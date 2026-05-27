IMD का अलर्ट: नौतपा में भीषण गर्मी, इन राज्यों में रेड अलर्ट, 29 मई से राहत के संकेत

मौसम विभाग ने नौतपा के दौरान उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी है, लेकिन 29 मई से पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट और बारिश की संभावना है।

भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ( IMD ) ने नौतपा के दौरान तापमान में और वृद्धि की चेतावनी दी है। नौतपा, जो कि ज्येष्ठ मास की नवमी से लेकर त्रयोदशी तक का समय होता है, इस वर्ष 25 मई से शुरू होकर 29 मई तक रहेगा। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री अधिक हो जाता है। वैज्ञानिक कारण यह है कि इस अवधि में पृथ्वी का झुकाव सूर्य की ओर अधिक होता है और वायुमंडल में नमी कम रहती है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार और झारखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में अगले कुछ दिनों में तापमान 46-48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोगों को घरों में रहने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हालांकि, राहत की खबर यह है कि 29 मई के बाद मौसम में बदलाव के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत में बादल छाएंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। इससे तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। विशेषकर दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और पंजाब में राहत मिलेगी। हालांकि, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में गर्मी का प्रकोप कुछ और दिन जारी रह सकता है। आईएमडी ने कहा है कि जून के पहले हफ्ते में मानसून केरल पहुंचने के आसार हैं, जिससे पूरे देश में गर्मी से राहत मिलेगी। इस बीच, लोगों को गर्मी से बचाव के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि टंकी पर एल्युमिनियम फॉयल लगाने से पानी ठंडा नहीं रहता, यह सिर्फ एक वायरल जुगाड़ है। इसके बजाय, पानी की टंकी को सफेद रंग से पेंट करना या ऊपर से ढकना अधिक प्रभावी है। इसके अलावा, तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और हल्के कपड़े पहनें। स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां घोषित की जा सकती हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को हीटवेव प्रबंधन के दिशानिर्देश जारी किए हैं। रेलवे और बिजली विभाग को भी अलर्ट किया गया है ताकि बिजली कटौती से बचा जा सके। गर्मी के इस मौसम में सभी को सतर्क रहने की जरूरत है.

भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग (IMD) ने नौतपा के दौरान तापमान में और वृद्धि की चेतावनी दी है। नौतपा, जो कि ज्येष्ठ मास की नवमी से लेकर त्रयोदशी तक का समय होता है, इस वर्ष 25 मई से शुरू होकर 29 मई तक रहेगा। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री अधिक हो जाता है। वैज्ञानिक कारण यह है कि इस अवधि में पृथ्वी का झुकाव सूर्य की ओर अधिक होता है और वायुमंडल में नमी कम रहती है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार और झारखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में अगले कुछ दिनों में तापमान 46-48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोगों को घरों में रहने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हालांकि, राहत की खबर यह है कि 29 मई के बाद मौसम में बदलाव के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत में बादल छाएंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। इससे तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। विशेषकर दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और पंजाब में राहत मिलेगी। हालांकि, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में गर्मी का प्रकोप कुछ और दिन जारी रह सकता है। आईएमडी ने कहा है कि जून के पहले हफ्ते में मानसून केरल पहुंचने के आसार हैं, जिससे पूरे देश में गर्मी से राहत मिलेगी। इस बीच, लोगों को गर्मी से बचाव के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि टंकी पर एल्युमिनियम फॉयल लगाने से पानी ठंडा नहीं रहता, यह सिर्फ एक वायरल जुगाड़ है। इसके बजाय, पानी की टंकी को सफेद रंग से पेंट करना या ऊपर से ढकना अधिक प्रभावी है। इसके अलावा, तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और हल्के कपड़े पहनें। स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां घोषित की जा सकती हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को हीटवेव प्रबंधन के दिशानिर्देश जारी किए हैं। रेलवे और बिजली विभाग को भी अलर्ट किया गया है ताकि बिजली कटौती से बचा जा सके। गर्मी के इस मौसम में सभी को सतर्क रहने की जरूरत है





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