भारतीय कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में विस्फोटक बल्लेबाजी की। गिल ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले पांचवें भारतीय कप्तान बनने का रिकॉर्ड स्थापित किया। ईशान किशन ने तेज शतक लगाकर वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 224 रन की साझेदारी की।

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल और बल्लेबाज ईशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में विस्फोटक बल्लेबाजी प्रदान की। शुभमन गिल ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले पांचवें भारतीय कप्तान बनने का रिकॉर्ड स्थापित किया। गिल ने 77 गेंदों पर शतक जड़ा। ईशान किशन ने 79 गेंदों पर 125 रन बनाकर शतक पूरा किया और वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गया। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 224 रनों की साझेदारी की। ईशान किशन ने भारत के लिए सबसे कम गेंदों पर 1000 रन पूरे करने वाले छठे बल्लेबाज के रूप में भी रिकॉर्ड बनाया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यशस्वी जायसवाल ने भारत के रोहित शर्मा को आउट कर आधिकारिक शुरुआती झटका दिया। गिल और रोहित शर्मा ने तीसरे विकेट के लिए साझेदारी की लेकिन रोहित 48 रन बनाकर आउट हुए। फिर ईशान किशन आया और गिल के साथ मिलकर अफगानिस्तान के गेंदबाजों को परेशान किया। ईशान की विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैच की कहानी निर्धारित की और वह नांगेयालिया खारोटी की गेंद पर ऊंचा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए। शतक पूरा करने के बाद भारतीय पवेलियन ने उनकी जय जयकार की। इस प्रकार भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में बल्लेबाजी के दोनों सतहों पर प曲 किया और स्कोरबोर्ड पर कई रन बनाए। यह जीत भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वनडे श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण मैच था। अफगानिस्तान के गेंदबाजों को इस बार शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बारी ने उन्हें जमकर परेशान किया। गिल के शतक बनाने का तेज़ आने वाला रिकॉर्ड भारतीय बल्लेबाजों की गतिशीलता का प्रदर्शन करता है और ईशान किशन के तेज शतक ने यह साबित कर दिया कि वह वनडे में दमदार बल्लेबाज बन सकते हैं। आगे के मैचों में भी दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पर भारतीय टीम निर्भर रहेगी.

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल और बल्लेबाज ईशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में विस्फोटक बल्लेबाजी प्रदान की। शुभमन गिल ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले पांचवें भारतीय कप्तान बनने का रिकॉर्ड स्थापित किया। गिल ने 77 गेंदों पर शतक जड़ा। ईशान किशन ने 79 गेंदों पर 125 रन बनाकर शतक पूरा किया और वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गया। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 224 रनों की साझेदारी की। ईशान किशन ने भारत के लिए सबसे कम गेंदों पर 1000 रन पूरे करने वाले छठे बल्लेबाज के रूप में भी रिकॉर्ड बनाया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यशस्वी जायसवाल ने भारत के रोहित शर्मा को आउट कर आधिकारिक शुरुआती झटका दिया। गिल और रोहित शर्मा ने तीसरे विकेट के लिए साझेदारी की लेकिन रोहित 48 रन बनाकर आउट हुए। फिर ईशान किशन आया और गिल के साथ मिलकर अफगानिस्तान के गेंदबाजों को परेशान किया। ईशान की विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैच की कहानी निर्धारित की और वह नांगेयालिया खारोटी की गेंद पर ऊंचा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए। शतक पूरा करने के बाद भारतीय पवेलियन ने उनकी जय जयकार की। इस प्रकार भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में बल्लेबाजी के दोनों सतहों पर प曲 किया और स्कोरबोर्ड पर कई रन बनाए। यह जीत भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वनडे श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण मैच था। अफगानिस्तान के गेंदबाजों को इस बार शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बारी ने उन्हें जमकर परेशान किया। गिल के शतक बनाने का तेज़ आने वाला रिकॉर्ड भारतीय बल्लेबाजों की गतिशीलता का प्रदर्शन करता है और ईशान किशन के तेज शतक ने यह साबित कर दिया कि वह वनडे में दमदार बल्लेबाज बन सकते हैं। आगे के मैचों में भी दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पर भारतीय टीम निर्भर रहेगी





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