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ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के चार स्तर और उनके दण्ड: क्रिकेट को जेंटलमैन गेम बनाने के नियम

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ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के चार स्तर और उनके दण्ड: क्रिकेट को जेंटलमैन गेम बनाने के नियम
ICCकोड ऑफ कंडक्टक्रिकेट नियम
📆16-06-2026 11:23:00
📰News Nation
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ICC द्वारा निर्धारित कोड ऑफ कंडक्ट के चार स्तरों (लेवल‑1 से लेवल‑4) की विस्तृत जानकारी और प्रत्येक स्तर पर लगने वाले जुर्माने, डिमेरिट अंक तथा बैन जैसी सज़ाओं का विवरण।

क्रिकेट को हमेशा 'जेंटलमैन गेम' के रूप में सम्मानित किया गया है, परन्तु मैदान पर हुए कई अनुशासनहीन हरकतें इस प्रतिष्ठित खेल की छवि को धूमिल करती हैं। खिलाड़ी अक्सर विरोधी पक्ष से टकराव कर लेते हैं, कभी अंपायर के निर्णयों पर असंतोष जाहिर करते हैं और कुछ मामलों में तो शारीरिक टकराव तक हो जाता है। इस तरह के अपव्यवहार को रोकने के लिये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ( ICC ) ने अपने ' कोड ऑफ कंडक्ट ' में कई स्तरों के नियम स्थापित किए हैं, जिनके उल्लंघन पर खिलाड़ी को विभिन्न प्रकार की सज़ाएं दी जाती हैं। इस लेख में हम ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के चार मुख्य स्तरों - लेवल‑1 से लेवल‑4 तक - की विस्तृत जानकारी और प्रत्येक स्तर पर निर्धारित दंडों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। लेवल‑1 सबसे मामूली उल्लंघन माना जाता है, जिसमें खेल भावना के विरुद्ध छोटे‑छोटे व्यवहार शामिल होते हैं, जैसे अंपायर के निर्णय पर गुस्सा दिखाना, विरोधी खिलाड़ी को अपशब्दों से अभिवादन करना, या खेल उपकरण को नुकसान पहुंचाना। ऐसा करने वाले खिलाड़ियों को आमतौर पर जुर्माना या डिमेरिट पॉइंट्स का दण्ड दिया जाता है। जुर्माना आम तौर पर उस खिलाड़ी की मैच फीस का 20 % से 50 % तक हो सकता है, जबकि डिमेरिट पॉइंट्स के रूप में दो‑तीन अंक जोड़े जा सकते हैं, जिससे भविष्य में गंभीर उल्लंघनों के लिये अधिक कड़ी सज़ा तैयार होती है। लेवल‑2 का दायरा थोड़ा अधिक गंभीर है, क्योंकि इसमें लेवल‑1 के सभी उल्लंघनों के साथ-साथ बॉल टेंपरिंग, खतरनाक ढंग से गेंद फेंकना और प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाड़ियों के प्रति उकसावे जैसे कृत्य शामिल होते हैं। इस स्तर पर सज़ा के रूप में मैच फीस का 50 % से 100 % तक का जुर्माना, चार‑पाँच डिमेरिट पॉइंट्स तथा गंभीर मामलों में एक या दो सीमित‑ओवर या टेस्ट मैचों से बैन की जा सकती है। लेवल‑3 को सबसे अधिक गंभीर माना जाता है, जिसमें अंपायर को डराना‑धमकाना, दर्शकों या आधिकारिक कर्मचारियों को धमकी देना, और नस्लीय या धर्मीय टिप्पणी करना जैसे गंभीर अनुशासनहीन कृत्य शामिल होते हैं। ऐसे अपराध करने वाले खिलाड़ी को पांच‑छह डिमेरिट पॉइंट्स और कई मैचों की बैन जैसी सख्त सज़ा दी जा सकती है। इतिहास में भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह को 2008 के सिडनी टेस्ट में लेवल‑3 का दण्ड मिला था, जब उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को 'मंकी' कहा था और 3 टेस्ट मैचों की बैन सुनाई गई थी, जिसे बाद में भारत ने अपील कर हटा दिया गया। लेवल‑4, कोड ऑफ कंडक्ट का शिखर है, जिसमें ऐसे कृत्य शामिल होते हैं जो खेल की भावना, खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुँचाते हैं। इस श्रेणी में दण्ड के रूप में दीर्घकालिक या आजीवन बैन, भारी जुर्माना और मैदान में तुरंत खेल रोकने का अधिकार अंपायर को दिया जाता है। उल्लंघन करने वाले खिलाड़ी को तुरंत मैदान से बाहर निकाला जा सकता है, विपक्षी टीम को पाँच पेनल्टी रन दिए जा सकते हैं और आगे की सभी प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन सभी स्तरों की सज़ाओं को लागू करने के लिये ICC ने ' डिमेरिट अंक ' प्रणाली अपनाई है। जब कोई खिलाड़ी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गंभीरता के आधार पर उसे अंक मिलते हैं। यदि ये अंक एक निश्चित सीमा से ऊपर पहुंच जाते हैं, तो खिलाड़ी को बैन या बड़े जुर्माने का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में कोई भारतीय खिलाड़ी लेवल‑4 का दण्ड नहीं झेला है, जबकि लेवल‑3 के दण्डों का उदाहरण पहले उल्लेखित हरभजन सिंह का मामला है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को अनुशासन में रख कर क्रिकेट को विश्व स्तर पर एक सम्मानित और निष्पक्ष खेल बनाये रखना है.

