधिकारी आमतौर पर उन विदेशी श्रमिकों के बारे में अधिक जानकारी माँगते हैं जिनके लिए वीज़ा प्रायोजन किया गया है। इसके बाद, वे उन सभी कर्मचारियों के आव्रजन और वेतन संबंधी रिकॉर्ड की भी माँग करते हैं जिन्हें काम के लिए अमेरिका बुलाया गया है। जाँच के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए उत्तरों को वीज़ा याचिका के समय दिए गए उत्तरों से मिलाया जाता है। यदि दोनों में विसंगति पाई जाती है, तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो जाती है।\दरअसल, अमेरिका में H-1B वीज़ा प्राप्त करने वालों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। अभी जिन कंपनियों के खिलाफ जाँच चल रही है, उससे सबसे अधिक भारतीय कर्मचारी प्रभावित होंगे। इस जाँच का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यदि कोई कंपनी किसी कर्मचारी को H-1B वीज़ा प्रायोजन दे चुकी है, लेकिन जाँच के दौरान कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसके खिलाफ जाँच शुरू की जा सकती है। ऐसी स्थिति में, विदेशी कर्मचारी के प्रायोजन को भी रोका जा सकता है, भले ही उसे पहले ही नौकरी की पेशकश क्यों न मिल गई हो। सरकार का यह कदम अमेरिका में विदेशी श्रमिकों की नियुक्ति को प्रभावित कर सकता है और उन कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है जो विदेशी प्रतिभाओं पर निर्भर हैं। इस जाँच से न केवल कंपनियों पर बल्कि व्यक्तिगत श्रमिकों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, जो अपनी नौकरी और वीज़ा की स्थिति को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति उन लोगों के लिए और भी चिंताजनक है जो अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने का सपना देख रहे हैं।\H-1B वीज़ा कार्यक्रम में संशोधन करने और उसे और अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता पर भी चर्चा चल रही है। सरकार उन नियमों और विनियमों की समीक्षा कर रही है जिनका पालन कंपनियों को H-1B वीज़ा के लिए आवेदन करते समय करना होता है। इसका उद्देश्य वीज़ा प्रक्रिया को मजबूत करना, धोखाधड़ी को रोकना और अमेरिकी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह बदलाव उन कंपनियों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है जो योग्य विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें वर्तमान नियमों की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर, H-1B वीज़ा की बढ़ती जाँच एक जटिल मुद्दा है जिसके कई पहलू हैं। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था, कंपनियों और व्यक्तिगत श्रमिकों पर प्रभाव डालता है। सरकार और अन्य हितधारकों को इस मुद्दे को हल करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वीज़ा कार्यक्रम निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी के लिए फायदेमंद हो





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