IND W vs PAK W Live Score: आज से भारत महिला विश्व कप में शुरू करेगा अभियान, पाकिस्तान से होगी टक्कर

भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज टी20 विश्व कप 2026 के पहले मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगी। मंधाना-शेफाली से मजबूत शुरुआत की उम्मीद, हरमनप्रीत कौर फॉर्म में वापसी।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज से महिला टी20 विश्व कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। पहला मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से बर्मिंघम के प्रतिष्ठित मैदान पर खेला जाएगा। यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत में जीत हासिल करना आगे के मुकाबलों के लिए मानसिक बढ़त दिला सकता है। भारतीय टीम हर विभाग में संतुलित नजर आ रही है लेकिन सलामी जोड़ी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। मंधाना ने फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 82 रन की पारी खेली थी लेकिन उसके बाद छह मैचों में वह 13, 12, 37, 0, 32 और 8 रन ही बना पाई हैं। शेफाली ने भी जोहानिसबर्ग में 64 रन बनाने के बाद अगले पांच मैचों में 9, 4, 2, 22 और 11 रन का स्कोर किया है। इन दोनों से टीम को अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी ताकि मध्यक्रम पर दबाव न बने। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाकर फॉर्म में वापसी की है जो पूरी टीम के लिए सकारात्मक संकेत है। जेमिमा रॉड्रिग्स, ऋचा घोष और भारती फुलमाली पर भी रन बनाने की जिम्मेदारी होगी। भारत इस मैच में भारती को प्लेइंग इलेवन में शामिल कर सकता है। गेंदबाजी विभाग में दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकार जैसी अनुभवी गेंदबाज हैं जो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक टी20 में 16 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें भारत का पलड़ा भारी है। टी20 विश्व कप में दोनों टीमें आठ बार भिड़ी हैं और भारत ने अधिकांश मैच जीते हैं। 2024 टी20 विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को छह विकेट से हराया था। पाकिस्तान की टीम भी कमजोर नहीं है। उनके पास बिस्माह मारूफ जैसी अनुभवी कप्तान और निदा डार जैसी ऑलराउंडर हैं। लेकिन भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बेहद दमदार है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम चाहेगी कि वह बिना किसी गलती के एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज करे। टूर्नामेंट के लिए भारत को ग्रुप-1 में रखा गया है जहां उसे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका जैसी टीमों का सामना करना है। यह मुकाबला न केवल टूर्नामेंट की शुरुआत है बल्कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता का भी प्रतीक है। भारतीय टीम जीत के साथ अभियान की शुरुआत करना चाहेगी। लाइव स्कोर और अपडेट के लिए बने रहें। आज का मैच बर्मिंघम में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद है कि उनकी टीम पाकिस्तान पर अपनी दबदबा बनाए रखेगी.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज से महिला टी20 विश्व कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। पहला मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से बर्मिंघम के प्रतिष्ठित मैदान पर खेला जाएगा। यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत में जीत हासिल करना आगे के मुकाबलों के लिए मानसिक बढ़त दिला सकता है। भारतीय टीम हर विभाग में संतुलित नजर आ रही है लेकिन सलामी जोड़ी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। मंधाना ने फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 82 रन की पारी खेली थी लेकिन उसके बाद छह मैचों में वह 13, 12, 37, 0, 32 और 8 रन ही बना पाई हैं। शेफाली ने भी जोहानिसबर्ग में 64 रन बनाने के बाद अगले पांच मैचों में 9, 4, 2, 22 और 11 रन का स्कोर किया है। इन दोनों से टीम को अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी ताकि मध्यक्रम पर दबाव न बने। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाकर फॉर्म में वापसी की है जो पूरी टीम के लिए सकारात्मक संकेत है। जेमिमा रॉड्रिग्स, ऋचा घोष और भारती फुलमाली पर भी रन बनाने की जिम्मेदारी होगी। भारत इस मैच में भारती को प्लेइंग इलेवन में शामिल कर सकता है। गेंदबाजी विभाग में दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकार जैसी अनुभवी गेंदबाज हैं जो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक टी20 में 16 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें भारत का पलड़ा भारी है। टी20 विश्व कप में दोनों टीमें आठ बार भिड़ी हैं और भारत ने अधिकांश मैच जीते हैं। 2024 टी20 विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को छह विकेट से हराया था। पाकिस्तान की टीम भी कमजोर नहीं है। उनके पास बिस्माह मारूफ जैसी अनुभवी कप्तान और निदा डार जैसी ऑलराउंडर हैं। लेकिन भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बेहद दमदार है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम चाहेगी कि वह बिना किसी गलती के एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज करे। टूर्नामेंट के लिए भारत को ग्रुप-1 में रखा गया है जहां उसे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका जैसी टीमों का सामना करना है। यह मुकाबला न केवल टूर्नामेंट की शुरुआत है बल्कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता का भी प्रतीक है। भारतीय टीम जीत के साथ अभियान की शुरुआत करना चाहेगी। लाइव स्कोर और अपडेट के लिए बने रहें। आज का मैच बर्मिंघम में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद है कि उनकी टीम पाकिस्तान पर अपनी दबदबा बनाए रखेगी





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भारत बनाम पाकिस्तान महिला टी20 विश्व कप 2026 स्मृति मंधाना हरमनप्रीत कौर लाइव स्कोर

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