HPV वैक्सीन: बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने का महत्वपूर्ण कदम

भागलपुर में विशेषज्ञों ने HPV वैक्सीन की महत्ता पर प्रकाश डाला है, जो सर्वाइकल कैंसर से बचाव में सहायक है। यह वैक्सीन बच्चियों के लिए भविष्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। डॉक्टरों का कहना है कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है और इसे लगवाना अनिवार्य है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (HPV) महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर का एक प्रमुख कारण है। यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और लंबे समय तक शरीर में रहकर धीरे-धीरे कैंसर का रूप लेता है। चिकित्सकों की सलाह है कि इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। टीका लगवाने से सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना काफी कम हो जाती है। गार्डासिल वैक्सीन सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और इसे दुनिया के ज्यादातर देशों में मान्यता प्राप्त है। विशेषज्ञों

का मानना है कि इस वैक्सीन से बच्चियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा और वे इस बीमारी से पूरी तरह से सुरक्षित रह सकेंगी।\विशेषज्ञों की राय में, डॉ. अजय कुमार सिंह, क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, भागलपुर प्रमंडल, कहते हैं: “स्कूली बच्चियों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। यह बेटियों को भविष्य में आने वाले खतरे से बचाता है। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और दुनिया के अधिकांश देशों में इसे बच्चियों को लगाया जा रहा है। यदि किसी महिला के शरीर में HPV है, तो यह वैक्सीन उसे खत्म कर देती है। माता-पिता बिना किसी चिंता के अपनी बेटियों को यह टीका लगवा सकते हैं। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है।” वहीं, डॉ. संदीप लाल, प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहते हैं: “HPV का सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं होती हैं। यह वायरस शरीर के अंदर छिपकर धीरे-धीरे कैंसर का कारण बनता है। जब तक इसका पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इलाज में लाखों रुपये खर्च होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाया जाए। इसके लिए टीका लगवाना चाहिए। यह पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए माता-पिता इसे बिना किसी झिझक के अपने बच्चों को लगवा सकते हैं।”\टीके का महत्व इस प्रकार है कि विशेषज्ञ बताते हैं कि HPV वैक्सीन न केवल महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाती है, बल्कि भविष्य में स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी मदद करती है। बच्चियों का जल्द से जल्द टीकाकरण कराना उनके लिए लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव के साथ-साथ स्वस्थ भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। टीकाकरण की प्रक्रिया सरल और सुरक्षित है, जिसे स्वास्थ्यकर्मी आसानी से पूरा कर सकते हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वे इस महत्वपूर्ण पहल का समर्थन करें और अपनी बेटियों को समय पर टीका लगवाएं। यह न केवल उनकी बेटियों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, बल्कि समाज को स्वस्थ रखने में भी योगदान देगा। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद नियमित स्वास्थ्य जांच करवाते रहना भी आवश्यक है, ताकि किसी भी संभावित खतरे का समय पर पता लगाया जा सके। यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक प्रभावी सुरक्षा कवच है, जो बच्चियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य प्रदान करने में सहायक है। सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिससे बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है, और HPV वैक्सीन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।





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