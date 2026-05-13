Hardik Pandya और मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ लीग के बाहर होने से पहले styluबेल मैदान तक पहुंचना

मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है। हार्दिक पांड्या उनकी टीम के लिए अपने अगला मैच खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं। उनकी रिकवरी के संकेतों से ऐसा माना जा रहा है। मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में हो चुका है। फ्रेंचाइजी आखिरी तीन मैचों में युवा खिलाड़ियों को मौका देने पर विचार कर रही है। पंजाब के लिए फिर से जीत जरूरी है क्योंकि वह लगातार चार मैच हार चुकी है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Hardik Pandya MI vs PBKS: मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन 14 मई को टीम अपना सम्मान बचाने के लिए पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलने उतरेगी। ये मैच धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जिसके लिए टीम धर्मशाला पहुंच गई है, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या टीम के साथ नहीं पहुंचे है। ऐसा उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी को देखकर माना जा रहा है, क्योंकि पिछले दो मैच पीठ की ऐंठन के कारण हार्दिक ने मिस किए थे। हालांकि, फ्रेंचाइजी ने अभी तक पीबीकेएस के खिलाफ मैच में उनकी उपलब्धता पर कोई अपडेट नहीं दिया। Hardik Pandya क्या MI के लिए खेलेंगे अगला मैच?

दरअसल, मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने अपनी रिकवरी के साफ संकेत दिए, और उन्हें नेट्स में बल्लेबाजी प्रैक्टिस करते हुए देखा गया। फ्रेंचाइजी ने दिग्गज सुनील गावस्कर की अपील पर अपना रुख बदलते हुए अपने आखिरी तीन मैचों में युवाओं को मौका देने का फैसला किया है। पंजाब के लिए मुंबई के खिलाफ जीत जरूरी है क्योंकि वह लगातार चार मैच हार चुकी है। टीम प्वाइंट्स टेबल में टॉप-2 पर जगह पक्की करने के लिए पंजाब के लिए मुंबई के खिलाफ जीत बेहद जरूरी है





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