दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशन (DDCA) और आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल से जुड़े ऑफिशल समेत कुछ एजेंसियों को जारी होने वाले 'NOT FOR SALE' वाले पास 20 हजार में बेचे जा रहे थे। अन्य टिकटों को दोगुने रेट में बेचा जा रहा था। तीन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिनसे 33 कंप्लीमेंट्री पास समेत कुल 54 टिकट रिकवर हुए। क्या था पूरा मामलाडीसीपी (क्राइम) संजीव कुमार यादव के मुताबिक, दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच शुक्रवार को हुए मैच से ठीक पहले दिल्ली गेट के करीब पेट्रोल पंप के पास टिकटों की अवैध बिक्री की सूचना मिली थी। एसीपी संजय कुमार नागपाल की देखरेख में बनी इंस्पेक्टर मान सिंह और सुंदर गौतम की टीम ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी मुकीम (35), जामिया नगर निवासी गुफरान उर्फ साजिद (36) और सीलमपुर निवासी मोहम्मद फैसल (38) को दबोच लिया। पूछताछ में बड़ा खुलासातीनों खुद को डीडीसीए के अधिकृत प्रतिनिधि बता क्रिकेट फैंस को झांसे में लेकर टिकटों को अवैध तरीके से बेच रहे थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी मैच की लोकप्रियता, डिमांड और खरीदार की प्रोफाइल के हिसाब से टिकटों के रेट ऊपर-नीचे भी कर लेते थे।सट्टेबाज, अपराधी भी खरीदारपुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी पास मैच की डिमाड के हिसाब से 3 से 7 हजार रूपये तक में खरीदते थे। वो ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े लोगों, जेबकतरों को भी प्रीमियम टिकट मुहैया कराते थे।खोले जाएंगे फोनों में छिपे राज पुलिस सूत्रो के मुताबिक, आरोपियों को फोन जब्त किए है और उन्हें खगाला जा रहा है। कुछ नबरों का पता चला है, जिनके जरिए इन्हें टिकट और पास बेचने वालो तक पहुंचा जाएगा।ब्लैक करने फ्लाइट से करते यात्रा जाच में सामने आया कि आरोपी दिल्ली समेत पूरे देश में होने वाले आईपीएल मैचो के दौरान अलग-अलग शहरों में फ्लाइट से जाकर टिकटों की कालाबाजारी करते थे।

नई दिल्लीः अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर IPL के कॉम्प्लिमेंट्री पास और टिकट ब्लैक करने वाले गैंग का क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ किया है। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशन (DDCA) और आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल से जुड़े ऑफिशल समेत कुछ एजेंसियों को जारी होने वाले 'NOT FOR SALE' वाले पास 20 हजार में बेचे जा रहे थे। अन्य टिकटों को दोगुने रेट में बेचा जा रहा था। तीन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिनसे 33 कंप्लीमेंट्री पास समेत कुल 54 टिकट रिकवर हुए। क्या था पूरा मामलाडीसीपी (क्राइम) संजीव कुमार यादव के मुताबिक, दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच शुक्रवार को हुए मैच से ठीक पहले दिल्ली गेट के करीब पेट्रोल पंप के पास टिकटों की अवैध बिक्री की सूचना मिली थी। एसीपी संजय कुमार नागपाल की देखरेख में बनी इंस्पेक्टर मान सिंह और सुंदर गौतम की टीम ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी मुकीम (35), जामिया नगर निवासी गुफरान उर्फ साजिद (36) और सीलमपुर निवासी मोहम्मद फैसल (38) को दबोच लिया। पूछताछ में बड़ा खुलासातीनों खुद को डीडीसीए के अधिकृत प्रतिनिधि बता क्रिकेट फैंस को झांसे में लेकर टिकटों को अवैध तरीके से बेच रहे थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी मैच की लोकप्रियता, डिमांड और खरीदार की प्रोफाइल के हिसाब से टिकटों के रेट ऊपर-नीचे भी कर लेते थे।सट्टेबाज, अपराधी भी खरीदारपुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी पास मैच की डिमाड के हिसाब से 3 से 7 हजार रूपये तक में खरीदते थे। वो ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े लोगों, जेबकतरों को भी प्रीमियम टिकट मुहैया कराते थे।खोले जाएंगे फोनों में छिपे राज पुलिस सूत्रो के मुताबिक, आरोपियों को फोन जब्त किए है और उन्हें खगाला जा रहा है। कुछ नबरों का पता चला है, जिनके जरिए इन्हें टिकट और पास बेचने वालो तक पहुंचा जाएगा।ब्लैक करने फ्लाइट से करते यात्रा जाच में सामने आया कि आरोपी दिल्ली समेत पूरे देश में होने वाले आईपीएल मैचो के दौरान अलग-अलग शहरों में फ्लाइट से जाकर टिकटों की कालाबाजारी करते थे.

नई दिल्लीः अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर IPL के कॉम्प्लिमेंट्री पास और टिकट ब्लैक करने वाले गैंग का क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ किया है। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशन (DDCA) और आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल से जुड़े ऑफिशल समेत कुछ एजेंसियों को जारी होने वाले 'NOT FOR SALE' वाले पास 20 हजार में बेचे जा रहे थे। अन्य टिकटों को दोगुने रेट में बेचा जा रहा था। तीन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिनसे 33 कंप्लीमेंट्री पास समेत कुल 54 टिकट रिकवर हुए। क्या था पूरा मामलाडीसीपी (क्राइम) संजीव कुमार यादव के मुताबिक, दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच शुक्रवार को हुए मैच से ठीक पहले दिल्ली गेट के करीब पेट्रोल पंप के पास टिकटों की अवैध बिक्री की सूचना मिली थी। एसीपी संजय कुमार नागपाल की देखरेख में बनी इंस्पेक्टर मान सिंह और सुंदर गौतम की टीम ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी मुकीम (35), जामिया नगर निवासी गुफरान उर्फ साजिद (36) और सीलमपुर निवासी मोहम्मद फैसल (38) को दबोच लिया। पूछताछ में बड़ा खुलासातीनों खुद को डीडीसीए के अधिकृत प्रतिनिधि बता क्रिकेट फैंस को झांसे में लेकर टिकटों को अवैध तरीके से बेच रहे थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी मैच की लोकप्रियता, डिमांड और खरीदार की प्रोफाइल के हिसाब से टिकटों के रेट ऊपर-नीचे भी कर लेते थे।सट्टेबाज, अपराधी भी खरीदारपुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी पास मैच की डिमाड के हिसाब से 3 से 7 हजार रूपये तक में खरीदते थे। वो ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े लोगों, जेबकतरों को भी प्रीमियम टिकट मुहैया कराते थे।खोले जाएंगे फोनों में छिपे राज पुलिस सूत्रो के मुताबिक, आरोपियों को फोन जब्त किए है और उन्हें खगाला जा रहा है। कुछ नबरों का पता चला है, जिनके जरिए इन्हें टिकट और पास बेचने वालो तक पहुंचा जाएगा।ब्लैक करने फ्लाइट से करते यात्रा जाच में सामने आया कि आरोपी दिल्ली समेत पूरे देश में होने वाले आईपीएल मैचो के दौरान अलग-अलग शहरों में फ्लाइट से जाकर टिकटों की कालाबाजारी करते थे





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