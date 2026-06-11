Increase in Joint and Muscle Pain due to Heat and Humidity in Indore

The excessive heat and humidity in Indore have led to an increase in joint and muscle pain. In the past two months, around 3000 patients have visited the physiotherapy department of M.V.A. Hospital, many of whom were affected by heat-related physical problems.

इंदौर में भीषण गर्मी और उमस के कारण जोड़ों व नसों के दर्द की समस्या बढ़ गई है, एमवाय अस्पताल में दो माह में 3000 मरीज पहुंचे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, एमवाय अस्पताल में दो माह में 3000 मरीज। डिजिटल डेस्क, इंदौर। भीषण गर्मी और उमस का असर अब लोगों के जोड़ों पर भी दिखाई देने लगा है। एमवाय अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग में पिछले दो माह के दौरान करीब 3000 मरीज पहुंचे, इनमें बड़ी संख्या उमस से जुड़ी शारीरिक समस्याओं से प्रभावित थे। अत्यधिक तापमान और बढ़ी हुई नमी शरीर में इंफ्लेमेटरी रिस्पॉंस को बढ़ा देती है। इसके कारण से जोड़ों में दर्द, सूजन और नसों से जुड़ी समस्या बढ़ने लगती हैं। गठिया और पुराने दर्द से पीड़ित लोगों में यह असर अधिक दिखाई दे रहा है। लंबे समय तक बैठकर काम करना, कम पानी पीना, लगातार एसी में रहना और शारीरिक गतिविधियों की कमी भी इन समस्याओं को बढ़ा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकाल जाता है। इसके साथ सोडियम, पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जो मांसपेशियों और नसों के लिए जरूरी तत्व माने गए हैं। इनका संतुलन बिगड़ने से मांसपेशियों में ऐंठन (मसल क्रैम्प) शुरू हो जाती है और नसों पर दबाव बढ़ने लगता है। वहीं, डिहाइड्रेशन के कारण जोड़ों को चिकनाई देने वाले द्रव की मात्रा भी प्रभावित होती है, जिससे दर्द और अकड़न बढ़ जाती है। इसके अलावा गर्मी और उमस में रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, जिससे सूजन बढ़ सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक कई मरीजों में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के लक्षण भी सामने आ रहे हैं। इसमें पैरों में पर्याप्त आक्सीजन नहीं पहुंच पाती और दर्द, भारीपन, सुन्नपन व ऐंठन महसूस होने लगती है। डायबिटीज, धूमपान, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्राल इसके प्रमुख जोखिमकारक हैं। बचाव के लिए यह करें-हल्के और सूती कपड़े पहने। तैराकी जैसे कम प्रभाव वाले व्यायाम अपनाएं। जोड़ों में सूजन होने पर कोल्ड पैक का उपयोग करें.

इंदौर में भीषण गर्मी और उमस के कारण जोड़ों व नसों के दर्द की समस्या बढ़ गई है, एमवाय अस्पताल में दो माह में 3000 मरीज पहुंचे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, एमवाय अस्पताल में दो माह में 3000 मरीज। डिजिटल डेस्क, इंदौर। भीषण गर्मी और उमस का असर अब लोगों के जोड़ों पर भी दिखाई देने लगा है। एमवाय अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग में पिछले दो माह के दौरान करीब 3000 मरीज पहुंचे, इनमें बड़ी संख्या उमस से जुड़ी शारीरिक समस्याओं से प्रभावित थे। अत्यधिक तापमान और बढ़ी हुई नमी शरीर में इंफ्लेमेटरी रिस्पॉंस को बढ़ा देती है। इसके कारण से जोड़ों में दर्द, सूजन और नसों से जुड़ी समस्या बढ़ने लगती हैं। गठिया और पुराने दर्द से पीड़ित लोगों में यह असर अधिक दिखाई दे रहा है। लंबे समय तक बैठकर काम करना, कम पानी पीना, लगातार एसी में रहना और शारीरिक गतिविधियों की कमी भी इन समस्याओं को बढ़ा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकाल जाता है। इसके साथ सोडियम, पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जो मांसपेशियों और नसों के लिए जरूरी तत्व माने गए हैं। इनका संतुलन बिगड़ने से मांसपेशियों में ऐंठन (मसल क्रैम्प) शुरू हो जाती है और नसों पर दबाव बढ़ने लगता है। वहीं, डिहाइड्रेशन के कारण जोड़ों को चिकनाई देने वाले द्रव की मात्रा भी प्रभावित होती है, जिससे दर्द और अकड़न बढ़ जाती है। इसके अलावा गर्मी और उमस में रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, जिससे सूजन बढ़ सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक कई मरीजों में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के लक्षण भी सामने आ रहे हैं। इसमें पैरों में पर्याप्त आक्सीजन नहीं पहुंच पाती और दर्द, भारीपन, सुन्नपन व ऐंठन महसूस होने लगती है। डायबिटीज, धूमपान, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्राल इसके प्रमुख जोखिमकारक हैं। बचाव के लिए यह करें-हल्के और सूती कपड़े पहने। तैराकी जैसे कम प्रभाव वाले व्यायाम अपनाएं। जोड़ों में सूजन होने पर कोल्ड पैक का उपयोग करें





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