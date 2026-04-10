H-1B वीज़ा पर कड़ी जाँच: अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों पर असर

अमेरिका में H-1B वीज़ा पर सरकार द्वारा कड़ी जाँच शुरू की गई है, जिससे विदेशी कर्मचारियों और कंपनियों पर असर पड़ सकता है। यह जाँच कार्यक्रम की पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है, लेकिन इससे नौकरी चाहने वालों और कंपनियों दोनों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

H-1B वीज़ा की जाँच : अमेरिका में H-1B वीज़ा सबसे लोकप्रिय वर्क वीज़ा है, जिसके माध्यम से हर वर्ष 85,000 विदेशी कर्मचारियों को नौकरी करने का अवसर मिलता है। इसमें 65,000 वे लोग होते हैं जो देश के बाहर से आते हैं, जबकि 20,000 वे छात्र होते हैं जिन्होंने अमेरिका से पढ़ाई की है और अब उन्हें यहाँ नौकरी करनी है। यह वीज़ा कार्यक्रम अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से H-1B वीज़ा के विरुद्ध मुहिम छिड़ी हुई है। इसी कड़ी में अब सरकार ने उन कंपनियों की जाँच कड़ी कर दी

है जो H-1B वीज़ा पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, यूएस लेबर डिपार्टमेंट H-1B कार्यक्रम का उपयोग करने वाली कंपनियों की जाँच कर रहा है। जाँच के लिए अचानक से कंपनियों का दौरा किया जा रहा है और कंपनी अधिकारियों से उलझाने वाले तकनीकी सवाल भी पूछे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ने पिछले साल प्रोजेक्ट फायरवॉल लॉन्च किया था, जिसके बाद से H-1B वीज़ा पर भर्ती करने वाली कंपनियों की जाँच 48% बढ़ गई है। प्रोजेक्ट फायरवॉल इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि H-1B वीज़ा कार्यक्रम के कारण अमेरिकी कर्मचारियों के अधिकारों का हनन न हो सके। डिपार्टमेंट कंपनियों की जाँच के लिए AI का इस्तेमाल भी कर रहा है, ताकि कोई त्रुटि निकाली जा सके। इमिग्रेशन अटॉर्नी केविन एंड्रयूज ने कहा कि जाँच अधिकारी अब केवल ड्रग्स और बदमाशों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे अति तकनीकी उल्लंघनों की तलाश कर रहे हैं। एक अन्य इमिग्रेशन वकील नंदिनी नायर ने बताया कि कई कंपनियाँ ऐसी हैं जो जैसे ही किसी विदेशी कर्मचारी के लिए H-1B स्पांसर करती हैं, वैसे ही उनकी जाँच शुरू हो जाती है। उन्होंने बताया कि जाँच अधिकारी आमतौर पर उन विदेशी कर्मचारियों के बारे में अधिक जानकारी माँगते हैं जिनके लिए वीज़ा स्पांसरशिप की गई है। इसके बाद वे उन सभी कर्मचारियों के इमिग्रेशन और वेतन संबंधी रिकॉर्ड भी माँगते हैं जिन्हें काम के लिए अमेरिका बुलाया गया है। जाँच के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए उत्तरों को वीज़ा याचिका के समय दिए गए उत्तर से मिलाया जाता है। अगर दोनों में विरोधाभास होता है, तो फिर कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की तैयारी शुरू हो जाती है। दरअसल, अमेरिका में H-1B वीज़ा पाने वाले लोगों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। अभी जो कंपनियों के खिलाफ जाँच चल रही है, उसकी वजह से सबसे अधिक भारतीय कर्मचारी ही प्रभावित होंगे। इस जाँच का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर कोई कंपनी किसी कर्मचारी को H-1B वीज़ा स्पांसरशिप दे चुकी है, लेकिन जाँच के दौरान कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसके खिलाफ जाँच बैठ सकती है। ऐसी स्थिति में विदेशी कर्मचारी की स्पांसरशिप भी रोकी जा सकती है, भले ही उसे नौकरी का प्रस्ताव पहले ही क्यों न मिल गया हो। इससे उन कर्मचारियों के भविष्य पर भी असर पड़ेगा जो अभी इस वीज़ा के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं। इस कदम से कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करना मुश्किल हो सकता है। यह अमेरिकी श्रम बाजार पर भी असर डाल सकता है। सरकार का यह कदम H-1B वीज़ा कार्यक्रम की पारदर्शिता और अखंडता को बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास है, लेकिन इसका विदेशी कर्मचारियों और कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह भी संभव है कि भविष्य में सरकार इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव करे ताकि इसकी कार्यप्रणाली को और अधिक सुगम बनाया जा सके। वर्तमान स्थिति में, जो कंपनियाँ H-1B वीज़ा पर निर्भर हैं, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी और सरकारी जाँचों के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को तैयार रखना होगा और किसी भी संभावित उल्लंघन से बचना होगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि वे अपने कर्मचारियों को इस नई जाँच प्रक्रिया के बारे में सूचित करें और उन्हें किसी भी पूछताछ के लिए तैयार करें। इस तरह की जाँच से उन कर्मचारियों को भी चिंता हो सकती है जो पहले से ही अमेरिका में काम कर रहे हैं या H-1B वीज़ा पर नौकरी पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुल मिलाकर, H-1B वीज़ा कार्यक्रम में हो रहे बदलावों से अमेरिका में काम करने की इच्छा रखने वाले विदेशी नागरिकों और इस कार्यक्रम पर निर्भर कंपनियों दोनों के लिए अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। सरकार का उद्देश्य इस कार्यक्रम को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है, लेकिन इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है





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