इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टेस्ट रैंकिंग जारी की। इंग्लैंड के हैरी ब्रुक ने जो रूट को पछाड़कर नंबर एक का नया सीट ठहराया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक के बाद दो स्थानों की छलांग लगाकर आठवें नंबर पर पहुंचना हासिल किया। गेंदबाजों में अबरार अहमद दूसरा, शाहीन अफरीदी नौवां है।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने नए टेस्ट रैंकिंग्स जारी किए हैं, जिनमें बल्लेबाजों की श्रेणी में भारतीय कप्तान शुभमन गिल को नंबर आठवें स्थान पर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर फायदा हुआ है। गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए अपने 126 रनों की शतकीय पारी के बाद रैंकिंग में दो स्थानों की छलांग लगाई है। इस टेस्ट रैंकिंग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, क्योंकि इंग्लैंड के हैरी ब्रुक ने अपने साथी जो रूट को पछाड़कर नंबर एक का नया सीट ठहराया है। ब्रुक की शानदार सफलता के बाद रूट तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। यह संक्रमण ताजा है कि ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड अब दूसरा क्रमांक संभालते हैं। गिल के साथ ही इंग्लैंड के बेन डकेट और जेमी स्मिथ भी अपनी-अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। गेंदबाजों की रैंकिंग में भी बदलाव हुए हैं। कीले स्पिनर अबरार अहमद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में छह विकेट लेने का बड़ा इनाम पाकर गेंदबाजों की सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि शाहीन अफरीदी ने चार पायदान के फायदे के साथ नौवां नंबर संभाला। बांग्लादेश के नाहिद राना ने लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद 24वें स्थान तक पहुंचने की दूरी पार की है। अन्य खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स और ऑलराउंडर्स की सूची में चौथे स्थान पर हैरी ब्रुक के साथ-साथ चोट से वापस लौटने वाले काइल जैमीसन और ओली रॉबिन्सन की भी रैंकिंग में सुधार देखने को मिला। इसमें श्रीलंका के कुसल मेंडिस भी 12वें स्थान तक पहुंचे हैं। शुभमन गिल का यह सफर विशेष रूप से उनके अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट शतक के बाद हुआ है, जो न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में खेला गया था। हालांकि, नEWS की तरह इंटरनेट पर कई दूरसेवाओं और बादकाम लिंक्स भी मौजूद हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज़ कर रहे हैं.

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने नए टेस्ट रैंकिंग्स जारी किए हैं, जिनमें बल्लेबाजों की श्रेणी में भारतीय कप्तान शुभमन गिल को नंबर आठवें स्थान पर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर फायदा हुआ है। गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए अपने 126 रनों की शतकीय पारी के बाद रैंकिंग में दो स्थानों की छलांग लगाई है। इस टेस्ट रैंकिंग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, क्योंकि इंग्लैंड के हैरी ब्रुक ने अपने साथी जो रूट को पछाड़कर नंबर एक का नया सीट ठहराया है। ब्रुक की शानदार सफलता के बाद रूट तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। यह संक्रमण ताजा है कि ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड अब दूसरा क्रमांक संभालते हैं। गिल के साथ ही इंग्लैंड के बेन डकेट और जेमी स्मिथ भी अपनी-अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। गेंदबाजों की रैंकिंग में भी बदलाव हुए हैं। कीले स्पिनर अबरार अहमद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में छह विकेट लेने का बड़ा इनाम पाकर गेंदबाजों की सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि शाहीन अफरीदी ने चार पायदान के फायदे के साथ नौवां नंबर संभाला। बांग्लादेश के नाहिद राना ने लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद 24वें स्थान तक पहुंचने की दूरी पार की है। अन्य खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स और ऑलराउंडर्स की सूची में चौथे स्थान पर हैरी ब्रुक के साथ-साथ चोट से वापस लौटने वाले काइल जैमीसन और ओली रॉबिन्सन की भी रैंकिंग में सुधार देखने को मिला। इसमें श्रीलंका के कुसल मेंडिस भी 12वें स्थान तक पहुंचे हैं। शुभमन गिल का यह सफर विशेष रूप से उनके अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट शतक के बाद हुआ है, जो न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में खेला गया था। हालांकि, नEWS की तरह इंटरनेट पर कई दूरसेवाओं और बादकाम लिंक्स भी मौजूद हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज़ कर रहे हैं





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ICC रैंकिंग टेस्ट क्रिकेट शुभमन गिल हैरी ब्रुक बल्लेबाज रैंकिंग

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

दुनिया के दो स्‍टेडियम की पिचों से नाखुश हुआ ICC, दोनों के खाते में जोड़ दिया एक डीमेरिट प्‍वाइंट - icc adds demerit points in lords and gaddafi stadium pitchअंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने लॉर्ड्स और गद्दाफी स्‍टेडियम की पिच पर नाखुशी जताते हुए दोनों के खाते में एक डीमेरिट अंक जोड़ दिया।

Read more »

ICC Rankings: Harry Brook बने नंबर-1 टेस्ट बैटर, जो रूट की बादशाहत खत्म, गिल-सुंदर ने लगाई लंबी छलांग - icc rankings harry brook number one test batter surpass joe root gill sundar climbs upICC Rankings Update: आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के ताजा अपडेट में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं, उन्होंने जो रूट को तीसरे स्थान पर धकेल दिया है, जबकि ट्रेविस हेड दूसरे नंबर पर हैं।

Read more »

ICC Test Rankings: जो रूट से छिना नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज का ताज, ये खिलाड़ी बना नंबर 1, टॉप 10 में दो भारतीयआईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग का ऐलान किया है। इसमें इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट से नंबर एक का पायदान छिन चुका है।

Read more »