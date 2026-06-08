Infinix Smart 20 4G: भारत में नए बजट स्मार्टफोन की लॉन्च डेट और स्पेसिफिकेशन्स

Infinix Smart 20 4G को 8 जून 2026 को भारत में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, MediaTek Helio G81 प्रोसेसर, 4GB रैम और 128GB तक स्टोरेज मिलेगा।

Infinix भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Smart 20 4G लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी स्पेसिफिकेशन्स की बात की जा रही है। इसमें 6.78 इंच का बड़ा LCD डिस्प्ले मिलने वाला है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। इसकी वजह से आपको फोन में स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। डिजाइन की बात करें तो नए वाले Infinix Smart 20 4G का लुक कंपनी के प्रीमियम स्मार्टफोन Infinix Note 60 Pro से काफी मिलता-जुलता लग रहा है। फोन काफी पतला है और इसकी मोटाई सिर्फ 7.

7mm बताई जा रही है। परफॉर्मेंस के लिए Infinix Smart 20 4G में MediaTek Helio G81 अल्टीमेट प्रोसेसर मिलने वाला है, जो रोजाना के कामों के साथ-साथ मल्टीटास्किंग और हल्की-फुल्की गेमिंग को भी आसानी से संभाल सकता है। डिवाइस में 4GB रैम और 128GB तक स्टोरेज मिल सकती है। फोटोग्राफी के लिए Infinix Smart 20 4G में 8MP का रियर कैमरा मिल रहा है। जबकि सॉफ्टवेयर की बात करें तो डिवाइस में Android 16 बेस्ड XOS 16 मिलेगा। बैटरी की बात करें तो फोन में 5200mAh की बड़ी और 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। कीमत की बात करें तो रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि Infinix Smart 20 4G भारत में 10 हजार रुपये से कम कीमत में आ सकता है। ऐसे में ये फोन बजट स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है





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Infinix Smart 20 4G भारत में नए बजट स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन्स लॉन्च डेट

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