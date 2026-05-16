India Discovers First Batch of 182 Crore Rupees' Captagon Seized in Gujarat and Delhi

Narcotics Control Bureau (NCB) in India has seized Captagon worth 182 crore rupees that were intended for smuggling into conflict zones in the Middle East. The drug was used in Afghanistan and Iraq as it has the potential to keep users awake for prolonged periods without side effects.

भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर कैप्टागोन गोलियां जब्त की गई हैं, जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान और इराक में अलग-अलग तरीके से किया जाता था। मामले में सीरिया से एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। कैप्टागोन, जिसे 'जिहादी ड्रग' के नाम से जाना जाता है, लंबे समय तक रहने और व्हील क्रेप स्टेसने की क्षमता रखने के लिए लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। इसके सेवन से व्यक्ति लंबे समय तक जाग सकता है, भूख और थकान कम महसूस करेगा और अचानक ऊर्जा का अनुभव करेगा। इसके दुष्प्रभाव बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि यह आक्रामक व्यवहार, हिंसक प्रवृत्ति और मानसिक असंतुलन पैदा कर सकता है। लंबे समय तक सेवन से गंभीर मानसिक क्षति होने का खतरा रहता है। यह नशे में तस्करी करने वाली बड़ी मोटी कमाई का इस्तेमाल संगठित अपराध और चरमपंथी नेटवर्क को वित्तीय सहायता देने में एक ही दर पर किया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस कदर की बरामदगी को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं.

भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर कैप्टागोन गोलियां जब्त की गई हैं, जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान और इराक में अलग-अलग तरीके से किया जाता था। मामले में सीरिया से एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। कैप्टागोन, जिसे 'जिहादी ड्रग' के नाम से जाना जाता है, लंबे समय तक रहने और व्हील क्रेप स्टेसने की क्षमता रखने के लिए लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। इसके सेवन से व्यक्ति लंबे समय तक जाग सकता है, भूख और थकान कम महसूस करेगा और अचानक ऊर्जा का अनुभव करेगा। इसके दुष्प्रभाव बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि यह आक्रामक व्यवहार, हिंसक प्रवृत्ति और मानसिक असंतुलन पैदा कर सकता है। लंबे समय तक सेवन से गंभीर मानसिक क्षति होने का खतरा रहता है। यह नशे में तस्करी करने वाली बड़ी मोटी कमाई का इस्तेमाल संगठित अपराध और चरमपंथी नेटवर्क को वित्तीय सहायता देने में एक ही दर पर किया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस कदर की बरामदगी को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं





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