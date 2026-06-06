Harassment of Affected Families in Firdhabad's Nehru Colony

The affected families in Firdhabad's Nehru Colony are facing increasing hardships due to the ongoing demolition action. Many families have lost their homes, and some are now living under the open sky. A pregnant woman gave birth to a child on the road, but unfortunately, the newborn did not survive. The official confirmation of the incident is yet to be made, but the local residents are blaming the administrative setup for the incident and expressing their anger.

हरियाणा के फरिदाबाद स्थित नेहरू कॉलोनी में चल रही तोड़-फोड़ की कार्रवाई के बीच प्रभावित परिवारों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बड़ी संख्या में मकान ढहाए जाने के बाद कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इसी बीच स्थानीय लोगों ने दावा किया कि मकान टूटने के बाद सड़क किनारे रहने को विवश एक गर्भवती महिला ने शुक्रवार को बच्चे को जन्म दिया, लेकिन नवजात की जान नहीं बच सकी। घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है लेकिन लोगों ने इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई। मौके पर पहुंचा अमर उजाला शनिवार को अमर उजाला टीम ने मौके का दौरा किया तो कई परिवार मलबे के बीच अपना सामान समेटते और अस्थायी रूप से सड़क किनारे रहने को मजबूर नजर आए। लोगों का कहना है कि उन्हें अब तक यह स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि किन मकानों पर कार्रवाई होगी और कौन से मकान बचेंगे। इसी अनिश्चितता के कारण परिवार रातभर सो नहीं पा रहे हैं और हर समय अपने घरों और सामान की चिंता में डूबे हैं। खुले आसमान के नीचे मां ने दिया बच्चे को जन्म, नवजात की मौत स्थानीय निवासी रंजीत और रीता ने बताया कि कॉलोनी की एक गर्भवती महिला का मकान टूटने के बाद वह सड़क किनारे रहने को मजबूर थी। उनका आरोप है कि महिला ने वहीं बच्चे को जन्म दिया और नवजात की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए पर्याप्त राहत और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। शादी की तैयारियां भी मलबे में दबीं कॉलोनी के एक परिवार ने बताया कि अगले महीने उनकी बेटी की शादी होनी थी और घर में दहेज सहित शादी का सामान रखा था। कार्रवाई के बाद परिवार गहरे संकट में है। लोगों का कहना है कि वर्षों की जमा-पूंजी और जीवनभर की मेहनत कुछ घंटों में मलबे में बदल गई। नगर निगम मुख्यालय पर पहुंचकर जताया विरोध तोड़-फोड़ के विरोध में शनिवार दोपहर करीब 100 लोग एनआईटी स्थित नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और गेट के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों की भीड़ को देखते हुए नगर निगम के संयुक्त आयुक्त परमजीत चहल मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि प्रभावित परिवारों को राहत और स्पष्ट जानकारी दी जाए.

हरियाणा के फरिदाबाद स्थित नेहरू कॉलोनी में चल रही तोड़-फोड़ की कार्रवाई के बीच प्रभावित परिवारों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बड़ी संख्या में मकान ढहाए जाने के बाद कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इसी बीच स्थानीय लोगों ने दावा किया कि मकान टूटने के बाद सड़क किनारे रहने को विवश एक गर्भवती महिला ने शुक्रवार को बच्चे को जन्म दिया, लेकिन नवजात की जान नहीं बच सकी। घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है लेकिन लोगों ने इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई। मौके पर पहुंचा अमर उजाला शनिवार को अमर उजाला टीम ने मौके का दौरा किया तो कई परिवार मलबे के बीच अपना सामान समेटते और अस्थायी रूप से सड़क किनारे रहने को मजबूर नजर आए। लोगों का कहना है कि उन्हें अब तक यह स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि किन मकानों पर कार्रवाई होगी और कौन से मकान बचेंगे। इसी अनिश्चितता के कारण परिवार रातभर सो नहीं पा रहे हैं और हर समय अपने घरों और सामान की चिंता में डूबे हैं। खुले आसमान के नीचे मां ने दिया बच्चे को जन्म, नवजात की मौत स्थानीय निवासी रंजीत और रीता ने बताया कि कॉलोनी की एक गर्भवती महिला का मकान टूटने के बाद वह सड़क किनारे रहने को मजबूर थी। उनका आरोप है कि महिला ने वहीं बच्चे को जन्म दिया और नवजात की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए पर्याप्त राहत और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। शादी की तैयारियां भी मलबे में दबीं कॉलोनी के एक परिवार ने बताया कि अगले महीने उनकी बेटी की शादी होनी थी और घर में दहेज सहित शादी का सामान रखा था। कार्रवाई के बाद परिवार गहरे संकट में है। लोगों का कहना है कि वर्षों की जमा-पूंजी और जीवनभर की मेहनत कुछ घंटों में मलबे में बदल गई। नगर निगम मुख्यालय पर पहुंचकर जताया विरोध तोड़-फोड़ के विरोध में शनिवार दोपहर करीब 100 लोग एनआईटी स्थित नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और गेट के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों की भीड़ को देखते हुए नगर निगम के संयुक्त आयुक्त परमजीत चहल मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि प्रभावित परिवारों को राहत और स्पष्ट जानकारी दी जाए





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