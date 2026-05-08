Indonesian volcano Mount Dukano erupts, 3 killed: Rescuers work to save 20 trapped in craters

Mount Dukano, an Indonesian volcano, had its eruption on May 8, with the rescue operation underway to save 20 people who were trapped in the craters created by the volcanic activity.

जकार्ता, 8 मई (आईएएनएस)। इंडोनेशिया के नॉर्थ मालुकु प्रांत में शुक्रवार को माउंट डुकानो ज्वालामुखी फटने से तीन लोगों की मौत हो गई। बचाव और खोज ऑपरेशन के अधिकारियों ने बताया कि 20 ट्रेकर्स को सुरक्षित निकालने के लिए बचावकर्मी काम कर रहे हैं जो इस विस्फोट में फंस गए थे। चीनी भाषा समाचार एजेंसी के अनुसार, माउंट डुकानो में शुक्रवार सुबह लगभग 7:40 बजे स्थानीय समय पर विस्फोट हुआ जिसमें ज्वालामुखी की राख का एक बड़ा गुबार लगभग दस किलोमीटर ऊंचाई तक आसमान में गया। स्थानीय बचाव अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे क्रेटर के चार किलोमीटर के दायरे में कोई भी गतिविधि न करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बारिश के समय ज्वालामुखी की कीचड़ जैसी बाढ़ (मडफ्लो) आने का खतरा हो सकता है। इससे पहले इस साल फरवरी में भी माउंट डुकानो में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद देश के ज्वालामुखी और भूगर्भीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र ने हवाई जहाजों के लिए चेतावनी जारी की थी। हवाई जहाजों के लिए चेतावनी का उद्देश्य है कि उन्हें माउंट डुकानो के आसपास की दूरी से उड़ने से बचने के लिए सलाह दी जाती है। धुंधली बादल क्रेटर के दक्षिण दिशा में फैल गए थे, जबकि अन्य घटनाओं के दौरान ज्वालामुखी हलमहेरा डुवांसमा छह सौ मीटरऊँ तक राख पुरी छोड़ चुका है। यदि आप ज्वालामुखी के आसपास रहते हैं तो आप मास्क अपने पास रखें ताकि ठहाका से होने वाली सांस के दिक्ते से बचने में मदद मिले.

जकार्ता, 8 मई (आईएएनएस)। इंडोनेशिया के नॉर्थ मालुकु प्रांत में शुक्रवार को माउंट डुकानो ज्वालामुखी फटने से तीन लोगों की मौत हो गई। बचाव और खोज ऑपरेशन के अधिकारियों ने बताया कि 20 ट्रेकर्स को सुरक्षित निकालने के लिए बचावकर्मी काम कर रहे हैं जो इस विस्फोट में फंस गए थे। चीनी भाषा समाचार एजेंसी के अनुसार, माउंट डुकानो में शुक्रवार सुबह लगभग 7:40 बजे स्थानीय समय पर विस्फोट हुआ जिसमें ज्वालामुखी की राख का एक बड़ा गुबार लगभग दस किलोमीटर ऊंचाई तक आसमान में गया। स्थानीय बचाव अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे क्रेटर के चार किलोमीटर के दायरे में कोई भी गतिविधि न करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बारिश के समय ज्वालामुखी की कीचड़ जैसी बाढ़ (मडफ्लो) आने का खतरा हो सकता है। इससे पहले इस साल फरवरी में भी माउंट डुकानो में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद देश के ज्वालामुखी और भूगर्भीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र ने हवाई जहाजों के लिए चेतावनी जारी की थी। हवाई जहाजों के लिए चेतावनी का उद्देश्य है कि उन्हें माउंट डुकानो के आसपास की दूरी से उड़ने से बचने के लिए सलाह दी जाती है। धुंधली बादल क्रेटर के दक्षिण दिशा में फैल गए थे, जबकि अन्य घटनाओं के दौरान ज्वालामुखी हलमहेरा डुवांसमा छह सौ मीटरऊँ तक राख पुरी छोड़ चुका है। यदि आप ज्वालामुखी के आसपास रहते हैं तो आप मास्क अपने पास रखें ताकि ठहाका से होने वाली सांस के दिक्ते से बचने में मदद मिले





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mount Dukano Eruption Indonesian Volcano Rescue Operation 3 Killed 20 Trapped In Craters

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Omar Abdullah कर सकते हैं कैबिनेट का विस्तार, 20 महीने से 3 कैबिनेट बर्थ खालीजम्मू-कश्मीर की Omar Abdullah सरकार मई महीने के दूसरे सप्ताह में अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकती है। सरकार बने 20 महीने बीत जाने के बावजूद अब भी 3 कैबिनेट बर्थ खाली पड़ी हैं।

Read more »

खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने से जुड़ी याचिकाओं पर 20 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट 20 मई को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की विधायी शक्ति से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। यह केंद्र सरकार की लंबित क्यूरेटिव पिटीशन के अनुरोध पर आधारित है।

Read more »

गाजियाबाद के 20 हजार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: 20 मई से सुदामापुरी बिजलीघर से बंद होगी शाहबेरी की आपूर्ति, मिलेगी निर्बाध बिजलीगाजियाबाद के सुदामापुरी बिजलीघर से शाहबेरी गौतमबुद्धनगर को 20 मई से बिजली आपूर्ति बंद हो जाएगी, क्योंकि शाहबेरी में नया बिजलीघर तैयार है। इससे गाजियाबाद के 20 हजार उपभोक्ताओं को ओवरलोडिंग और कटौती से राहत मिलेगी, जबकि शाहबेरी को स्थानीय आपूर्ति...

Read more »

20-foot rangoli: इंडियन आर्टिस्ट का मुरीद हुआ साउथ कोरिया! बीच सड़क पर बनाई 20 फुट की रंगोली, हैरान होकर रुक गए लोग20 Foot Rangoli in South Korea: भारत में आर्ट और आर्टिस्ट, दोनों की कमी नहीं है। देश के आर्टिस्ट अक्सर विदेशी धरती पर भी नाम कमाते रहते हैं। इंडियन रंगोली आर्टिस्ट भाग्यश्री भी इस वक्त साउथ कोरिया में छाई हुई हैं। उन्होंने साउथ कोरिया फेस्टिवल में रंगोली बनाई है, वो भी 20 फुट...

Read more »

'20 साल पहले ओटीटी होता तो मैं आज हीरो होता' बोले धुरंधर 2 एक्टर सुविंदर विक्कीधुरंधर 2 में ब्रिगेडियर जहांगीर बनकर चर्चा बटोर रहे सुविंदर विक्की ने बताया कि 20 साल के संघर्ष के बाद मिली ये पहचान उनके लिए कितनी खास है. कोहरा और मील पत्थर जैसे प्रोजेक्ट्स से नोटिस हुए सुविंदर का मानना है कि अगर ओटीटी का दौर पहले आया होता, तो शायद आज वो लीड स्टार के तौर पर देखे जाते.

Read more »

क्लाउडफ्लेयर ने 20% कर्मचारियों की छंटनी की, AI के बढ़ते इस्तेमाल को बताया कारणक्लाउडफ्लेयर ने 1100 कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है, जो कंपनी की कुल वर्कफोर्स का 20% है. सीईओ मैथ्यू प्रिंस ने बताया कि यह छंटनी AI के बढ़ते उपयोग के कारण की जा रही है. प्रभावित कर्मचारियों को 2026 तक पूरा मूल वेतन और स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा. कंपनी का कहना है कि यह भविष्य के लिए एक जरूरी कदम है.

Read more »