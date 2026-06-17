Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

IND W vs NED W लाइव स्कोर: मंधाना और शेफाली के बीच अर्धशतकीय साझेदारी, नीदरलैंड को पहले विकेट की तलाश

Cricket News News

IND W vs NED W लाइव स्कोर: मंधाना और शेफाली के बीच अर्धशतकीय साझेदारी, नीदरलैंड को पहले विकेट की तलाश
IND W Vs NED Wटी20 विश्व कप 2026स्मृति मंधाना
📆17-06-2026 14:18:00
📰Amar Ujala
46 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 51%

टी20 विश्व कप 2026 के 10वें मुकाबले में भारत और नीदरलैंड के बीच खेला जा रहा है। नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अरुंधति रेड्डी को आराम दिया और नंदनी शर्मा को वापस रखा। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी है और नीदरलैंड पहले विकेट के लिए तैयार है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम और नीदरलैंड महिला टीम के बीच आज टी20 विश्व कप 2026 का 10वां मुकाबला लीड्स में खेला जा रहा है। नीदरलैंड ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि अरुंधति रेड्डी को आज आराम दिया गया है और नंदनी शर्मा की वापसी हुई है। भारत की पारी जारी है और स्मृति मंधाना एवं शेफाली वर्मा क्रीज पर मौजूद हैं। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी है। नीदरलैंड को पहले विकेट की तलाश है। भारतीय टीम में यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़ और नंदनी शर्मा शामिल हैं। नीदरलैंड की टीम में हीदर सीजर्स, फीबी मोल्केनबोएर, बैबेट डी लीड (विकेटकीपर/कप्तान), स्टेयर कैलिस, रॉबिन रिज्क, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस विलिंग, मायरथे वैन डेन रॉड, कैरोलिन डी लैंग और सिल्वर सीजर्स शामिल हैं। यह एक जीवंत मुकाबला है जहां दोनों टीमों ने तेज गति से रन बनाए हैं.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम और नीदरलैंड महिला टीम के बीच आज टी20 विश्व कप 2026 का 10वां मुकाबला लीड्स में खेला जा रहा है। नीदरलैंड ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि अरुंधति रेड्डी को आज आराम दिया गया है और नंदनी शर्मा की वापसी हुई है। भारत की पारी जारी है और स्मृति मंधाना एवं शेफाली वर्मा क्रीज पर मौजूद हैं। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी है। नीदरलैंड को पहले विकेट की तलाश है। भारतीय टीम में यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़ और नंदनी शर्मा शामिल हैं। नीदरलैंड की टीम में हीदर सीजर्स, फीबी मोल्केनबोएर, बैबेट डी लीड (विकेटकीपर/कप्तान), स्टेयर कैलिस, रॉबिन रिज्क, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस विलिंग, मायरथे वैन डेन रॉड, कैरोलिन डी लैंग और सिल्वर सीजर्स शामिल हैं। यह एक जीवंत मुकाबला है जहां दोनों टीमों ने तेज गति से रन बनाए हैं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

IND W Vs NED W टी20 विश्व कप 2026 स्मृति मंधाना शेफाली वर्मा हरमनप्रीत कौर

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IND W vs NED W: नीदरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की ये खिलाड़ी साबित होगी ट्रंप कार्ड, पूर्व क्रिकेटर ने दावा कर बोली बड़ी बातIND W vs NED W: नीदरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की ये खिलाड़ी साबित होगी ट्रंप कार्ड, पूर्व क्रिकेटर ने दावा कर बोली बड़ी बातIND W vs NED W: भारत और नीदरलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच कल आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जाएगा. Women's T20 World Cup | क्रिकेट | खेल समाचार
Read more »

कितने बजे शुरू होगा महिला टी-20 विश्व कप में भारत-नीदरलैंड का मुकाबला? जानिए कहां FREE देख सकेंगे LIVE एक्शनकितने बजे शुरू होगा महिला टी-20 विश्व कप में भारत-नीदरलैंड का मुकाबला? जानिए कहां FREE देख सकेंगे LIVE एक्शनIND W VS NED W: महिला टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम का अगला मुकाबला नीदरलैंड्स के साथ खेला जाएगा. आइए जानते हैं कि ये मैच कहां लाइव देख सकेंगे.
Read more »

टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में हो सकता है बड़ा बदलाव, नीदरलैंड के खिलाफ किस खिलाड़ी को मिलेगा मौका, जानें कौन होगा बाहरटीम इंडिया की प्लेइंग-11 में हो सकता है बड़ा बदलाव, नीदरलैंड के खिलाफ किस खिलाड़ी को मिलेगा मौका, जानें कौन होगा बाहरIND W vs NED W : आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में एक बड़ा बदलाव हो सकता है. Women's T20 World Cup | क्रिकेट | खेल समाचार
Read more »

भारत-अफगानिस्तान दूसरा वनडे आज: जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी टीम इंडिया, श्रेयस पूरे कर सकते हैं 3 हजार रनभारत-अफगानिस्तान दूसरा वनडे आज: जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी टीम इंडिया, श्रेयस पूरे कर सकते हैं 3 हजार रनIndia Vs Afghanistan (IND Vs AFG) 2nd ODI Live Score/Result Update; Follow IND Vs AFG 2nd ODI Squad, Playing 11, Lucknow Ekana Stadium Pitch Report, Weather News On Dainik Bhaskar.
Read more »

IND W vs NED W Playing 11: सेमीफाइनल की राह आसान करने उतरेगी टीम इंडिया, नीदरलैंड से मुकाबला; संभावित प्लेइंग-11IND W vs NED W Playing 11: सेमीफाइनल की राह आसान करने उतरेगी टीम इंडिया, नीदरलैंड से मुकाबला; संभावित प्लेइंग-11पाकिस्तान के खिलाफ जीत से अभियान की शानदार शुरुआत करने वाली भारतीय महिला टीम बुधवार को महिला टी20 विश्व कप के अपने दूसरे
Read more »

IND W vs NED W: आज अपने दूसरे मैच में नीदरलैंड्स से भिड़ेगी टीम इंडिया, कुछ ही देर में शुरू होगा मुकाबलाIND W vs NED W: आज अपने दूसरे मैच में नीदरलैंड्स से भिड़ेगी टीम इंडिया, कुछ ही देर में शुरू होगा मुकाबलाIND W vs NED W: ICC महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज का 10वां मैच आज भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमें हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में भिड़ेंगी. क्रिकेट | खेल समाचार
Read more »



Render Time: 2026-06-17 17:18:53