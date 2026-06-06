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IMD ने जारी किया अलर्ट: अगले 7 दिनों में 19 राज्यों में तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना

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IMD ने जारी किया अलर्ट: अगले 7 दिनों में 19 राज्यों में तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना
भारतीय मौसम विज्ञान विभागतेज हवाएंभारी बारिश
📆06-06-2026 02:09:00
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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 19 राज्यों में तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी वर्षा, उत्तर-पूर्व में मूसलाधार बारिश, हिमालयी क्षेत्रों में तेज़ हवाओं की चेतावनी। यात्रा योजना बनाने वाले लोगों के लिए ताज़ा अपडेट जरूरी।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज 6 जून को देश के 19 राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का चेतावनी अलर्ट जारी किया है। पिछले कुछ दिनों{} तक जहाँ कई क्षेत्रों में ती कपाट में कठिन्रन्य का टाया अंतररक्त ♧♧ मारी हरा था जब बहु, पर बहुत पाँचकागतां ​रोज़-घरियल ...

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) **सारांश** इस मौसम अद्यतन के अनुसार, अगले सात दिनों में दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी, जहां 7‑20 सेमी तक की जलराशि अनुमानित है। उत्तर‑पश्चिमी राजस्थान और मध्य पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रवाती प्रणाली सक्रिय है, जिससे उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ अचानक बारिश और हरीकेल बन सकता है। हिमालयी क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश के पहाड़ी स्थलों में 60 किमी/घंटा तक की तेज़ धूप के साथ तीव्र वर्षा की संभावना है। यह अलर्ट यात्रियों, यात्रियों और विशेषकर पहाड़ी पर्यटन स्थलों में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह देता है। **प्रभावित राज्य और संभावित मौसम** - **केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु**: अगले हफ़्ते में स्थायी जलजमाव के साथ 7‑20 सेमी की भारी वर्षा। - **उत्तरी और मध्य भारत**: उत्तर‑पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में 60‑80 किमी/घंटा की तेज़ हवाएं, साथ ही स्थानिक गरज‑बज्र और हल्की‑मध्यम बारिश। - **हिमालयी प्रदेश**: उत्तराखंड (देहरादून, मसूरी, नैनीताल) और हिमाचल प्रदेश (शिमला, मनाली) में तेज़ हवाओं के साथ भारी वर्षा, जिससे पहाड़ी बाढ़ और रेल‑सड़क मार्ग पर मुश्किलें उत्पन्न हो सकती हैं। - **दिल्ली**: हल्की‑मध्यम बारिश और 36 °C की अधिकतम तापमान, जिससे शाम को कुछ राहत मिलेगी, परन्तु बाद में तापमान पुनः बढ़ने की संभावना। - **पूर्वोत्तर भारत**: असम, त्रिपुरा, मेघालय आदि में मूसलाधार बारिश जारी रहने की सम्भावना, जिससे बाढ़ और सड़क बंद होने की संभावनाएँ बढ़ेंगी। **यात्रा और सार्वजनिक सतर्कता** इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए, यदि आप अगले कुछ दिनों में किसी यात्रा या पर्यटन योजना बना रहे हैं, तो कृपया ताज़ा मौसम अपडेट की जाँच करें और संभावित जल भराव, बाढ़‑प्रभावित क्षेत्रों और तेज़ हवाओं से उत्पन्न खतरे से बचें। पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोग और पर्यटक विशेष सावधानी बरतें; जल निकासी और ढाल की स्थिति का ध्यान रखें, और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। **आगामी दो‑तीन दिनों में मानसून की प्रगति** ध्रुवीय दक्षिण‑पश्चिमी मानसून ने पहले ही कर्नाटक, तमिलनाडु तथा गोवा के कई हिस्सों में अपनी गति बढ़ा ली है, और अगले दो‑तीन दिनों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और अरबी सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में दस्तक देगा। पूर्वोत्तर भारत में भी दो‑तीन दिन तक निरंतर बारिश बनी रहेगी, जिससे कृषि को अल्पकालिक फसल रेस्क्यू में मदद मिल सकती है। **निष्कर्ष** सारांश में, भारत के विभिन्न हिस्सों में तेज़ हवाओं, भारी बारिश और अस्थायी थंडक के मिश्रण से मौसम का स्वरूप अचानक बदल रहा है। लोगों को मौसम विभाग के अलर्ट की गंभीरता को समझते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उचित तैयारी करनी चाहिए। मौसमी घटनाओं के कारण फसल, यातायात और बुनियादी ढांचे पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए समय पर सतर्कता और उचित सूचना प्रसार ही सुरक्षित रहने की कुंजी होगी

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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तेज हवाएं भारी बारिश मानसून हिमालयी बाढ़

 

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