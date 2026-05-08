Hantavirus: Symptoms, Prevention, Treatment, and Category

Hantavirus is a virus that spreads through the air by small particles containing virus from infected mice, skunks or raccoons. This virus can lead to Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), a severe lung infection. There is currently no specific antiviral drug or vaccine to prevent or treat the disease. However, there are effective measures to prevent hantavirus infection, such as following basic hygiene practices, such as wiping chewing gum off the floor, and proper fumigation and rodent control methods. Delay in seeking treatment can lead to severe complications.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंटावायरस संक्रमण को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह जारी की है। यह वायरस मुख्य रूप से चूहों और अन्य कृंतकों के मूत्र, मल और लार से फैलता है। हालांकि संक्रमण दुर्लभ है, लेकिन यह गंभीर फेफड़ों की बीमारी और कभी-कभी मौत का कारण भी बन सकता है। हंटावायरस क्या है?

हंटावायरस वायरस का एक परिवार है जो दुनिया भर में विभिन्न कृंतक प्रजातियों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में सक्रिय है। मनुष्य आमतौर पर संक्रमित कृंतकों के उत्सर्जन से निकले वायरस कणों को सांस के जरिए अंदर लेने से संक्रमित होते हैं। बंद, खराब हवादार जगहों, पुरानी इमारतों, गोदामों या जंगलों में कृंतकों का प्रकोप होने पर जोखिम सबसे ज्यादा होता है। हंटावायरस के फैलने का सबसे सामान्य तरीका है जब चूहों का मल, मूत्र या लार सूख जाता है और हवा में धूल के कणों के साथ मिल जाता है, तो सांस लेने के दौरान ये वायरस इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। शुरुआती लक्षण (1-8 सप्ताह बाद) बीमारी के शुरुआती लक्षण सामान्य फ्लू जैसे होते हैं, जिस वजह से अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। गंभीर रूप और जटिलताएं डब्ल्यूएचओ के अनुसार, संक्रमण दुर्लभ है लेकिन तेजी से बिगड़ सकता है। गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती और आईसीयू की needing पड़ सकती है।..





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