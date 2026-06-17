IND vs AFG दूसरा ODI: शुभमन गिल और ईशान Kishan की तूफानी शतकों की बदौलत भारत ने बनाया 402 रन

भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 402 रनों का पुंज बनाकर मजबूत स्कोर तैयार किया। कप्तान शुभमन गिल (154) और ईशान किशन (125) ने शतक प्रकार की पारी लगाई। अफगानिस्तान को जीतने के लिए 403 रन बनाने होंगे।

भारतीय क्रिकेट टीम ने विदेशी मैदानों पर अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में अपनी बल्लेबाजी की तारीफ के लायक प्रदर्शन की शानदार पाठ्य प्रस्तुति दी। इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में खेले इस मैच में टीम इंडिया ने शतक के रूप में 402 रन बनाए, जिसके लिए मुख्य रूप से कप्तान शुभमन गिल और तेज बल्लेबाज ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों के शानदार इंमानात ने योगदान दिया। शुभमन गिल ने 154 रनों की एक दमदार पारी खेली जबकि ईशान किशन ने 125 रनों की तेज पारी लगाई। अफगानिस्तान को इन 402 रन ों को पार करने के लिए 403 रन बनाने हुए। आश्चर्यजनक तौर पर अफगानिस्तान की बौलिंग एक्सपीयर मंगलया खरोटे ने 10 ओवरों में केवल 76 रन देकर 4 विकेट夺走, जिससे भारत की शुरुआत अच्छी रही। शुरुआत में यशस्वी जायसवाल 9 बॉल में 4 रन बनाकर आउट हो गया, तदnantर रोहित शर्मा ने 48 रनों की प्रारंभिक पारी लगाई और अर्धशतक के सिर्फ दो रन दूर ही राशिद खान की अच्छी बॉलिंग के कारण सческом्नी क्लीन बोल्ड हो गए। शुभमन गिल ने धीरे-धीरे गति बढ़ाया और पहले 50 रन 38 बॉलों में पूरे किए, फिर 100 रन 77 बॉलों में समाप्त किए और अंत में 154 रन 108 बॉलों में बनाए। ईशान किशन ने भी धीरे से शुरुआत की और पहले 50 रन 52 बॉलों में पूरे किए, 100 रन 77 बॉलों में पूरे किए और अंत में 79 बॉलों में 125 रन बनाकर अपना सबसे तेज शतक जोड़ा। टीम इंडिया के लिए ईशान के आउट होने के बाद केएल राहुल पहली बॉल पर आउट हो गया, फिर श्रेयस अय्यर ने 26 रन बनाए और आउट हो गए। गुरनुर बराढ़, अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और प्रिंस यादव सहित अन्य बल्लेबाजों ने मICKयांतरक प्रदान किए। अफगानिस्तान के बौलर्स में मोहम्मद सलीम और मोहम्मद गजनफर ने भी एक-एक विकेट लिया। अब अफगानिस्तान को 50 ओवर में 403 रन बनाने होंगे जिससे यह मुकाबला जीत सके। यह मैच विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह श्रृंखला का दूसरा मैच है और दोनों टीमों के बीच तहत यह मुकाबला प्रमुख चर्चा का विषय बन रहा है.

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