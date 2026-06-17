IND W vs NED W लाइव स्कोर: मंधाना और शेफाली के बीच अर्धशतकीय साझेदारी, नीदरलैंड को पहले विकेट की तलाश

टी20 विश्व कप 2026 के 10वें मुकाबले में भारत और नीदरलैंड के बीच खेला जा रहा है। नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अरुंधति रेड्डी को आराम दिया और नंदनी शर्मा को वापस रखा। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी है और नीदरलैंड पहले विकेट के लिए तैयार है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम और नीदरलैंड महिला टीम के बीच आज टी20 विश्व कप 2026 का 10वां मुकाबला लीड्स में खेला जा रहा है। नीदरलैंड ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि अरुंधति रेड्डी को आज आराम दिया गया है और नंदनी शर्मा की वापसी हुई है। भारत की पारी जारी है और स्मृति मंधाना एवं शेफाली वर्मा क्रीज पर मौजूद हैं। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी है। नीदरलैंड को पहले विकेट की तलाश है। भारतीय टीम में यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़ और नंदनी शर्मा शामिल हैं। नीदरलैंड की टीम में हीदर सीजर्स, फीबी मोल्केनबोएर, बैबेट डी लीड (विकेटकीपर/कप्तान), स्टेयर कैलिस, रॉबिन रिज्क, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस विलिंग, मायरथे वैन डेन रॉड, कैरोलिन डी लैंग और सिल्वर सीजर्स शामिल हैं। यह एक जीवंत मुकाबला है जहां दोनों टीमों ने तेज गति से रन बनाए हैं.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम और नीदरलैंड महिला टीम के बीच आज टी20 विश्व कप 2026 का 10वां मुकाबला लीड्स में खेला जा रहा है। नीदरलैंड ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि अरुंधति रेड्डी को आज आराम दिया गया है और नंदनी शर्मा की वापसी हुई है। भारत की पारी जारी है और स्मृति मंधाना एवं शेफाली वर्मा क्रीज पर मौजूद हैं। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी है। नीदरलैंड को पहले विकेट की तलाश है। भारतीय टीम में यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़ और नंदनी शर्मा शामिल हैं। नीदरलैंड की टीम में हीदर सीजर्स, फीबी मोल्केनबोएर, बैबेट डी लीड (विकेटकीपर/कप्तान), स्टेयर कैलिस, रॉबिन रिज्क, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस विलिंग, मायरथे वैन डेन रॉड, कैरोलिन डी लैंग और सिल्वर सीजर्स शामिल हैं। यह एक जीवंत मुकाबला है जहां दोनों टीमों ने तेज गति से रन बनाए हैं





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