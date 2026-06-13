IND vs AFG 1st ODI: कोहली की कमी खलेगी, युवाओं के लिए मौका - गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल का बयान

भारत-अफगानिस्तान पहले वनडे से पहले गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने विराट कोहली की अनुपस्थिति, बुमराह के बैकअप और अफगान चैलेंज पर बात की. उन्होंने कहा कि कोहली की कमी खलेगी लेकिन युवाओं को साबित करने का मौका मिलेगा. भारत की प्लेइंग इलेवन में कई युवा खिलाड़ी शामिल हैं.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार (13 जून) को धर्मशाला में खेला जाएगा. इस मैच से पहले भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी.

उन्होंने विराट कोहली की अनुपस्थिति से लेकर जसप्रीत बुमराह के बैकअप प्लान, हार्दिक पंड्या की भूमिका और अफगानिस्तान की चुनौती पर खुलकर चर्चा की. मोर्कल ने कहा कि कोहली लंबे समय से टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ रहे हैं और उनका अनुभव टीम को अतिरिक्त मजबूती देता है. उनकी गैरमौजूदगी टीम को जरूर खलेगी, लेकिन इससे युवा खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का बड़ा मौका मिलेगा.

उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और ऐसे मौके युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी उपयोगिता साबित करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाते हैं. श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी इस मौके का फायदा उठाकर टीम में अपनी भूमिका मजबूत कर सकते हैं.

जसप्रीत बुमराह के बैकअप विकल्पों पर मोर्कल ने बताया कि टीम मैनेजमेंट भविष्य को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक विकल्प तैयार करना चाहता है. 2027 वर्ल्ड कप और साउथ अफ्रीका टूर को देखते हुए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है. इसी योजना के तहत गुरनूर बरार और प्रिंस यादव जैसे युवा तेज गेंदबाजों को टीम में शामिल किया गया है.

मोर्कल को उम्मीद है कि दोनों खिलाड़ी मिले मौके का पूरा फायदा उठाएंगे और अपनी छाप छोड़ेंगे. हार्दिक पंड्या की भूमिका पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हार्दिक टीम का अहम हिस्सा हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देकर टीम को बैलेंस प्रदान करते हैं. मोर्कल ने माना कि हार्दिक जैसे ऑलराउंडर का विकल्प ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन युवा खिलाड़ियों को इंटरनेशनल स्तर पर तैयार करने के लिए उन्हें अवसर देना उतना ही जरूरी है.

अफगानिस्तान के चैलेंज पर मोर्कल ने कहा कि भारतीय टीम किसी भी हालत में विपक्षी टीम को हल्के में नहीं ले रही है. उन्होंने याद दिलाया कि अफगानिस्तान ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को हराया था. उनके अनुसार, अफगान खिलाड़ी लगातार बेहतर हो रहे हैं और रेड-बॉल क्रिकेट खेलने से उनके खेल में परिपक्वता आई है. यही वजह है कि भारतीय टीम पूरी गंभीरता के साथ मैदान में उतरेगी.

भारतीय तेज गेंदबाजी के भविष्य पर बात करते हुए मोर्कल ने युवा गेंदबाजों की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के गेंदबाजों का प्रदर्शन उत्साह बढ़ाने वाला है और इससे साफ दिखता है कि भारतीय क्रिकेट का तेज गेंदबाजी विभाग मजबूत हाथों में है.

धर्मशाला के मौसम और बारिश की संभावना पर उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में यहां लगातार बारिश हुई है और मैच के दिन भी मौसम चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन मौसम पर किसी का नियंत्रण नहीं होता. ऐसे में भारतीय टीम हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार है. मोर्कल ने भरोसा जताया कि खिलाड़ी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों तरह की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

भारतीय टीम अब अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में जीत के साथ शुरुआत करने के इरादे से उतरेगी, जबकि टीम प्रबंधन की नजर केवल मौजूदा मैच पर नहीं बल्कि भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए मजबूत विकल्प तैयार करने पर भी है





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