क्रिकेट को हमेशा 'जेंटलमैन गेम' के रूप में सम्मानित किया गया है, परन्तु मैदान पर हुए कई अनुशासनहीन हरकतें इस प्रतिष्ठित खेल की छवि को धूमिल करती हैं। खिलाड़ी अक्सर विरोधी पक्ष से टकराव कर लेते हैं, कभी अंपायर के निर्णयों पर असंतोष जाहिर करते हैं और कुछ मामलों में तो शारीरिक टकराव तक हो जाता है। इस तरह के अपव्यवहार को रोकने के लिये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने अपने 'कोड ऑफ कंडक्ट' में कई स्तरों के नियम स्थापित किए हैं, जिनके उल्लंघन पर खिलाड़ी को विभिन्न प्रकार की सज़ाएं दी जाती हैं। इस लेख में हम ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के चार मुख्य स्तरों - लेवल‑1 से लेवल‑4 तक - की विस्तृत जानकारी और प्रत्येक स्तर पर निर्धारित दंडों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। लेवल‑1 सबसे मामूली उल्लंघन माना जाता है, जिसमें खेल भावना के विरुद्ध छोटे‑छोटे व्यवहार शामिल होते हैं, जैसे अंपायर के निर्णय पर गुस्सा दिखाना, विरोधी खिलाड़ी को अपशब्दों से अभिवादन करना, या खेल उपकरण को नुकसान पहुंचाना। ऐसा करने वाले खिलाड़ियों को आमतौर पर जुर्माना या डिमेरिट पॉइंट्स का दण्ड दिया जाता है। जुर्माना आम तौर पर उस खिलाड़ी की मैच फीस का 20 % से 50 % तक हो सकता है, जबकि डिमेरिट पॉइंट्स के रूप में दो‑तीन अंक जोड़े जा सकते हैं, जिससे भविष्य में गंभीर उल्लंघनों के लिये अधिक कड़ी सज़ा तैयार होती है। लेवल‑2 का दायरा थोड़ा अधिक गंभीर है, क्योंकि इसमें लेवल‑1 के सभी उल्लंघनों के साथ-साथ बॉल टेंपरिंग, खतरनाक ढंग से गेंद फेंकना और प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाड़ियों के प्रति उकसावे जैसे कृत्य शामिल होते हैं। इस स्तर पर सज़ा के रूप में मैच फीस का 50 % से 100 % तक का जुर्माना, चार‑पाँच डिमेरिट पॉइंट्स तथा गंभीर मामलों में एक या दो सीमित‑ओवर या टेस्ट मैचों से बैन की जा सकती है। लेवल‑3 को सबसे अधिक गंभीर माना जाता है, जिसमें अंपायर को डराना‑धमकाना, दर्शकों या आधिकारिक कर्मचारियों को धमकी देना, और नस्लीय या धर्मीय टिप्पणी करना जैसे गंभीर अनुशासनहीन कृत्य शामिल होते हैं। ऐसे अपराध करने वाले खिलाड़ी को पांच‑छह डिमेरिट पॉइंट्स और कई मैचों की बैन जैसी सख्त सज़ा दी जा सकती है। इतिहास में भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह को 2008 के सिडनी टेस्ट में लेवल‑3 का दण्ड मिला था, जब उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को 'मंकी' कहा था और 3 टेस्ट मैचों की बैन सुनाई गई थी, जिसे बाद में भारत ने अपील कर हटा दिया गया। लेवल‑4, कोड ऑफ कंडक्ट का शिखर है, जिसमें ऐसे कृत्य शामिल होते हैं जो खेल की भावना, खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुँचाते हैं। इस श्रेणी में दण्ड के रूप में दीर्घकालिक या आजीवन बैन, भारी जुर्माना और मैदान में तुरंत खेल रोकने का अधिकार अंपायर को दिया जाता है। उल्लंघन करने वाले खिलाड़ी को तुरंत मैदान से बाहर निकाला जा सकता है, विपक्षी टीम को पाँच पेनल्टी रन दिए जा सकते हैं और आगे की सभी प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन सभी स्तरों की सज़ाओं को लागू करने के लिये ICC ने 'डिमेरिट अंक' प्रणाली अपनाई है। जब कोई खिलाड़ी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गंभीरता के आधार पर उसे अंक मिलते हैं। यदि ये अंक एक निश्चित सीमा से ऊपर पहुंच जाते हैं, तो खिलाड़ी को बैन या बड़े जुर्माने का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में कोई भारतीय खिलाड़ी लेवल‑4 का दण्ड नहीं झेला है, जबकि लेवल‑3 के दण्डों का उदाहरण पहले उल्लेखित हरभजन सिंह का मामला है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को अनुशासन में रख कर क्रिकेट को विश्व स्तर पर एक सम्मानित और निष्पक्ष खेल बनाये रखना है

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