IMEC परियोजना को गति देने के लिए इजरायल के प्रयास, ईरान के प्रभाव को कम करने पर जोर

इजरायल इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) परियोजना को तेज करने के लिए प्रयास कर रहा है, जिसका उद्देश्य होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के प्रभाव को कम करना और यूरोप से भारत तक एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग स्थापित करना है। सऊदी अरब की भागीदारी इस परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

तेल अवीव: इजरायल ी अधिकारियों ने इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ( IMEC ) परियोजना को गति देने के लिए सक्रिय प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस महत्वपूर्ण पहल का मुख्य उद्देश्य होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के बढ़ते प्रभाव को कम करना और एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग स्थापित करना है। यह गलियारा खाड़ी देशों, जॉर्डन और इजरायल से होते हुए भारत को यूरोप से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना है। होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की बढ़ती शक्ति को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण इस कॉरिडोर की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इजरायल ी अधिकारियों का मानना है कि यह कॉरिडोर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ईरान के प्रभाव को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकता है और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े निर्णय इजरायल के रणनीतिक विकल्पों को सीमित न करें। इस परियोजना की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन द्वारा 7 अक्टूबर के हमलों से कुछ हफ्ते पहले की गई थी। हालांकि, गाजा में चल रहे युद्ध के कारण इजरायल की भूमिका को लेकर कई सवाल उठने लगे थे, और सऊदी अरब की अनिच्छा इस परियोजना के लिए एक बड़ी बाधा बन गई थी। लेकिन, होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की स्थिति में सऊदी अरब को एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग की आवश्यकता महसूस हो रही है, जिससे इजरायल ी विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के लिए एक दुर्लभ अवसर उत्पन्न हो गया है। इजरायल ी अधिकारी क्षेत्रीय तनावों के बीच इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। IMEC में समुद्री और रेल दोनों मार्गों का संयोजन शामिल है। यह भारत के पश्चिमी तट से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) तक समुद्री मार्ग से शुरू होगा, फिर सऊदी अरब , जॉर्डन और इजरायल के माध्यम से रेल मार्ग से होकर गुजरेगा, और अंत में इजरायल से यूरोप तक फिर से समुद्री मार्ग का उपयोग करेगा। इस कॉरिडोर के दो मुख्य भाग हैं: पूर्वी गलियारा, जो भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा, और उत्तरी गलियारा, जो खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में भारत , संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब , फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोप ीय संघ सहित कई प्रमुख देश शामिल हैं। यह सिर्फ एक माल परिवहन मार्ग ही नहीं होगा, बल्कि इसमें बिजली के केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई-स्पीड डेटा केबल बिछाने की भी योजना है, जो इसे एक बहुआयामी बुनियादी ढांचा परियोजना बनाएगी। अनुमान है कि यह स्वेज नहर वाले पारंपरिक मार्ग की तुलना में व्यापार के समय में 40% और लॉजिस्टिक लागत में 30% तक की कमी लाएगा। अप्रैल 2025 में इसके मुख्य बुनियादी ढांचे, जैसे रेलवे और बंदरगाहों का निर्माण कार्य आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था, लेकिन मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों के कारण परियोजना का काम बार-बार धीमा हो रहा है। इस परियोजना से भारत के मुंद्रा पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला और मोरमुगाओ बंदरगाहों को विशेष रूप से लाभ होगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सऊदी अरब IMEC में शामिल होगा?

इजरायली अधिकारियों का मानना है कि सऊदी अरब की भागीदारी सुनिश्चित करना इस परियोजना की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। चर्चाओं से परिचित अधिकारियों के अनुसार, रियाद ने अन्य खाड़ी देशों की तुलना में इस पहल के प्रति कम उत्साह दिखाया है, और अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। हालांकि, इन बाधाओं के बावजूद, अधिकारियों का कहना है कि 7 अक्टूबर के हमलों के बाद यह पहली बार है जब इस कॉरिडोर को आगे बढ़ाने के लिए इजरायल में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। खाड़ी देशों के साथ संपर्क में मौजूद सूत्रों ने बताया है कि एक व्यावहारिक रूपरेखा खोजने और इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की आशंका ने इन प्रयासों को और भी बल दिया है। इस परियोजना की सफलता के लिए सऊदी अरब की भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र में स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। IMEC न केवल व्यापार को सुगम बनाएगा बल्कि देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करेगा। यह परियोजना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को विविधतापूर्ण बनाने और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने में भी मदद करेगी। इजरायल, सऊदी अरब और अन्य क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग इस परियोजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक है, और सभी पक्ष इस दिशा में काम कर रहे हैं। यह कॉरिडोर भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भू-राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है





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