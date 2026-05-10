Interstate Food Officer Files Case Against Doon Gas Agency Driver and Helper for Illegal Refilling of Gas

The regional food officer of the district food office in Dehradun has filed a case against the driver and helper of Dhoon Gas Agency for illegal refilling of gas on the internet media. The investigation revealed that the driver of the agency is the same as the one seen in the video, while the helper was placed by the driver himself.
जागरण संवाददाता, देहरादून। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित गैस रिफिलिंग के वीडियो का संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी जिला पूर्ति कार्यालय कमला रावत ने दून गैस एजेंसी के वाहन चालक व हेल्पर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। जांच में सामने आया है कि चालक एजेंसी का है, जबकि हेल्पर को चालक ने अपने स्तर पर रखा हुआ था। पुलिस को दी तहरीर में खाद्य अधिकारी ने बताया कि नौ मई को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा था, जिसमें गढ़ी कैंट स्थित दून गैस एजेंसी के वाहन के अंदर गैस की अवैध रूप से रिफिलिंग की जा रही थी। वीडियो की जांच करने पर पता चला कि वाहन दून गैस एजेंसी से संबंधित है। वीडियो की सत्यता की जांच करने के लिए दून गैस एजेंसी का निरीक्षण किया गया, जहां गैस एजेंसी मैनेजर हेमा राठौर व गोदाम इंचार्ज लक्ष्मण सिंह नेगी उपस्थित थे। एजेंसी से पता चला कि वाहन स्वामी व वाहन चालक सुमित कुमार है, जिनके अभिलेख व ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वाहन के दस्तावेज कार्यालय गैस एजेंसी में संरक्षित हैं। वीडियो में रिफिलिंग करने वाले व्यक्ति का नाम अजय है। उन्होंने बताया कि अजय नामक व्यक्ति एजेंसी में डिलीवर ब्वाय के रूप में कार्य नहीं करता है और न ही वह एजेंसी का कर्मचारी है। उसके कोई भी प्रमाण व दस्तावेज एजेंसी कार्यालय में संरक्षित नही हैं। वाहन चालक सुमित से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने स्वयं के खर्चे पर हेल्पर के रूप में तीन दिन पहले ही अजय को रखा था। वीडियो की सूचना प्राप्त होते ही एजेंसी मैनेजर ने वाहन स्वामी व वाहन चालक को एजेंसी से हटा दिया है। तहरीर के आधार पर कैंट कोतवाली पुलिस ने आरोपित सुमित कुमार व अजय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है.
