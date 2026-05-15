India's Organ Transplant Numbers Rise, But Severe Shortage of Donor Organs Leaves Thousands of Patients Dying on Waiting Lists

The number of organ transplants in India is increasing, but the shortage of donor organs is causing thousands of patients to die on waiting lists. The National Transplant Council and the Health Ministry have reported that between 2020 and 2024, 2,805 patients died while waiting for organ transplants. The detailed national figures for 2025-26 have not been released yet. The main reason for the shortage of donor organs is the lack of awareness. Most people are not willing to donate organs after the death of their relatives due to the lack of awareness and social misconceptions. The current rate of organ donation in India is less than one per ten lakh population, which is significantly lower than the global average. The current number of patients on the waiting list for kidney, liver, heart, lungs, and pancreas is 82,000. However, the actual need is much higher, as many patients are unaware of their registration. The shortage of donor organs has led to a long waiting list and many patients are dying while waiting for organs. The shortage of donor organs is mainly due to the lack of awareness and the reliance on family organ donation. The experts believe that until a widespread social campaign is not launched, the waiting list will continue to grow and patients will continue to wait for their lives to end. Also read: IIT Delhi has started the 'Industry Membership Program' to provide new impetus to research and innovation.

भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अंगदान विशेषकर मृतक अंगदान की भारी कमी के कारण हजारों मरीज समय पर अंग नहीं मिलने से लगातार जान गंवा रहे हैं। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय के उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 से 2024 के बीच 2,805 मरीजों की मौत अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में रहते हुए हो गई। वर्ष 2025-26 के विस्तृत राष्ट्रीय आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं। मृतक अंगदान न होने का कारण जागरूकता की कमी है। इस कारण अधिकांश लोग अपने स्वजनों की मृत्यु पर अंगदान करने को तैयार नहीं होते। क्योंकि मरीज के अधिकांश अंग मरीज के ब्रेन डेड होने पर लिए जाते हैं, यानी मरीज दिमागी तौर तो मृत रहता पर पर, उसकी सांस चलती रहती है। इस अवस्था में मरीज के स्वजन अंगदान को तैयार नहीं होते हैं। जागरूकता की कमी, सामाजिक भ्रांतियां और परिवार की सहमति न मिल पाना बड़ी बाधाएं हैं। यही कारण है कि भारत में मृत्यु के बाद अंगदान की दर प्रति दस लाख जनसंख्या पर एक से भी कम है। यही कारण देश में वर्तमान समय में 82 हजार से अधिक मरीज किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े और अग्न्याशय जैसे अंगों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं। हालांकि वास्तविक आवश्यकता इससे कहीं अधिक है, क्योंकि बड़ी संख्या में मरीज जानकारी के अभाव में अपना पंजीकरण नहीं कराते। एम्स में पिछले दिनों किडनी और पैंक्रियाज के प्रत्यारोपण मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मरीज का पंजीकरण नहीं था पर, मृतक अंगदान की व्यवस्था होने पर आनन-फानन में आधी रात को उसका नोटो में उसका पंजीकरण कराया गया तब जाकर अंग प्रत्यारोपण हो सका। भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर कुल अंग प्रत्यारोपण की संख्या के मामले में भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में देशभर में 18,911 अंग प्रत्यारोपण किए गए, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। इस उपलब्धि के पीछे बड़ी सच्चाई यह है कि अधिकांश प्रत्यारोपण जीवित अंगदाताओं के माध्यम से होते हैं। मृतक अंगदान बेहद कम वर्ष 2024 में हुए कुल प्रत्यारोपणों में करीब 15 हजार से अधिक प्रत्यारोपण जीवित अंगदाताओं से हुए जबकि 3,400 के करीब प्रत्यारोपण मृतक अंगदाताओं से संभव हो सके। इसी दौरान 1,100 से अधिक मृतक अंगदाता पंजीकृत हुए जबकि जीवित अंगदाताओं की संख्या 15 हजार से भी अधिक रही। विशेषज्ञों के अनुसार विकसित देशों में मृतक अंगदान को प्रत्यारोपण की रीढ़ माना जाता है, जबकि भारत अभी भी यह व्यवस्था मुख्य रूप से पारिवारिक अंगदान पर ही निर्भर है। एक अंगदाता बचा सकता है आठ जिंदगियां चिकित्सकीय रूप से यह सिद्ध है कि एक मृतक अंगदाता अपने अंगों से आठ लोगों तक की जान बचा सकता है। इसके बावजूद देश में अंगदान को लेकर जागरूकता सीमित बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अंगदान को व्यापक सामाजिक अभियान नहीं बनाया जाएगा, तब तक प्रतीक्षा सूची लंबी होती रहेगी और मरीज इंतजार करते-करते जिंदगी हारते रहेंगे। यह भी पढ़ें: IIT दिल्ली ने उद्योगों के लिए शुरू किया 'इंडस्ट्री मेंबरशिप प्रोग्राम', शोध और नवाचार को मिलेगी नई रफ्ता.

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