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Indonesian volcano Mount Dukano erupts, 3 killed: Rescuers work to save 20 trapped in craters

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Indonesian volcano Mount Dukano erupts, 3 killed: Rescuers work to save 20 trapped in craters
Mount Dukano EruptionIndonesian VolcanoRescue Operation
📆08-05-2026 16:18:00
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Mount Dukano, an Indonesian volcano, had its eruption on May 8, with the rescue operation underway to save 20 people who were trapped in the craters created by the volcanic activity.

जकार्ता, 8 मई (आईएएनएस)। इंडोनेशिया के नॉर्थ मालुकु प्रांत में शुक्रवार को माउंट डुकानो ज्वालामुखी फटने से तीन लोगों की मौत हो गई। बचाव और खोज ऑपरेशन के अधिकारियों ने बताया कि 20 ट्रेकर्स को सुरक्षित निकालने के लिए बचावकर्मी काम कर रहे हैं जो इस विस्फोट में फंस गए थे। चीनी भाषा समाचार एजेंसी के अनुसार, माउंट डुकानो में शुक्रवार सुबह लगभग 7:40 बजे स्थानीय समय पर विस्फोट हुआ जिसमें ज्वालामुखी की राख का एक बड़ा गुबार लगभग दस किलोमीटर ऊंचाई तक आसमान में गया। स्थानीय बचाव अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे क्रेटर के चार किलोमीटर के दायरे में कोई भी गतिविधि न करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बारिश के समय ज्वालामुखी की कीचड़ जैसी बाढ़ (मडफ्लो) आने का खतरा हो सकता है। इससे पहले इस साल फरवरी में भी माउंट डुकानो में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद देश के ज्वालामुखी और भूगर्भीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र ने हवाई जहाजों के लिए चेतावनी जारी की थी। हवाई जहाजों के लिए चेतावनी का उद्देश्य है कि उन्हें माउंट डुकानो के आसपास की दूरी से उड़ने से बचने के लिए सलाह दी जाती है। धुंधली बादल क्रेटर के दक्षिण दिशा में फैल गए थे, जबकि अन्य घटनाओं के दौरान ज्वालामुखी हलमहेरा डुवांसमा छह सौ मीटरऊँ तक राख पुरी छोड़ चुका है। यदि आप ज्वालामुखी के आसपास रहते हैं तो आप मास्क अपने पास रखें ताकि ठहाका से होने वाली सांस के दिक्ते से बचने में मदद मिले.

जकार्ता, 8 मई (आईएएनएस)। इंडोनेशिया के नॉर्थ मालुकु प्रांत में शुक्रवार को माउंट डुकानो ज्वालामुखी फटने से तीन लोगों की मौत हो गई। बचाव और खोज ऑपरेशन के अधिकारियों ने बताया कि 20 ट्रेकर्स को सुरक्षित निकालने के लिए बचावकर्मी काम कर रहे हैं जो इस विस्फोट में फंस गए थे। चीनी भाषा समाचार एजेंसी के अनुसार, माउंट डुकानो में शुक्रवार सुबह लगभग 7:40 बजे स्थानीय समय पर विस्फोट हुआ जिसमें ज्वालामुखी की राख का एक बड़ा गुबार लगभग दस किलोमीटर ऊंचाई तक आसमान में गया। स्थानीय बचाव अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे क्रेटर के चार किलोमीटर के दायरे में कोई भी गतिविधि न करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बारिश के समय ज्वालामुखी की कीचड़ जैसी बाढ़ (मडफ्लो) आने का खतरा हो सकता है। इससे पहले इस साल फरवरी में भी माउंट डुकानो में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद देश के ज्वालामुखी और भूगर्भीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र ने हवाई जहाजों के लिए चेतावनी जारी की थी। हवाई जहाजों के लिए चेतावनी का उद्देश्य है कि उन्हें माउंट डुकानो के आसपास की दूरी से उड़ने से बचने के लिए सलाह दी जाती है। धुंधली बादल क्रेटर के दक्षिण दिशा में फैल गए थे, जबकि अन्य घटनाओं के दौरान ज्वालामुखी हलमहेरा डुवांसमा छह सौ मीटरऊँ तक राख पुरी छोड़ चुका है। यदि आप ज्वालामुखी के आसपास रहते हैं तो आप मास्क अपने पास रखें ताकि ठहाका से होने वाली सांस के दिक्ते से बचने में मदद मिले

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Mount Dukano Eruption Indonesian Volcano Rescue Operation 3 Killed 20 Trapped In Craters

 

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