Indian Rupee Weakness: Approaching Lowest Level Since 2026

The Indian Rupee has been showing weakness in the face of market decline. It has dropped sharply to 95.17 rupees against the US Dollar representing a 2026 low. Factors include rising oil prices due to Middle East tensions, heightened tensions in West Asia and heavy selling in Indian stock markets. These developments came after PM Modi's appeal for people to reduce petrol and diesel consumption, refrain from unnecessary foreign travel and refrain from buying non-essential gold at the end of a year. Additionally, the weak Rupee is also affected by rising crude oil prices, tensions between Iran and the US and stock market decline.

नई दिल्ली। शेयर बाजार में गिरावट के बीच भारतीय रुपये (Rupee Weakness) भी कमजोरी देखने को मिल रही है। अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के मुकाबले रुपया, तेजी से कमजोर होकर 95.17 रुपये पर आ गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और घरेलू शेयर बाजारों में भारी बिकवाली के चलते यह 2026 के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। दरअसल, रुपये में यह गिरावट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, गैर-जरूरी विदेश यात्रा से बचने और एक साल के लिए सोने की गैर-जरूरी खरीदारी टालने की अपली के बाद आई है। पीएम मोदी ने चेतावनी दी थी कि वैश्विक कमोडिटी की बढ़ती कीमतों से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर नया दबाव पड़ सकता है। पीएम मोदी ने रविवार को हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत को वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का सामना करने के लिए राष्ट्रीय रूप से जिम्मेदार जीवनशैली के विकल्प अपनाने होंगे। इसके अलावा, भारतीय रुपये में कमजोरी के अन्य बड़े कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, ईरान-अमेरिका के बीच जारी तनाव और शेयर बाजार में गिरावट है.

नई दिल्ली। शेयर बाजार में गिरावट के बीच भारतीय रुपये (Rupee Weakness) भी कमजोरी देखने को मिल रही है। अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के मुकाबले रुपया, तेजी से कमजोर होकर 95.17 रुपये पर आ गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और घरेलू शेयर बाजारों में भारी बिकवाली के चलते यह 2026 के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। दरअसल, रुपये में यह गिरावट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, गैर-जरूरी विदेश यात्रा से बचने और एक साल के लिए सोने की गैर-जरूरी खरीदारी टालने की अपली के बाद आई है। पीएम मोदी ने चेतावनी दी थी कि वैश्विक कमोडिटी की बढ़ती कीमतों से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर नया दबाव पड़ सकता है। पीएम मोदी ने रविवार को हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत को वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का सामना करने के लिए राष्ट्रीय रूप से जिम्मेदार जीवनशैली के विकल्प अपनाने होंगे। इसके अलावा, भारतीय रुपये में कमजोरी के अन्य बड़े कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, ईरान-अमेरिका के बीच जारी तनाव और शेयर बाजार में गिरावट है





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