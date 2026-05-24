Iran-US Deal Crisis: Iran Says No Final Deal Until US Releases Some Freeze Assets

The potential deal between Iran and the US has hit a snag as Iran has made it clear that no final agreement will be reached until the US releases some of its freeze assets in foreign banks. The disagreement between the two countries over several issues has led to a setback in efforts to reduce tensions in the Strait of Hormuz and reopen the strategic waterway. The report suggests that the disagreement revolves around the release of frozen funds in foreign banks, which could impact the proposed agreement to reopen the waterway and reduce tensions in the region.

ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते पर संकट गहरा गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका शुरुआती चरण में उसकी फ्रीज संपत्तियों का कुछ हिस्सा रिलीज नहीं करता, तब तक कोई अंतिम समझौता नहीं होगा। अमेरिका-ईरान के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद के कारण खाड़ी तनाव कम करने की कोशिशों को झटका लगा है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विदेशी बैंकों में तेहरान के फ्रीज फंड को रिलीज करने को लेकर दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद उभर आए हैं, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम करने और होर्मुज को फिर से खोलने के प्रस्तावित समझौते पर संकट गहरा गया है। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम न्यूज के मुताबिक तेहरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका समझौते के शुरुआती चरण में ही ईरान की कुछ ब्लॉक की गई संपत्तियों को जारी करने पर सहमत नहीं होता, तब तक किसी अंतिम समझौते की संभावना नहीं है। ईरान का मानना है कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान कई बार अपना रुख बदला है और पहले बनी सहमतियों के बावजूद मुख्य शर्तों पर अड़चन पैदा की है। अगर वार्ता विफल होती है, तो इसका असर पहले से दबाव झेल रहे वैश्विक ऊर्जा बाजार और पश्चिम एशिया की स्थिरता पर पड़ सकता है.

Gold Price Reacts to US-Iran Crisis; Prices Soar Amid UncertaintyThe global market has been plagued by uncertainty due to the ongoing conflict between the United States and Iran, affecting precious metals like gold and silver. In India, the prices of gold and silver have been volatile, with the price of gold hitting a high of 1.64 lakh per 10 grams in Delhi, 15,963 per gram in New Delhi, 15,948 per gram in Mumbai, 16,123 per gram in Chennai, 15,948 per gram in Kolkata, and 15,948 per gram in Bengaluru, Hyderabad, and Kerala.

US President Trump Says Iran Deal 'Almost Done', Talks With Saudi, UAE LeadersUS President Donald Trump has announced that a deal with Iran is 'almost done' and that the details will be revealed soon. He also mentioned that he had good talks with leaders of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, and other countries regarding a peace agreement. Meanwhile, the spokesperson for the Iranian Foreign Ministry, Ismail Bakai, stated that there has been some easing of tensions between the US and Iran, but emphasized that it does not mean that all issues have been resolved.

क्रूड ऑयल सस्ता हो सकता हैं: ट्रम्प का दावा- ईरान जंग खत्म करने का समझौता लगभग फाइनल, मुस्लिम देशों के नेताओं से बात कीUS President Donald Trump Iran War Deal Latest Updates. Follow Latest News & Updates on Dainik Bhaskar.

Iran-US War Live: ईरान बोला- अमेरिका और तेहरान के बीच शांति समझौते की दिशा में हो रही सकारात्मक प्रगतिIran-US War Live: ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज किया, कहा- होर्मुज का नियंत्रण तेहरान के पास ही रहेगा

Iran Energy Policy: India Offered Energy Supply by US, Iran Provides An Alternate Story in New DelhiIran's energy policy has a different narrative in New Delhi as the US offers energy supply to India. Iran blames the global energy market turmoil on the US sanctions and US-Israel policies while the US aims to normalize relations with India. The Indian Embassy in Tehran rejects the US comments and defends Iran's energy policies. The passage also mentions the tension in the Hormuz Strait caused by US-Israel policies, Iran's nuclear program, and accusations against the US and Israel for causing economic and human suffering.

US Iran Trade Deal: US Official Announces Principles Agreed Upon, Strait of Hormuz to Open Again, Iran to Destroy Highly Enriched UraniumA US official announced that America and Iran have reached a principle agreement on a trade deal, during which the Strait of Hormuz will reopen. Iran has agreed to destroy its highly enriched uranium and commit not to develop nuclear weapons.

