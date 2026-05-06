HDFC बैंक को गवर्नेंस जांच में मिली क्लीन चिट, सीईओ शशिधर जगदीशन की पुनर्नियुक्ति का रास्ता साफ

लॉ फर्मों द्वारा किए गए गहन गवर्नेंस रिव्यू में कोई बड़ी खामी नहीं पाई गई है, जिससे एचडीएफसी बैंक के शेयरों में फिर से तेजी आई है और सीईओ शशिधर जगदीशन की पुनर्नियुक्ति की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं।

भारत के बैंकिंग क्षेत्र के सबसे बड़े निजी संस्थान एचडीएफसी बैंक के लिए पिछले कुछ समय से चल रहा अनिश्चितता का दौर अब समाप्त होता प्रतीत हो रहा है। बैंक के आंतरिक गवर्नेंस और कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा कर रही प्रतिष्ठित लॉ फर्मों ने अपनी शुरुआती जांच में किसी भी बड़ी खामी या अनियमितता का पता नहीं लगाया है। यह खबर बैंक प्रबंधन और निवेशकों दोनों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। रॉयटर्स के विश्वसनीय सूत्रों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस सकारात्मक रिपोर्ट के बाद अब बैंक के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शशिधर जगदीशन की पुनर्नियुक्ति का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो गया है। दरअसल, बैंक ने अपनी शासन व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता की जांच के लिए मुंबई स्थित दो दिग्गज कानूनी फर्मों, ट्राइलीगल और वाडिया गांधी एंड कंपनी की सेवाएं ली थीं। यह पूरा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब बैंक के तत्कालीन चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने मार्च के महीने में अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे का मुख्य कारण व्यक्तिगत मूल्यों और बैंक की आंतरिक कार्यप्रणाली के बीच एक गहरी असंगति का होना बताया गया था, जिसने बैंकिंग जगत और शेयर बाजार में एक हलचल पैदा कर दी थी। जांच के दायरे और उसकी गहराई की बात करें तो लॉ फर्म्स ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित की गई सभी बोर्ड मीटिंग्स और असाधारण आम बैठकों के विस्तृत मिनट्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया। इस व्यापक समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या पूर्व चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अपने कार्यकाल के दौरान गवर्नेंस से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे या चिंता को बोर्ड के समक्ष उठाया था। यदि ऐसे कोई मुद्दे उठाए गए थे, तो यह भी देखा गया कि बैंक प्रशासन ने उन समस्याओं को सुलझाने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए और क्या वे कदम निर्धारित नियमों के अनुरूप थे। सूत्रों के अनुसार, बोर्ड स्तर पर चर्चा किए गए सभी विषय और उठाई गई चिंताएं निर्धारित प्रक्रियाओं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानकों के तहत ही संभाली गई थीं। जांच में ऐसी कोई गंभीर गड़बड़ी या प्रणालीगत विफलता सामने नहीं आई है जो बैंक की स्थिरता या उसकी अखंडता पर सवाल खड़ा करे। इस क्लीन चिट ने बैंक के भीतर एक सकारात्मक माहौल बनाया है और यह सिद्ध किया है कि बैंक की निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी और नियमबद्ध है। इस विवाद और अनिश्चितता के कारण सीईओ शशिधर जगदीशन के भविष्य को लेकर भी बाजार और बैंकिंग गलियारों में काफी चर्चाएं थीं। जगदीशन का वर्तमान कार्यकाल इसी साल अक्टूबर में समाप्त होने वाला है और नियमानुसार बैंक को मई के अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास उनकी पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करना है। अब जब लॉ फर्म्स की रिपोर्ट ने बैंक को क्लीन चिट दे दी है, तो यह उम्मीद की जा रही है कि बैंक का बोर्ड जल्द ही एक औपचारिक बैठक बुलाकर जगदीशन के नाम पर पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव पारित करेगा। नेतृत्व की स्थिरता किसी भी बड़े वित्तीय संस्थान के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, और जगदीशन की निरंतरता से बैंक की रणनीतिक योजनाओं को गति मिलेगी। इस खबर का सीधा और सकारात्मक असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक के शेयरों में बुधवार को अच्छी तेजी दर्ज की गई और शेयर 3.

11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 796.60 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। यह सुधार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चेयरमैन के इस्तीफे के बाद निवेशकों में भारी घबराहट फैल गई थी, जिसके परिणामस्वरूप शेयरों में 13.81 प्रतिशत की भारी गिरावट आई थी। इस गिरावट की वजह से बैंक की मार्केट वैल्यू में लगभग 16 अरब डॉलर यानी करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आरबीआई को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था और उसने निवेशकों व जमाकर्ताओं को यह भरोसा दिलाया था कि बैंक की वित्तीय स्थिति पूरी तरह स्थिर है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस कानूनी रिपोर्ट के बाद निवेशकों का भरोसा वापस लौट रहा है





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