International News Updates

This news text provides updates on various international topics such as the new US attacks on Iran, ongoing peace talks, the strengthening of relations between Canada and India, the impact of the US attacks on oil prices, the Israeli-Hezbollah conflict in Lebanon, the role of the Quad in the Indo-Pacific region, and the upcoming meeting of Quad foreign ministers in New Delhi.
ईरान पर अमेरिका के नए हमले, युद्ध खत्म करने पर बातचीत जारी, कनाडा-भारत रिश्तों में नई शुरुआत, व्यापार समझौते की ओर तेजी को स्किप करें, भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.
पीयूष गोयल ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की है. गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में तेजी से सुधार होता दिखाई दे रहा है. दोनों देश व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने पर जोर दे रहे हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने आत्मरक्षा के लिए दक्षिणी ईरान में हमले किए हैं ताकि हमारी सेनाओं को ईरानी सेना के खतरे से बचा सकें.
अमेरिकी हमलों का असर तेल की कीमतों पर पड़ा है. इस्राएली सेना ने ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह के खिलाफ दक्षिणी लेबनान में अभियान तेज कर दिया है. अमेरिकी हमलों का होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के समझौते पर असर हो सकता है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि समझौते तक पहुंचा जा सकता है हालांकि होर्मुज के मामले पर उनके रुख में दृढ़ता दिखाई दी.
क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में चल रही है. ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी बैठक में भाग ले रहे हैं
